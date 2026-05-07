Estados Unidos ataca instalaciones militares en Irán mientras ambos países intercambian fuego

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” con misiles, drones y…

Las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de lanzar una serie de ataques “no provocados” con misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra buques de guerra estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz, informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos.

“Las fuerzas de EE.UU. interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques en defensa propia mientras destructores de misiles guiados de la Marina de EE.UU. transitaban el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán, el 7 de mayo”, dijo el CENTCOM en un comunicado de prensa.

Las instalaciones iraníes atacadas por las fuerzas estadounidenses incluyeron “sitios de lanzamiento de misiles y drones, ubicaciones de mando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, según el CENTCOM.

Un funcionario estadounidense dijo a CNN que los ataques militares se llevaron a cabo en múltiples ubicaciones, incluidas Bandar Abbas y Qeshm.

“Fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y embarcaciones pequeñas mientras el USS Truxtun (DDG 103), el USS Rafael Peralta (DDG 115) y el USS Mason (DDG 87) transitaban por la vía marítima internacional. Ningún activo estadounidense fue alcanzado”, añadió el comunicado de CENTCOM.

El presidente Donald Trump advirtió a Irán contra escalar aún más las tensiones y que firme un acuerdo pronto, en una publicación en Truth Social tras los ataques.

“Los vamos a noquear mucho más fuerte, y con mucha más violencia, en el futuro, si no consiguen que su Acuerdo se firme, ¡RÁPIDO!”, escribió.

“Se dispararon misiles contra nuestros destructores, y fueron derribados fácilmente. Asimismo, llegaron drones, y fueron incinerados mientras estaban en el aire. ¡Cayeron de manera tan hermosa al océano, muy parecido a una mariposa cayendo a su tumba!”, se jactó Trump.

Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán afirmó que los ataques aéreos estadounidenses impactaron zonas civiles a lo largo de las costas de la isla de Qeshm, Bandar Khamir y Sirik.

También afirmó que Estados Unidos violó el alto el fuego vigente al atacar un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con una “acción recíproca” al atacar buques militares estadounidenses al este del estrecho y al sur del puerto de Chabahar, dijo el portavoz en un mensaje en video difundido por medios estatales.

Un reporte de medios estatales iraníes indicó que instalaciones comerciales en el muelle Bahman, en la isla de Qeshm, habían sido atacadas en un intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad iraníes y “el enemigo”.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego en los últimos días pese a un alto el fuego que lleva casi un mes en vigor. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dijo en una rueda de prensa el martes que Irán ha atacado a fuerzas estadounidenses más de 10 veces desde el inicio del alto el fuego, pero ninguno de esos incidentes ha cruzado el umbral para volver a operaciones de combate a gran escala.

Tanto Caine como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, subrayaron que las fuerzas estadounidenses operan actualmente en una postura defensiva, pero siguen preparadas para responder a ataques iraníes en medio del frágil alto el fuego.

El más reciente enfrentamiento ocurre después de que el ejército de EE.UU. inutilizara el miércoles un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán al disparar “varias ráfagas” de munición desde un avión de combate contra el timón de la embarcación cuando intentaba dirigirse a un puerto iraní.

El M/T Hasna, un petrolero, se encontraba en aguas internacionales rumbo a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fuerzas estadounidenses “emitieron múltiples advertencias” indicando que el buque violaba el bloqueo vigente de EE.UU., señaló CENTCOM en ese momento.

En su comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses “no buscan una escalada”, pero que el ejército está “listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Esta noticia se actualizó con más información.

The-CNN-Wire

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