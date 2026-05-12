Exclusivo CNN: la CIA intensifica guerra secreta contra los carteles con operaciones letales dentro de México

A principios de esta primavera, una explosión hizo estallar un automóvil que transportaba a un presunto operador de un cartel…

A principios de esta primavera, una explosión hizo estallar un automóvil que transportaba a un presunto operador de un cartel a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de México, a las afueras de la capital del país.

Francisco Beltrán murió junto con su chofer; sus cuerpos fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Videos y fotografías del hecho, ocurrido el 28 de marzo, muestran una rápida llamarada mientras el auto seguía avanzando y se salía de la autopista.

Conocido como “el Payín”, Beltrán estaba acusado de ser un miembro de nivel medio del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más notorias de México, según analistas de seguridad mexicanos y fuentes familiarizadas con sus actividades.

Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo, dijo a CNN la Fiscalía General del Estado de México.

La operación contra Beltrán fue parte de una campaña ampliada y previamente no reportada de la CIA dentro de México —encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia— para desmantelar redes arraigadas de carteles, dijeron a CNN las fuentes y otras dos personas familiarizadas con esta campaña. El presidente Donald Trump ha designado a varios de esos grupos como organizaciones terroristas extranjeras y los ha considerado en guerra con Estados Unidos.

Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de carteles, en su mayoría de nivel medio, según las fuentes. “La letalidad de sus operaciones ha aumentado seriamente”, dijo una de las personas informadas sobre las operaciones. “Es una expansión significativa del tipo de cosas que la CIA ha estado dispuesta a hacer dentro de México”.

El nivel de implicación de la CIA en las operaciones ha variado, según las fuentes, desde compartir inteligencia de manera pasiva y brindar apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato.

Antes de la publicación de este texto, CNN consultó a la CIA y le presentó detalles sobre esta historia. La CIA declinó dar comentarios. Después de la publicación, la portavoz de la CIA, Liz Lyons, publicó un comunicado en el que dijo que “esta es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los carteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, sin especificar los aspectos del reporte que considera falsos.

El ataque contra Beltrán fue audaz incluso para los estándares de la violencia típica de los carteles mexicanos, y los analistas mexicanos debatieron en los días posteriores si podría señalar una nueva y preocupante dimensión sofisticada de guerra entre carteles.

“Hemos estado viviendo en una guerra anárquica durante muchos meses en Sinaloa”, dijo el periodista mexicano José Cárdenas en su programa de televisión transmitido por Grupo Fórmula en los días posteriores al ataque. “Pero ataques como este, si se confirman, en una zona cercana a la capital del país, bueno, nunca he oído de algo similar”.

Un exoficial paramilitar de la CIA dijo a CNN que, conociendo cómo opera la agencia, “definitivamente querían que este incidente generara la pregunta en la mente de todos de: ‘¿Quién hizo esto?’”.

La implicación de la CIA en operaciones recientes dirigidas a figuras de alto perfil de los carteles del narcotráfico, como Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, ha sido bien documentada, aunque gran parte de esa actividad se ha descrito públicamente como intercambio de inteligencia.

Pero la actividad encubierta de la agencia dentro de México va mucho más allá de esos pocos casos que atrajeron la atención internacional e implica una participación mucho más directa, dijeron fuentes a CNN.

La estrategia, dijeron las fuentes, es desmantelar redes completas de carteles, lo que implica no solo eliminar a quienes están en la cima, sino también identificar vulnerabilidades a lo largo de la organización y atacar sistemáticamente a los miembros de menor rango que funcionan como piezas clave en la empresa de tráfico.

Esas operaciones a menudo atraen poca atención fuera de México o, en algunos casos, incluso más allá de la región específica donde se llevan a cabo, porque los objetivos no son tan conocidos. Eso ha permitido, por lo general, que la participación de la CIA permanezca en secreto. El manual de operaciones no es muy diferente al de las misiones antiterroristas diseñadas para destruir grupos en Medio Oriente y otras partes del mundo, dijeron a CNN funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional de Estados Unidos.

Las operaciones también podrían ser ilegales según la legislación mexicana: sin el permiso expreso del Gobierno federal, de acuerdo con la Constitución mexicana, los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operaciones de aplicación de la ley.

“No está nada claro que todas sus misiones estén coordinadas con el Gobierno (mexicano)”, dijo una de las fuentes.

CNN contactó a la oficina de la Presidencia de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no recibió comentarios antes de la publicación.

El secretario de Seguridad de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que “respecto a la versión difundida por CNN, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad”, señaló el funcionario.

La CIA también ha continuado desempeñando discretamente un papel clave en operaciones no letales, proporcionando inteligencia que ayudó a las fuerzas mexicanas a arrestar al menos a una figura de nivel medio a alto de un cartel en los últimos meses, según una fuente familiarizada con el asunto.

El número exacto de oficiales de la CIA operando dentro de México ha fluctuado en los últimos meses, pero típicamente ha sido una fuerza pequeña, dijeron las fuentes.

La presencia de la agencia en México aún tiene margen para crecer, dijeron dos de las fuentes a CNN. Señalaron que la CIA aún no ha desplegado el “ecosistema completo” de activos de la Rama Terrestre.

Las primeras señales de una presencia clandestina de la CIA en México salieron a la luz pública a finales del mes pasado, cuando dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que también eran operativos de la CIA murieron en un accidente automovilístico en el estado mexicano de Chihuahua. Horas antes, ellos y otros dos operativos de la CIA habían participado en una redada en un laboratorio de metanfetaminas que fue liderada por el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, dijeron fuentes a CNN.

Los cuatro operativos de la CIA, que vestían de civil y mantenían parcialmente cubiertos sus rostros, eran miembros de la Rama Terrestre, dijeron las fuentes, y el Gobierno federal de México declaró posteriormente que no había autorizado su presencia allí.

La administración ha estado preparando el terreno para una presencia ampliada y más letal de la CIA en México desde los primeros días del segundo mandato de Trump, con el director de la CIA, John Ratcliffe, enfocado en expandir el papel de la agencia en misiones contra los carteles y operaciones encubiertas relacionadas desde que fue designado para el cargo, dijo previamente a CNN una fuente familiarizada con sus esfuerzos.

Trump designó a los principales carteles mexicanos, incluidos los de Sinaloa, Jalisco y Nueva Familia Michoacana, como organizaciones terroristas extranjeras poco después de asumir el cargo, lo que proporcionó cobertura legal para algunas autoridades adicionales de inteligencia de Estados Unidos. Luego, la CIA comenzó a revisar sus opciones legales para usar fuerza letal contra los carteles en México y más allá, informó CNN, y también comenzó a aumentar el número de drones de vigilancia que volaba sobre México.

Alrededor del mismo tiempo, Ron Johnson, un exoficial paramilitar de la CIA, fue confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en México, lo que colocó a un funcionario con profunda experiencia en inteligencia estadounidense en una posición clave para interactuar con las autoridades mexicanas.

“Él ha sido fundamental en todo este esfuerzo”, dijo el exoficial de la CIA, quien mantiene contacto con excolegas dentro de la agencia.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo a CNN: “Estados Unidos y México continúan tomando medidas bilaterales decisivas para interrumpir y desmantelar los carteles transnacionales que amenazan a las comunidades en ambos lados de la frontera. El embajador Johnson coordina la colaboración de Estados Unidos con las autoridades mexicanas en este esfuerzo conjunto”.

La presencia y las operaciones de la CIA en México se intensificaron a finales del año pasado, después de que Trump actualizara y ampliara formalmente las facultades de la agencia para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en América Latina, según dijeron las fuentes. Trump indicó en un discurso la semana pasada que una “fuerza terrestre” ya estaba desplegada en México para eliminar a los traficantes, pero no dio detalles sobre la naturaleza de dicha fuerza.

“Las drogas que entran (a EE.UU.) por mar han bajado un 97%”, dijo, elogiando la campaña letal del Ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes que operan en el Caribe y el Océano Pacífico oriental, aunque no quedó claro el origen de la cifra que proporcionó. “Y ahora hemos comenzado la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Y escucharán algunas quejas de… representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, entonces nosotros lo haremos. Y ellos lo entienden”.

En un documento publicado la semana pasada que describe su estrategia antiterrorista, la administración Trump afirmó que la “neutralización” de los cárteles en el hemisferio occidental es su “primera” prioridad, y añadió que Estados Unidos continuará atacando a los carteles designados en el extranjero incluso si eso significa actuar unilateralmente.

“Lo haremos en concierto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros”, dice el documento. “Si no pueden, o no quieren, aún así tomaremos las medidas necesarias para proteger a nuestro país, especialmente si el Gobierno en cuestión es cómplice de los carteles”.

Las operaciones de la CIA en México son de alto riesgo, invitando a posibles represalias de miembros de los carteles que cruzan frecuentemente la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron las fuentes.

“Definitivamente existe la preocupación de que esto podría fácilmente desbordarse hacia Estados Unidos”, señaló el exoficial de la CIA.

Si bien varias fuentes reconocieron que no todos en el Gobierno mexicano están informados sobre cada operación —a veces por diseño para mantener la negación plausible—, también enfatizaron que la CIA tiende a no realizar operaciones de manera unilateral.

“Van a estar forzando los límites”, dijo un exalto funcionario estadounidense. “Creo que es peligroso. Tienes que estar atento a todo.”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no fue informada previamente sobre la participación de la CIA en la operación contra el laboratorio de metanfetaminas en Chihuahua y se mostró furiosa tras el incidente.

“No puede haber agentes de ninguna institución del Gobierno de Estados Unidos operando en territorio mexicano”, dijo en una conferencia de prensa después de que el incidente se hiciera público.

Bajo una ley de seguridad nacional aprobada en México en 2020, todos los agentes extranjeros están obligados a informar su paradero al gobierno federal y entregar informes mensuales sobre sus actividades, y Sheinbaum sugirió que la presencia de la CIA en Chihuahua podría haber violado esa ley.

“Esperemos que sea un caso de excepción”, dijo Sheinbaum. “Que quede como excepción y que no se vuelva a repetir”.

José Luis Valdés Ugalde, investigador sénior y profesor en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a CNN que el Gobierno federal de México es muy consciente de la presencia de la CIA en el país, pero no ha decidido cuán agresivamente intentar controlar lo que la agencia está haciendo allí, ni cuán transparente ser al respecto con el público.

En términos generales, el incidente en Chihuahua “habla mucho de la desconfianza que Estados Unidos tiene del Gobierno federal (mexicano)”, dijo Valdés Ugalde.

“Eso de que lo haya hecho por la esquina, por el lado chihuahuense, estatalmente hablando, sin necesidad de recurrir al Gobierno federal, habla de la muy mala relación que México tiene con Estados Unidos en términos de los grupos de inteligencia que participan en los operativos o no participan en los operativos mexicanos en contra de los carteles”.

Sheinbaum camina por una cuerda floja en términos políticos. Trump ha amenazado con desplegar al Ejército estadounidense en México si su Gobierno no hace más para controlar a los carteles, a los que previamente ha acusado de trabajar directamente con funcionarios mexicanos. Hacer la vista gorda ante operaciones encubiertas de la CIA dentro de México dirigidas a eliminar traficantes podría mantener contento a Trump y evitar la posibilidad de una operación militar estadounidense abierta, dijeron las fuentes.

Por ejemplo, después de que fuerzas especiales mexicanas mataron al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, “el Mencho”, en una operación en Jalisco en febrero, el gobierno mexicano reconoció que la inteligencia de la CIA fue fundamental para localizarlo, pero Sheinbaum dijo que “absolutamente no hubo participación de fuerzas estadounidenses” en la operación.

La palabra “participación” deja cierto margen de maniobra, dijeron las fuentes. Si bien los oficiales de operaciones de la CIA no apretaron el gatillo, estuvieron en la zona durante la operación proporcionando a los mexicanos inteligencia en tiempo real, apoyo y equipo.

Cuando presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia en respuesta a la muerte de “el Mencho” —incendiando autobuses y negocios mientras se enfrentaban con fuerzas de seguridad mexicanas—, los funcionarios estadounidenses fueron tomados por sorpresa y se vieron obligados a actuar rápidamente para intentar garantizar la seguridad de los operativos estadounidenses, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto. Funcionarios de la administración trabajaron para evacuar al personal del Buró Federal de Investigación (FBI) y la CIA que operaba desde lugares que estaban en el centro de los ataques incendiarios y tiroteos al aire libre, dijo el funcionario.

En administraciones anteriores, las operaciones estadounidenses dentro de México eran coordinadas principalmente por la Agencia de Control de Drogas (DEA), que ha pasado décadas construyendo relaciones y entrenando con unidades seleccionadas de la Marina mexicana, según funcionarios actuales y anteriores.

En un país con graves problemas de corrupción en las fuerzas del orden, conocido por estar infiltrado por operativos de los carteles, trabajar directamente con fuerzas de seguridad mexicanas seleccionadas ha ayudado no solo a proteger inteligencia sensible para operaciones contra los carteles, sino también a proteger la vida de las fuerzas estadounidenses y mexicanas que trabajan juntas para ayudar a capturar a líderes de los carteles.

Pero la CIA, en los últimos meses, ha estado trabajando intencionalmente más de cerca con ciertos funcionarios regionales, estatales y locales mexicanos que nunca antes, principalmente debido a la preocupación de la agencia de que los carteles han infiltrado de manera efectiva algunos elementos del Gobierno mexicano.

Subrayando aún más la desconfianza entre las autoridades de Estados Unidos y México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el mes pasado al gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien es miembro del partido político Morena, actualmente en el poder bajo Sheinbaum, y a otros nueve funcionarios mexicanos actuales y anteriores de conspirar activamente con el Cartel de Sinaloa.

Un incidente ocurrido en 2012 sigue sirviendo como advertencia para la CIA. En agosto de ese año, más de una docena de agentes federales mexicanos, vestidos de civil, emboscaron un vehículo blindado de la Embajada de Estados Unidos con placas diplomáticas que transportaba a dos agentes de la CIA y a su conductor, un infante de marina mexicano. En ese momento, funcionarios estadounidenses sospecharon que el ataque fue un intento de asesinato ordenado por un cartel. Doce de los policías fueron condenados por intento de homicidio y sentenciados a décadas de prisión.

“La Rama Terrestre es muy buena para no dejarse matar por los tipos con los que trabajan”, dijo el exoficial paramilitar de la CIA. “Pero el único lugar donde realmente nos preocupa que nos eliminen es México. El Ejército y la Policía mexicanos están infiltrados por los carteles. Y el ataque de 2012 todavía afecta la forma en que la agencia ve la situación allí ahora”.

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