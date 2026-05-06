Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un memorando para poner fin a la guerra, según una fuente

Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra,…

Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra, según una fuente regional familiarizada con las negociaciones, aunque funcionarios del Gobierno de Trump advirtieron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores.

La Casa Blanca recibió el martes comentarios positivos de mediadores pakistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN, aunque expresaron cierto escepticismo con respecto al optimismo de Pakistán.

Sin embargo, en los últimos días ha habido un nuevo impulso diplomático, según la fuente regional. El presidente Donald Trump parece estar simplificando la agenda de temas para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de negociaciones, añadió la fuente, con el objetivo de abordar los temas más espinosos más adelante.

Un plan de una página que se está barajando internamente contiene disposiciones que han sido fundamentales en las negociaciones para poner fin al conflicto, según informó a CNN una persona familiarizada con el plan. Según la fuente, el documento declararía el fin de la guerra y daría inicio a un período de negociación de 30 días para resolver los puntos conflictivos, incluyendo cuestiones nucleares, el descongelamiento de activos iraníes y la seguridad futura en el estrecho de Ormuz.

No fue posible verificar de inmediato los detalles precisos del plan, pero la fuente indicó que incluiría la discusión de una moratoria sobre el enriquecimiento de uranio por un período superior a 10 años. Una propuesta anterior de Estados Unidos la establecía en 20 años.

El plan también exige que Irán envíe sus reservas de uranio altamente enriquecido fuera del país, pero los detalles aún se estaban negociando.

Las noticias sobre avances positivos por parte de Pakistán impulsaron a Trump a anunciar el martes una pausa en el “Proyecto Libertad” —una operación para guiar a los barcos varados fuera del Estrecho— citando progresos en las negociaciones con Irán, según informaron funcionarios del Gobierno. La pausa se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, declarara a la prensa que la Operación Furia Épica había finalizado y que el Gobierno se centraba por completo en el Proyecto Libertad.

Una fuente regional declaró a CNN que cuanto más insistía Estados Unidos en su agenda del Proyecto Libertad y la Operación Furia Épica, más se alzaban los sectores más intransigentes de Irán y mayor era su influencia.

La principal prioridad de Trump es encontrar una salida diplomática a la guerra y reabrir el Estrecho rápidamente, según informaron funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, el presidente estadounidense también lanzó una nueva amenaza a Irán este miércoles, al afirmar que si no llegan a un acuerdo, comenzarían los bombardeos, que serán de mayor nivel e intensidad que antes.

Antes de la declaración del alto el fuego, los funcionarios de Trump esperaban ultimar un marco sobre una serie de cuestiones clave, como el compromiso de Irán de suspender su enriquecimiento nuclear y levantar las restricciones en el estrecho de Ormuz, así como la flexibilización de las sanciones estadounidenses contra Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, según informó previamente CNN.

Ese era el objetivo del vicepresidente J. D. Vance, del enviado especial Steve Witkoff y de Jared Kushner cuando tenían previsto viajar a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones, antes de que las negociaciones fracasaran debido a lo que los funcionarios estadounidenses describieron como una división entre los líderes iraníes.

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