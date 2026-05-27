Estadounidenses que necesiten atención por el ébola serán enviados a nuevo centro en Kenya, afirma el Gobierno de Trump

A medida que un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo, el Gobierno de Trump…

A medida que un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa creciendo, el Gobierno de Trump dice que está enfocado en mantener la enfermedad fuera de Estados Unidos.

“No podemos y no permitiremos que entren casos de ébola a Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio en una reunión del gabinete este miércoles.

Estados Unidos “está estableciendo una instalación de última generación” en Kenya para los estadounidenses que necesiten atención por ébola, informó un funcionario del Gobierno de de Trump este miércoles.

“La instalación está diseñada para ofrecer acceso a atención de alta calidad para los estadounidenses que necesitarían salir rápidamente de la RDC y ponerse en cuarentena sin los riesgos de un largo transporte de regreso a los Estados Unidos”, dijo el funcionario.

“El tiempo es esencial para los pacientes con ébola, y esta instalación permitirá que los estadounidenses en la región que contraigan ébola reciban atención que les salve la vida lo más rápido posible sin tener que soportar más de 12 horas de vuelo de evacuación médica”, dijo.

“Se espera que las capacidades de tratamiento en la instalación puedan atender todo el espectro del Virus del Ébola, incluidas las necesidades de cuidados críticos, aunque cada caso se evaluará para un transporte posterior a una atención avanzada según corresponda para maximizar los resultados del paciente”, dijo el funcionario.

Dijeron que la instalación se estaba estableciendo “a través de un esfuerzo coordinado” con el Departamento de Estado de EE.UU., el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y el Pentágono.

Sin embargo, Estados Unidos tiene su propia red especializada de hospitales altamente equipados para tratar pacientes con ébola, que algunos expertos dicen que se podrían utilizar mucho mejor.

Jeremy Konyndyk, quien fue director de la Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante el brote de ébola en África Occidental de 2014-16, señaló que “EE.UU. ha invertido durante años y continúan invirtiendo en toda una red de instalaciones de aislamiento y tratamiento capaces de ébola”.

“En lugar de confiar en las capacidades que hemos construido aquí, los estamos enviando literalmente a cualquier otro lugar”, dijo Konyndyk, quien ahora es presidente de la organización humanitaria Refugees International.

“Una de las cosas que encuentro tan ofensivas de manera visceral acerca de la postura de la administración en este momento es que básicamente están diciendo, si eres un estadounidense que se infecta, no te respaldamos; no eres bienvenido en tu propio país”, dijo a CNN.

El Dr. Krutika Kuppalli, experto en enfermedades infecciosas y ex director médico del Centro de Tratamiento de Ébola de Sierra Leona, calificó el nuevo plan de “insensato”.

Tendrá “consecuencias terribles”, escribió en una publicación en X el miércoles.

Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho Nacional y Global de la Salud, dijo que los resultados serán peores tanto para los pacientes como para los trabajadores humanitarios.

El plan es “imprudente, antiético y posiblemente ilegal”, escribió en una publicación en X este miércoles.

A principios de este mes, un médico estadounidense que trabajaba en la RDC y dio positivo por ébola fue enviado a Alemania para recibir atención, y otro con una exposición de alto riesgo fue enviado a la República Checa.

En un comunicado este miércoles, el Ministerio de Salud de Kenya señaló “discusiones en curso con el gobierno de EE.UU. y otros socios globales sobre la colaboración internacional para fortalecer los mecanismos de preparación y respuesta para la Enfermedad por el Virus del Ébola (EVE) y otras amenazas emergentes para la salud pública”.

“Cualquier acuerdo relativo a la cooperación sanitaria internacional se regirá por la legislación nacional de Kenya, la normativa de salud pública, las normas de bioseguridad y bioprotección, y la responsabilidad primordial del Gobierno de salvaguardar la salud y el bienestar de la población de Kenya”, se indica en el comunicado. “La protección de los ciudadanos kenianos, los trabajadores sanitarios de primera línea y las comunidades sigue siendo primordial”.

No queda claro si la instalación que se está estableciendo en Kenya también aceptará a otras nacionalidades, lo que hace que algunos residentes se muestren cautelosos ante el plan.

“¿Por qué los estadounidenses piensan que sus vidas son más importantes que las vidas de los kenianos para establecer una instalación en Kenya solo para estadounidenses?”, dijo Robert Kiberenge, residente de Nairobi, a Reuters. “Si se les permite abrir esa instalación aquí, entonces debe ser una instalación que sirva a cada ser humano en Kenya, tanto a kenianos como a estadounidenses, pero no solo restringida a poner en cuarentena a estadounidenses”.

Los viajeros estadounidenses que regresan de la región de África afectada por ébola están siendo enviados a ciertos aeropuertos para controles de salud.

A los ciudadanos estadounidenses y a las personas de nacionalidad estadounidense que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días, se les indica que aterricen en los aeropuertos de Atlanta, Houston y Dulles, en las afueras de Washington.

Funcionarios de salud dijeron este miércoles que el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York se sumará a esa lista.

“Para los pasajeros a los que se les permite ingresar (ciudadanos estadounidenses o nacionales estadounidenses), el Departamento de Seguridad Nacional redirigirá a los pasajeros aéreos con destino a EE.UU. a los siguientes aeropuertos: Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD), Atlanta (ATL), Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH) y Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. en un comunicado. “Los CDC llevarán a cabo un control de salud público mejorado para estos viajeros y confirmarán su información de contacto para un seguimiento de salud pública si se recomienda”.

Los funcionarios de la OMS han mantenido desde el inicio del último brote de ébola que el nivel de riesgo mundial es bajo, incluso cuando el riesgo a nivel regional aumenta.

“El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está en estrecha comunicación con los CDC y discutiendo los próximos pasos mientras el aeropuerto JFK se convierte en un lugar adicional para la detección de ébola a finales de esta semana”, dijo en un comunicado el Comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, Dr. Alister Martin. “El riesgo para los neoyorquinos sigue siendo bajo. Actualmente no hay casos en ninguna parte de los Estados Unidos. El aeropuerto JFK ha sido utilizado para controlar a los viajeros durante brotes anteriores de ébola y marburg. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York tiene una amplia experiencia y protocolos establecidos para proteger la salud de los neoyorquinos”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. también han invocado el Título 42 —una ley de salud pública que restringe la entrada a EE.UU. durante brotes de enfermedades transmisibles— durante al menos 30 días, a partir de la semana pasada. La medida incluye restricciones de entrada para no ciudadanos que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur, que limita con ambos países afectados, en los últimos 21 días, así como el control y monitoreo de las personas que llegan de estos países.

En un informe de situación compartido en redes sociales este miércoles, el Gobierno de la RDC dijo que ahora hay 1.077 casos sospechosos de ébola en el país, con 238 muertes sospechosas. De esos, se han confirmado 121 casos y 17 muertes.

El vecino Uganda también ha informado de siete casos asociados con el brote, incluida una muerte.

El Gobierno de Uganda anunció este miércoles que cerrará la frontera con la RDC “temporalmente (…) con efecto inmediato” por preocupaciones sobre el Ébola.

Aunque Uganda no ha informado de nuevos casos desde el lunes, “el número total de contactos de los casos confirmados ha aumentado”, según un comunicado del Gobierno.

Solo se permitirá el paso de equipos autorizados de respuesta al ébola, operaciones humanitarias, transporte de alimentos y carga, y personal de seguridad esencial a través de la frontera, según el comunicado. Esas personas estarán sujetas a “estrictos controles de salud” y “monitoreo continuo”, junto con un aislamiento obligatorio de 21 días.

“Se insta al público a mantener la calma, estar vigilante y cumplir estrictamente todas las directrices del Ministerio de Salud”, dice el comunicado.

The-CNN-Wire

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