Explosión en la capital mundial de los fuegos artificiales deja al menos 26 muertos y decenas de heridos

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 personas muertas y…

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 personas muertas y 61 heridas, informaron el martes medios estatales chinos.

La explosión ocurrió alrededor de las 5 p. m. hora local del lunes en un taller en una zona rural de Liuyang, una pequeña ciudad en la provincia de Hunan, según la agencia estatal Xinhua.

Liuyang es conocida como el principal centro mundial de fuegos artificiales. La televisora estatal china CGTN informó en 2025 que representaba el 60 % del suministro mundial.

Imágenes en redes sociales geolocalizadas por CNN muestran una enorme columna de humo elevándose al cielo tras la explosión. La onda expansiva impactó edificios cercanos, dejando algunos con ventanas destrozadas, según la televisora estatal china CCTV.

“Todas las empresas fabricantes de fuegos artificiales en la ciudad han recibido la orden de suspender la producción para una rectificación integral” desde las 7 p. m. hora local del lunes, dijo Dai Shuiwen, alcalde de la ciudad de Liuyang, en una conferencia de prensa el martes.

La causa del accidente sigue bajo investigación, según medios estatales.

El líder de China, Xi Jinping, instó a realizar “todos los esfuerzos posibles” para buscar a las personas que aún no han sido localizadas, informó Xinhua.

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