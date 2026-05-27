Exclusivo: Departamento de Justicia abre investigación penal contra E. Jean Carroll, quien demandó a Trump por abuso sexual

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra E. Jean Carroll, la excolumnista de revistas que acusó al presidente…

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra E. Jean Carroll, la excolumnista de revistas que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación se centra en si Carroll cometió perjurio en su testimonio relacionado con sus dos demandas civiles contra el presidente: en una alega que abusó sexualmente de ella en una tienda de Nueva York a mediados de la década de 1990 y otra es por difamación cuando en 2019 negó repetidamente el ataque, dijo que ella no era su tipo y afirmó que lo inventó para promover las ventas de un libro.

La teoría de los fiscales se basa en una declaración jurada de Carroll, de 82 años, en 2022, en la que afirmaba que no había recibido financiamiento externo para su demanda, aunque posteriormente se reveló que el multimillonario Reid Hoffman había pagado algunos honorarios legales y gastos.

El equipo legal de Carroll se negó a hacer comentarios sobre esta historia. Los intentos por contactar con Hoffman el miércoles no tuvieron éxito.

La investigación es el más reciente movimiento en los incesantes, y algo tensos, esfuerzos del departamento para cumplir con las demandas de Trump de enfocarse en sus enemigos personales de larga data.

Bajo la dirección del secretario de Justicia interino Todd Blanche, el departamento ha tratado de acelerar la campaña de represalias de Trump. Sin embargo, los casos que ha presentado desde que asumió el mando del departamento en abril han sido ampliamente criticados y probablemente enfrentarán desafíos en el tribunal por alegaciones de politización.

Blanche se ha apartado de este asunto porque trabajó como uno de los abogados personales de Trump en las apelaciones de Carroll, según una fuente familiarizada con el asunto. Blanche no ha asistido a reuniones ni participado en discusiones sobre las investigaciones, y la supervisión de la investigación está a cargo de otros funcionarios de la oficina del fiscal general adjunto.

Altos líderes del Departamento de Justicia derivaron la investigación a fiscales federales en Chicago, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque el testimonio de Carroll tuvo lugar en Nueva York, una de las personas que ayudó a cubrir algunos de los honorarios legales de Carroll, Hoffman, tiene una organización sin fines de lucro con sede en Chicago.

El apoyo de Hoffman a la causa tomó por sorpresa a los abogados de Trump cuando salió a la luz en vísperas del juicio.

En un testimonio grabado en 2022, Carroll le dijo a la entonces abogada de Trump, Alina Habba, que nadie más estaba pagando sus honorarios legales. Pero dos semanas antes del juicio, los abogados de Carroll informaron al juez y a los abogados de Trump que habían obtenido financiamiento de la organización sin fines de lucro de Hoffman.

Los abogados de Carroll dijeron que ella nunca se reunió ni tuvo conversaciones con nadie asociado a la organización sin fines de lucro. Habba dijo en el tribunal en ese momento que el equipo de Carroll “conspiró para ocultar la verdad durante casi seis meses”.

El juez permitió a los abogados de Trump interrogar nuevamente a Carroll en una declaración jurada, que no se ha hecho pública.

Cuando comenzó el juicio dos semanas después, el juez Lewis Kaplan dijo que no veía problemas con la credibilidad de Carroll y bloqueó a los abogados de hacer preguntas sobre el financiamiento de Hoffman.

Carroll sigue envuelta en múltiples batallas legales con el presidente. Los jurados le otorgaron a Carroll millones de dólares en daños, los cuales el presidente está apelando. Trump apeló el fallo de US$ 5 millones en el caso de abuso sexual ante la Corte Suprema y adviritó que haría lo mismo con el caso de difamación de US$ 83 millones.

La Corte Suprema aplazó doce veces su decisión sobre si aceptar la apelación de Trump. El aplazamiento más reciente se hizo la mañana de este miércoles.

En un caso diferente, el presidente pidió sin éxito al Departamento de Justicia unirse al caso como demandado para argumentar que él es inmune a la responsabilidad civil. Un panel de jueces de la corte de apelaciones dijo que el argumento se planteó demasiado tarde en el proceso legal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.