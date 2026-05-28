Enfrentamientos entre grupos armados en Guaviare dejaron al menos 48 muertos, dice Ejército de Colombia

Los enfrentamientos que se registraron el miércoles en la zona rural del departamento del Guaviare causaron la muerte de al…

Los enfrentamientos que se registraron el miércoles en la zona rural del departamento del Guaviare causaron la muerte de al menos 48 personas, informó este jueves el Ejército de Colombia citando reportes que le brindaron líderes comunales.

Un día después de los hechos de violencia, que el Gobierno de Colombia atribuye a choques entre las disidencias encabezadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”, el Ejército dijo en su cuenta de X que fuerzas militares se reunieron con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare, la capital departamental, con el fin de acordar labores humanitarias y las condiciones para sacar los cadáveres del lugar donde quedaron.

“De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habrían presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar”, dijo el Ejército de Colombia.

“Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado con las autoridades y organismos humanitarios”, agregó, señalando que en este proceso también participarán la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas y socorristas.

De acuerdo con el Ejército, militares se mantienen desplegados en la zona para garantizar que haya condiciones de seguridad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo la noche del miércoles en su cuenta de X que los enfrentamientos entre las disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” ocurrieron a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano de San José del Guaviare “por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Sánchez, que en ese momento reconoció la posibilidad de que hubiera “múltiples víctimas fatales”, condenó los hechos de violencia y llamó a que quienes integran las disidencias dejen las armas.

“Todos los integrantes de estas estructuras aún están a tiempo de desmovilizarse, salvar sus vidas y regresar a la normalidad”, dijo.

Los enfrentamientos se produjeron a solo unos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en las que los colombianos votarán para definir al sucesor de Gustavo Petro. El mandatario, quien concluye su gestión en agosto, ha sido impulsor de una política de “Paz total” para Colombia, pero diversos especialistas señalan que no ha alcanzado su objetivo de desmovilizar a los grupos armados y frenar la violencia en el país.

De cara a los comicios, el Ejército dijo este jueves que las confrontaciones ocurrieron lejos de donde se ubicarán los centros de votación y que mantendrá un despliegue “para proteger a la población civil, apoyar a las labores humanitarias y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la jornada electoral en el departamento del Guaviare”.

El Ministerio de Defensa señaló en su cuenta de X que 408.000 integrantes de las fuerzas de seguridad estarán desplegados el domingo para resguardar las elecciones.

The-CNN-Wire

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