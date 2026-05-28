Exfuncionario de la CIA es acusado de robar lingotes de oro valorados en millones de dólares del Gobierno

Un exfuncionario de la CIA en Virginia fue acusado de robar decenas de millones de dólares en lingotes de oro…

Un exfuncionario de la CIA en Virginia fue acusado de robar decenas de millones de dólares en lingotes de oro y moneda extranjera de la misma agencia para la que trabajaba, según una declaración jurada del FBI y una fuente familiarizada con el caso.

David Rush fue arrestado la semana pasada en Virginia por un cargo de robo de dinero público. Aún no se ha declarado inocente ante el tribunal y permanece detenido a la espera de una audiencia en el caso.

El FBI alega que Rush logró convertirse en un alto ejecutivo del Gobierno con autorización de seguridad de máximo secreto después de mentir repetidamente en solicitudes sobre su servicio militar y educación, al afirmar falsamente que era piloto de la Marina y que tenía títulos universitarios avanzados.

Sin embargo, los documentos judiciales no aclaran por qué la CIA no detectó las afirmaciones falsas de Rush antes de contratarlo y ascenderlo. Según la declaración jurada del FBI, trabajó para la agencia durante 17 años y los investigadores refutaron fácilmente sus afirmaciones.

CNN intentó contactar a un abogado de Rush para obtener comentarios.

Después de dejar el ejército y unirse al Gobierno, Rush afirmó falsamente haber acumulado “744 horas de licencia militar en su hoja oficial de tiempo” desde que recibió una baja honorable en 2015, obteniendo aproximadamente US$ 77.000 en compensaciones fraudulentas, según la declaración jurada del FBI.

A finales del año pasado, Rush solicitó “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”, según la declaración jurada.

Dos días antes de su arresto, el FBI allanó la vivienda de Rush y encontró más de 300 lingotes de oro valorados en aproximadamente US$ 40 millones, junto con US$ 2 millones en efectivo y “35 relojes de lujo, muchos de ellos de la marca Rolex”, dice la declaración jurada.

El resto de los fondos que presuntamente robó Rush aún no ha sido recuperado.

Rush presentó tres solicitudes distintas para trabajar para el Gobierno y finalmente fue contratado en 2009 y luego ascendido después de mentir sobre su tiempo en la Marina de EE.UU., al afirmar falsamente que era piloto, así como al asegurar incorrectamente que tenía títulos de licenciatura y maestría, según la declaración jurada.

La Marina informó a los investigadores que Rush trabajó en parte como técnico en sistemas de información durante su servicio y las universidades de las que afirmó haberse graduado dijeron no tener registros suyos.

Los fiscales alegan además que Rush afirmó falsamente “ser el actual director de pruebas de una organización conjunta de pruebas de armas del Ejército y la Marina compuesta por 145 personas y 18 aeronaves”.

En 2018, como parte de su solicitud para el nivel de servicio ejecutivo superior, Rush también afirmó falsamente “haber trabajado durante 11 años como asesor de tesis y disertaciones en el Instituto Tecnológico de la Fuerza Aérea”, según la declaración jurada.

Ya no trabaja para la CIA.

En declaraciones a CNN, el FBI y la CIA dijeron que la persona —que ahora ha sido identificada como un empleado de la CIA— fue arrestada el 19 de mayo.

“Después de que una investigación interna de la CIA identificara posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para una investigación de las fuerzas del orden. El FBI está trabajando estrechamente con nuestros socios en la CIA y el Departamento de Justicia mientras continuamos investigando completamente este asunto. Estamos comprometidos con seguir los hechos, garantizar la rendición de cuentas y buscar justicia de acuerdo con la ley”, dice el comunicado del FBI.

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