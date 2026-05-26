Estas son las ciudades y estadios donde jugará España en el Mundial 2026

La selección de España llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo dorado. Los…

La selección de España llega al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a levantar el trofeo dorado. Los ibéricos, que son los vigentes campeones de la Eurocopa y subcampeones de la Liga de Naciones de la UEFA, compartirán el Grupo H con la debutante Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentarán tres compromisos que, a priori, irán subiendo la vara para ayudar a determinar para qué está realmente este combinado nacional.

El debut será ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta el lunes 15 de junio. El recinto está ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, y fue inaugurado en 2017. Tiene una capacidad para 75.000 espectadores, y suele llenarse para ver a los equipos de la ciudad: los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS.

El Estadio Atlanta ya recibió partidos de la selección estadounidense, juegos de estrellas de la MLS y también el Super Bowl, el mayor evento para el deporte de Estados Unidos.

España volverá a presentarse en el mismo escenario el 21 de junio ante Arabia Saudita, en un duelo válido por la segunda jornada.

El cierre de su participación en la fase de grupos le implicará volar a México, más precisamente al Estadio Guadalajara, donde se medirá ante la selección de Uruguay el 26 de junio. El recinto está ubicado en Zapopan, en el estado de Jalisco, y fue inaugurado en 2010.

Si bien tiene una capacidad significativamente menor, para 48.000 espectadores, es una auténtica joya. Esta emplazado en un terreno elevado y su diseño esférico parece el de un coliseo. Allí juega como local el Club Deportivo Guadalajara, comúnmente conocido como las Chivas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.