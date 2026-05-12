Imágenes satelitales muestran un derrame de petróleo cerca de la isla Jarg de Irán; expertos advierten de una nueva fuga

Mientras un gran derrame de petróleo sigue arremolinándose en las aguas frente a la isla Jarg de Irán, expertos advierten…

Mientras un gran derrame de petróleo sigue arremolinándose en las aguas frente a la isla Jarg de Irán, expertos advierten que otra fuga podría estar apenas comenzando.

Las imágenes satelitales muestran cómo un derrame de 70 kilómetros identificado la semana pasada frente a la costa del afloramiento coralino —que normalmente maneja alrededor del 90 % de las exportaciones de crudo del país— fluye hacia el sur, fragmentándose a medida que se desplaza.

A medida que esto ocurre, aumentan nuevas preocupaciones por otro derrame más cerca de la isla que podría estar apenas iniciándose, según el Conflict and Environment Observatory (CEOBS), un grupo con sede en el Reino Unido que monitorea los impactos ambientales de los conflictos armados.

“Un nuevo derrame de petróleo es visible desde la isla Jarg de Irán, esta vez desde un punto de descarga en la línea de costa de su costa este, creando una mancha de ~5 km que se extiende 700 metros mar adentro”. CEOBS publicó hoy en X.

El grupo dijo que no se han visto “derrames similares” en los últimos seis meses y cuestionó si la fuga era “indicativa de estrés en la terminal petrolera clave”.

Si bien se desconoce la causa exacta de los derrames, Teherán recientemente negó estar “vertiendo petróleo extraído” en el golfo Pérsico.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, culpó de cualquier daño ecológico a Estados Unidos debido a su campaña militar en la región, mientras la Compañía de Terminales Petroleras del país rechazó los reportes de una fuga de petróleo cerca de la isla Jarg, informaron medios iraníes semioficiales.

Al hablar sobre las consecuencias de este tipo de derrames, Wim Zwijnenburg, quien investiga el impacto ambiental de los conflictos para la organización neerlandesa de paz PAX, dijo que incidentes como este “ocurren con mayor frecuencia desde el inicio del conflicto y suponen una presión ambiental adicional sobre los ecosistemas marinos”.

The-CNN-Wire

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