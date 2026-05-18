Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes, entre las bandas que se presentarán en el Corona Capital 2026

Este lunes se conoció el cartel del Corona Capital 2026, uno de los festivales musicales más importantes de México, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
El viernes 20 se presentarán Gorillaz, Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake y The Kooks, entre otros.
Al día siguiente, las principales atracciones serán Twenty One Pilots, The Offspring, Pierce The Veil, Underworld y Mother Mother, entre varias más.
Y el domingo saltarán al escenario de The Strokes, The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt, en una jornada donde también destacan Angine de Poitrine, The Black Crowes y Tricky.
De acuerdo con el festival, los boletos se podrán adquirir en preventa bancaria a partir del 26 de mayo, mientras que la venta general se realizará desde el 27 de mayo.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.