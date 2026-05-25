España confirma un segundo caso positivo por hantavirus

El ministerio de Sanidad de España ha confirmado este lunes por la tarde un segundo caso de hantavirus en el…

El ministerio de Sanidad de España ha confirmado este lunes por la tarde un segundo caso de hantavirus en el país. Se trata de uno de los 14 españoles que iban a bordo del Mv Hondius y que se encontraban aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid desde que arribaron a la capital el pasado 10 de mayo.

Las autoridades informan que se trata de un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

Tras confirmar el caso, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital, situado en la planta 22, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

Con este caso, se elevan a dos los positivos por hantavirus de entre el pasaje y tripulación de nacionalidad española que viajaba en el buque.

Ante esta confirmación, desde el ministerio de Sanidad lanzan un mensaje de tranquilidad al asegurar que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.