El sector privado en EE.UU. creó 109.000 empleos en abril, la mayor cifra mensual en un año

La contratación en el sector privado estadounidense se disparó en abril, con la creación de aproximadamente 109.000 empleos, según nuevos…

La contratación en el sector privado estadounidense se disparó en abril, con la creación de aproximadamente 109.000 empleos, según nuevos datos de la empresa de nóminas ADP publicados este miércoles.

Se trata del mayor aumento mensual en un año, según datos de ADP.

El aumento estimado de empleos el mes pasado representa un fuerte repunte con respecto al incremento de 61.000 empleos registrado en marzo. Los sectores de educación y servicios de salud continuaron impulsando la mayor parte del crecimiento mensual, según el informe de ADP.

“Tanto las pequeñas como las grandes empresas están contratando, pero observamos una desaceleración en el sector intermedio”, declaró Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Las grandes empresas cuentan con recursos para invertir, mientras que las pequeñas son las más ágiles, dos ventajas importantes en un entorno laboral complejo”.

El aumento salarial anual se moderó para quienes conservaron su empleo, pasando del 4,5 % al ​​4,4 %, mientras que se mantuvo estable en el 6,6 % para quienes cambiaron de trabajo. El crecimiento salarial, un indicador de la salud del consumidor, está siendo objeto de un seguimiento más exhaustivo, dado que la crisis energética derivada de la guerra ha disparado los precios de la gasolina.

Las cifras de ADP no siempre coinciden con el informe oficial federal de empleo, pero a veces se utilizan como referencia para predecir la trayectoria general de la contratación y el crecimiento salarial.

El informe de empleo de abril se publicará el viernes por la mañana. Los economistas prevén que la contratación se haya ralentizado notablemente, pasando de 186.000 puestos de trabajo el mes anterior a 59.000.

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