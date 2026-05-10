Hallan a seis personas muertas dentro de un vagón de tren en Texas en medio de intensas temperaturas, dice la Policía

Seis personas fueron encontradas muertas el domingo dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en…

Seis personas fueron encontradas muertas el domingo dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo, Texas, una ciudad ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, informaron las autoridades.

El hallazgo ocurrió poco después de las 3:30 p.m. según José Espinoza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Laredo se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. Union Pacific opera a través de la frontera y es la única empresa ferroviaria que da servicio a todos los puntos de acceso hacia México, según el sitio web de la compañía de transporte de carga.

Las temperaturas la tarde del domingo se encontraban entre los 32 y 35 grados Celsius aproximadamente, aunque las autoridades aún no han informado cómo murieron las personas, o si el calor fue un factor.

Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni su edad, género o estatus migratorio.

“Es un hecho muy lamentable”, dijo Espinoza a CNN. “Se perdieron demasiadas vidas”, añadió.

En un comunicado, Union Pacific expresó estar muy entristecida por lo ocurrido y aseguró que colabora con las autoridades en la investigación.

The-CNN-Wire

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