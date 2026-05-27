Identifican una nueva especie de pulpo azul; es tan pequeño que cabe en la palma de la mano

Científicos reportaron el descubrimiento de una especie de pulpo que fue hallada en las islas Galápagos, y seguro llamará la…

Científicos reportaron el descubrimiento de una especie de pulpo que fue hallada en las islas Galápagos, y seguro llamará la atención. La criatura, que tiene carne azul y ojos grandes, puede caber fácilmente en la palma de la mano.

En 2015, un robot submarino operado a distancia captó al pequeño animal azul moviéndose en el sedimento a unos 5.800 pies (1.773 metros) bajo la superficie.

Desde el barco, un miembro de la tripulación comparó a la criatura con un peluche.

“¿No es un tipo pequeñito y adorable?”, dijo otro miembro de la tripulación, a quien se le escucha en el video que documenta el descubrimiento de los investigadores”.

El papeleo y la logística retrasaron el proceso de investigación del animal —una cefalópoda hembra—, aunque una tripulación a bordo del E/V Nautilus lo descubrió hace más de una década en colaboración con la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos. El pulpo no llegó al Field Museum de Chicago hasta 2022.

En un estudio publicado el 24 de mayo en la revista Zootaxa, Janet Voight, curadora emérita de invertebrados del Field Museum, identificó al pulpo como una especie desconocida hasta ahora: Microeledone galapagensis.

Voight dudó en hacer mucha disección cuando comenzó a estudiar al diminuto animal.

El pulpo había sido preservado en formaldehído, que detiene la descomposición. Sin embargo, como el espécimen tenía huevos grandes en sus ovarios, el formaldehído no pudo penetrar por completo todo el animal, dejando su carne relativamente delicada.

“Si haces el corte equivocado o rasgas algo, se pierde para siempre”, dijo Voight. “El costo de salir al mar es simplemente astronómico, y las probabilidades de encontrar otro y recolectarlo con éxito no son altas”.

Tras consultar con otros expertos, decidió usar el escáner de tomografía computarizada recientemente adquirido por el Field Museum para observar mejor la anatomía del animal manteniendo el espécimen intacto.

Miles de imágenes obtenidas por rayos X se compilaron digitalmente para crear un modelo 3D que le permitió a Voight determinar dónde encaja el animal en el árbol filogenético.

Los pulpos son criaturas fascinantes, comentó Jim Barry, científico principal del Monterey Bay Aquarium Research Institute en California, quien no participó en el estudio.

“Son muy diferentes de la mayoría de los otros organismos”, dijo Barry. “El sistema nervioso de los pulpos es más complejo que el de cualquier animal invertebrado en la Tierra, así que quizá por eso pueden desempeñarse de ciertas maneras o tener comportamientos que nos resultan tan cautivadores”.

Hay más de 300 especies de distintos tamaños, formas y colores.

“Cuando piensas en un pulpo, piensas en un animal con brazos largos”, dijo Voight. “No en este tipo”.

Voight identificó al pulpo como miembro del género Microeledone, que solo tiene otra especie: Microeledone mangoldi. Ambos provienen de la familia de pulpos Megaleledonidae. M. mangoldi fue descrita por primera vez en 2004 tras su descubrimiento en el suroeste del océano Pacífico, cerca de Nueva Caledonia, una isla al este de Australia.

M. galapagensis comparte muchas características con su pariente, como piel lisa; órganos del embudo grandes; ausencia de pigmento en el área del manto, que es el gran saco detrás de la cabeza; y recuentos similares de ventosas en los brazos y de láminas branquiales. Las láminas branquiales son placas delgadas de tejido dentro de las branquias que permiten a los organismos captar más oxígeno.

Pero esta especie se diferencia por el color en el revestimiento de las paredes superiores o posteriores de su manto, mientras que M. mangoldi tiene color en las vainas que cubren los propios órganos.

Voight señaló que la capacidad de estas especies para ocultar presas bioluminiscentes ingeridas puede ser un ejemplo de adaptación convergente, o el desarrollo independiente de rasgos similares, lo que sugiere que “tomaron caminos separados hacia el mar profundo”.

El hecho de que M. galapagensis en las Galápagos parece estar estrechamente relacionada con M. mangoldi, hallada en Nueva Caledonia, “me dice que su ancestro común debió haber sido de algún lugar intermedio”, afirmó Voight. “Así que hay un vínculo común, y deberíamos esperar ver a más animales mostrar esa conexión”.

Este descubrimiento y la búsqueda continua de especies nuevas para la ciencia han permitido a los investigadores comprender mejor el fondo marino, del cual los exploradores han visto menos del 0,001 %, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

“Simplemente no sabemos lo suficiente sobre la biodiversidad de las profundidades marinas en general”, dijo Barry, “así que, a medida que descubrimientos como este siguen apareciendo en cada inmersión, puede que veas algo nuevo que nunca se había visto antes”.

Las islas Galápagos, frente a la costa de Ecuador, son conocidas por ser el único hogar de más de 1.000 especies de plantas y animales. Con más del 20 % de la vida marina de la zona encontrada exclusivamente allí, las islas tienen algunos de los niveles más altos de endemismo, o especies que solo viven en una ubicación geográfica.

De manera similar, el fondo oceánico tiene altas tasas de endemismo; cuenta con grandes llanuras planas, valles profundos y cordilleras, que pueden ser altamente biodiversas.

“Las Galápagos son muy especiales en términos de su biodiversidad y las condiciones físicas que hay allí, así como por los procesos biológicos que han dado lugar a un conjunto muy único de especies que se encuentran allí”, explicó Barry, “pero esos mismos procesos pueden llevar a ensamblajes de animales en las profundidades marinas de los que todavía no sabemos tanto”.

Explorar las profundidades marinas es importante porque fortalece la comprensión de los científicos sobre la biodiversidad de nuestro planeta y proporciona servicios ecosistémicos de los que dependemos, como el reciclaje de nutrientes y la regulación del clima. Pero el fondo marino no es inmune a las amenazas que enfrentan las especies en tierra, según Barry.

“El cambio climático está penetrando en las profundidades marinas”, dijo Barry. “Eso está cambiando algunos de los sistemas en las profundidades marinas y los ecosistemas en las profundidades marinas antes de que siquiera sepamos realmente qué hay allí”.

Barry atribuye a taxónomos como Voight, que siguen describiendo especies de animales recién halladas en las profundidades marinas, el mantenerse al día con el “rezago de especies desconocidas” y proporcionar esa información al público.

“Ha cambiado la manera en que nos permite, esperamos, tener una mejor idea de la evolución de los animales de las profundidades marinas”, afirmó Voight sobre el descubrimiento de M. galapagensis, “y nos permite saber con quiénes compartimos el planeta”.

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