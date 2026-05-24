Hombre muerto a tiros fuera de la Casa Blanca había intentado entrar antes y tenía problemas de salud mental

Nasire Best, el hombre de 21 años que fue muerto a tiros por agentes frente a la Casa Blanca el…

Nasire Best, el hombre de 21 años que fue muerto a tiros por agentes frente a la Casa Blanca el sábado, había tenido encuentros previos con el Servicio Secreto, según muestran registros judiciales, incluyendo una ocasión en la que fue internado involuntariamente en un hospital psiquiátrico y otra en la que la Policía local lo arrestó mientras él afirmaba “ser Jesucristo”.

Las redes sociales pertenecientes a Best, por su parte, incluyen una publicación que parecía amenazar con violencia al presidente Trump y otra en la que escribió: “En realidad soy el hijo de Dios”.

El Servicio Secreto informó que los agentes dispararon a un hombre —identificado como Best por fuentes policiales que hablaron con CNN— cuando se acercó a un puesto de control frente a la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes. Otro transeúnte resultó herido en el intercambio de disparos.

Trump, quien se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, resultó ileso.

Los agentes se habían encontrado con Best en varias ocasiones cerca de la Casa Blanca el verano pasado, según una declaración jurada presentada ante el tribunal, la cual señala que era “conocido por el Servicio Secreto” por “merodear por el complejo de la Casa Blanca preguntando cómo acceder en distintos puntos de entrada”.

Fue internado involuntariamente el 26 de junio de 2025 por “obstruir la entrada de vehículos” a una parte del complejo de la Casa Blanca, según los documentos judiciales.

El 10 de julio de 2025, Best ignoró las señales de advertencia y entró en una zona restringida frente a la Casa Blanca, según la declaración jurada, donde varios agentes lo confrontaron. Best afirmó ser Jesús y dijo “que quería ser arrestado”, según el informe.

The-CNN-Wire

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