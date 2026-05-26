Gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico por EE.UU. declara como testigo ante la Fiscalía de México

A casi un mes de que el Gobierno de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico, el gobernador del estado mexicano…

A casi un mes de que el Gobierno de Estados Unidos lo acusó de narcotráfico, el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, acudió este martes a declarar ante la Fiscalía de México, insistió en su inocencia y aseguró que atenderá “todo llamado” que le hagan las autoridades para esclarecer su situación.

Rocha, militante del oficialista partido Morena, dijo en su cuenta de X que asistió a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en Culiacán, la capital de Sinaloa, donde fue entrevistado por un agente del Ministerio Público.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, señaló Rocha, quien aseguró confiar en el sistema de justicia de México.

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano (Claudia Sheinbaum), que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”, agregó.

La comparecencia de Rocha se produjo tres días después de que la FGR informara el sábado que los había citado a él y a los otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos para que dieran sus declaraciones como testigos.

Al igual que Rocha, los otros señalados han rechazado las acusaciones, aunque uno de ellos, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado, este mes quedó detenido en Estados Unidos y se tiene previsto que el 1 de junio tenga una audiencia judicial en Nueva York.

El senador Enrique Inzunza, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, dijo el sábado en X que también fue citado y acudirá a dar su declaración.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra Rocha y otras nueve personas, a quienes señaló de narcotráfico y de presuntamente tener una alianza con Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán. En 2019, el capo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos también solicitaron a México que los acusados fueran detenidos provisionalmente con fines de extradición, pero el Gobierno de Sheinbaum argumentó entonces que no había pruebas suficientes para justificar esa medida y que FGR investigaría los señalamientos. Según la mandataria, si la FGR encuentra evidencias de lo que dice Estados Unidos, actuará como corresponda.

Sheinbaum ha insistido en que, si no hay evidencia de lo que dice Estados Unidos, habrá elementos para concluir que las acusaciones del Departamento de Justicia tuvieron motivaciones políticas y el propósito de intervenir en asuntos internos de México.

Rocha, por su parte, el 1 de mayo solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo de gobernador, con el argumento de que con ello facilitaría las investigaciones y que se esclarezca el caso. El Congreso de Sinaloa concedió permiso al día siguiente.

Postulado por Morena, Rocha llegó al Gobierno de Sinaloa tras ganar las elecciones locales de 2021 y debe concluir su mandato en 2027.

The-CNN-Wire

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