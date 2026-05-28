“Es una locura”: cómo el cambio climático está afectando a Roland Garros

Para los atletas de élite, la constancia es fundamental. Su día a día se basa en programas de entrenamiento meticulosamente…

Para los atletas de élite, la constancia es fundamental.

Su día a día se basa en programas de entrenamiento meticulosamente planificados, dietas estrictas y rutinas perfectamente estructuradas, fruto de años de dedicación.

Sin embargo, hay algo que los atletas no pueden controlar: el clima.

Mientras una ola de calor mortal y sin precedentes azota Europa, sus efectos se hacen sentir con fuerza entre las estrellas que compiten en Roland Garros.

Según su servicio meteorológico nacional, Francia ha registrado temperaturas máximas diarias superiores a los 32 grados Celsius (unos 90 grados Fahrenheit) desde el sábado, una cifra asombrosa para esta época del año.

Tal es la intensidad del calor que esta racha de días soleados ha resultado más calurosa de lo habitual incluso para el mes de julio —el mes más caluroso del país—, y esta misma semana Francia ya ha vivido el día de mayo más caluroso de su historia desde que existen registros.

Y no hace falta ser un analista de tenis para percibir el impacto que esto está teniendo en los jugadores.

Durante casi cada interrupción del juego, los jugadores se apresuran hacia sus respectivos bancos para hacer todo lo posible por refrescarse.

Aprovechan al máximo el valioso tiempo a la sombra bajo una sombrilla, los ventiladores portátiles funcionan a destajo y se ingieren diversas bebidas hidratantes para reponer los electrolitos del organismo.

Asimismo, los jugadores se aplican constantemente bolsas de hielo en el rostro y el cuello, antes de que este se derrita inevitable y rápidamente.

Sin embargo, a pesar de todo ello, nada parece bastar para detener al sol.

El número 16 del mundo, Casper Ruud, comentó que las condiciones lo hicieron “caminar como un zombi” tras su victoria en la primera ronda el pasado 25 de mayo.

“Fue una especie de sensación de golpe de calor”, describió Ruud después de su triunfo en cinco sets ante Roman Safiullin. “Ya había experimentado algo similar hace algunos años, cuando jugué en Washington D.C., y tuve que retirarme en el tercer set”.

“Esa es la única otra ocasión en la que tuve la misma sensación que experimenté hoy en el cuarto set; hubo momentos en los que me sentí realmente mareado y caminaba casi como un zombi”.

Ruud es solo uno de los muchos jugadores que están sufriendo las consecuencias de la cúpula de calor que se cierne sobre el continente.

Una cúpula de calor es un sistema persistente de alta presión que actúa como la tapa de una olla: atrapa el aire caliente y lo empuja hacia abajo. Jakub Menšík ha calificado de “una locura” el hecho de que los jugadores tengan que competir bajo estas condiciones.

La estrella checa se desplomó al finalizar el partido de cinco sets en el que venció a Mariano Navone el miércoles.

“Es una locura jugar con este tiempo, especialmente bajo el sol, estar ahí fuera durante más de cuatro horas y media es simplemente una locura y, aun con los descansos, no dispones de mucho tiempo”, declaró Menšík tras el encuentro.

El joven de 20 años relató que comenzó a sentirse indispuesto y que, como consecuencia, no lograba asimilar los electrolitos que ingería. Posteriormente, también tuvo que lidiar con calambres a medida que el partido se acercaba a su desenlace.

Tras asegurar la victoria, Menšík se desplomó de inmediato sobre la pista de tierra batida. El personal de primeros auxilios ofreció una silla de ruedas al cabeza de serie número 26, pero este logró abandonar la pista por su propio pie.

“Con este calor y en estas condiciones, es una locura”, reiteró Menšík, sugiriendo a su vez que se adopte un criterio más flexible respecto a las estrictas normas sobre los descansos vigentes en Roland Garros.

Aparte de las condiciones meteorológicas, la sorprendente eliminación de Jannik Sinner en la segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo ha sido el tema de conversación más destacado de este torneo hasta el momento.

El número 1 del mundo sufrió físicamente tras haber tomado una ventaja de dos sets y 5-1 en el tercero. Sin embargo, rápidamente evitó culpar al clima.

“Fue una situación difícil. Pero, una vez más, así es el deporte. Hacía calor, pero no un calor extremo. Siento que las condiciones para jugar eran bastante aceptables. En realidad, no tuvo nada que ver con el calor ni con el clima. Simplemente fui yo hoy, pero son cosas que pasan”, declaró Sinner tras el partido.

No obstante, hubo momentos del encuentro en los que Sinner se mostró estancado, incapaz de moverse del punto desde el que intercambiaba golpes. Resulta difícil creer que el calor no haya tenido algún tipo de repercusión.

Y no son solo los jugadores del Abierto de Francia quienes se ven afectados por las condiciones meteorológicas. El equipamiento también está sufriendo los efectos del calor, y algunos competidores están recurriendo a métodos singulares para hacer frente a la situación.

Los más observadores han notado que la campeona defensora, Coco Gauff, está haciendo algo bastante curioso con sus raquetas de repuesto. La tenista estadounidense las ha estado guardando en una nevera portátil, al parecer para proteger el encordado.

“La tensión de las cuerdas varía según las condiciones climáticas”, comentó Sabine Lisicki, exfinalista de Wimbledon, en un comentario en Instagram.

“Cuando hace calor, la tensión tiende a disminuir más rápido de lo habitual. Como las bolsas de las raquetas suelen estar expuestas directamente al sol, ella quiso tomar precauciones adicionales y las guardó en la nevera”.

Dado que se prevé que la ola de calor se prolongue hasta el sábado, ¿veremos a más jugadores recurriendo a soluciones ingeniosas bajo el sol abrasador?

También es posible que veamos a algunos jugadores aprovechar el calor si se adapta a su estilo de juego.

Las pelotas se comportan de manera diferente en estas condiciones, rebotando —evidentemente— más alto y generando más efecto liftado de lo habitual. Esto podría favorecer a aquellos con grandes restos y saques aún más potentes, en su intento por imponer su dominio bajo el calor.

Los jugadores con el rostro pegado a las neveras portátiles o abanicándose con ventiladores de mano serán la imagen perdurable de la semana inaugural de Roland Garros, y es posible que la situación no haga más que empeorar en los años venideros.

El cambio climático está influyendo de manera significativa en las olas de calor, como la que se ha vivido esta semana en Roland Garros.

Según la organización sin fines de lucro Climate Central, la ola de calor registrada esta semana en París tuvo, como consecuencia del cambio climático, al menos cuatro veces más probabilidades de ocurrir de las que habría tenido en otras circunstancias.

Y no da señales de remitir.

Las olas de calor seguirán intensificándose cada vez más, se producirán con mayor frecuencia y comenzarán más temprano en el año, a medida que el planeta se calienta debido a la contaminación generada por los combustibles fósiles.

“Sabemos, sin la menor sombra de duda, que eventos de ola de calor como este se han vuelto más probables y más severos debido al cambio climático”, afirmó Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS de la Universidad de Maynooth, en Irlanda. “Pero, no obstante, muchos de los récords que se están batiendo —particularmente en el Reino Unido y Francia— resultan absolutamente alucinantes”, añadió.

Fuera de las canchas, las temperaturas extremas también están teniendo consecuencias mortales. Se han registrado “siete muertes vinculadas directa o indirectamente al calor, incluidas al menos cinco por ahogamiento, así como fallecimientos relacionados con el calor extremo durante eventos deportivos”, declaró Maud Bregeon, portavoz del gobierno francés, a la cadena de televisión francesa TF1.

El domingo, un hombre de 53 años falleció durante una carrera en París, y una mujer murió en un evento deportivo de Hyrox en la ciudad de Lyon, según informó la agencia Associated Press citando reportes de medios locales.

Aún no se ha confirmado si estas muertes estuvieron relacionadas con el calor; sin embargo, la ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, pareció establecer un vínculo al afirmar que estos fallecimientos constituyen “un crudo recordatorio de que la práctica deportiva bajo un calor extremo exige una vigilancia absoluta”.

Si este es el clima que se vive en mayo, ¿cómo les irá a los jugadores en junio y julio, con Wimbledon a la vuelta de la esquina? Y si todo indica que la situación solo empeorará con el paso del tiempo, ¿qué les depara el futuro tanto a los aficionados como a los atletas?

The-CNN-Wire

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