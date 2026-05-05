El salón de baile de Trump se está convirtiendo en un despilfarro político

Durante meses, el presidente Donald Trump ha sugerido que el saliente presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría haber…

Durante meses, el presidente Donald Trump ha sugerido que el saliente presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría haber cometido un delito porque el costo de renovar la sede de la Fed aumentó en aproximadamente un 30 % durante su mandato.

Pero el costo de la propia y preciada renovación de Trump, el salón de baile de la Casa Blanca, ha aumentado aún más, en porcentaje de su estimación original.

Y cada vez parece más evidente que Trump no decía la verdad cuando afirmó que el proyecto no supondría “ningún cargo para el contribuyente”.

La gran noticia del lunes fue que la Comisión Judicial del Senado, controlada por los republicanos, ha solicitado US$ 1.000 millones en financiamiento que podría destinarse a la seguridad relacionada con el salón de baile de US$ 400 millones.

El dinero, que está incluido en un esperado proyecto de ley de línea partidista que se centra en la aplicación de la ley de inmigración, está destinado a “ajustes y mejoras de seguridad”. Los usos de seguridad “incluyen” trabajos en los terrenos de la Casa Blanca “para apoyar mejoras por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos relacionadas con el Proyecto de Modernización del Ala Este”.

(El Proyecto de Modernización del Ala Este es el nombre del reemplazo del Ala Este por el salón de baile de Trump).

Eso no significa que necesariamente se utilizarán todos los US$ 1.000 millones para fines relacionados con el salón de baile. Pero ningún otro proyecto se menciona en esa sección del proyecto de ley.

Y eso es realmente difícil de conciliar con la retórica previa de Trump sobre los costos.

Desde el comienzo de este proceso de nueve meses, Trump ha enfatizado que no implicaría dinero de los contribuyentes, solo fondos de donantes y de él mismo.

“Yo lo estoy pagando; el país no”, dijo Trump en septiembre.

En octubre agregó que se pagaría “100 % por mí y algunos amigos míos”.

En diciembre dijo que sería “gratis”.

En febrero citó que sería “sin cargo para el contribuyente”.

Y en marzo dijo que implicaría “cero dólares de los contribuyentes”.

Pero los costos de seguridad propuestos son ahora la segunda vez en solo una semana que los aliados de Trump en el Congreso han propuesto financiamiento de los contribuyentes para el enorme proyecto. Después del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado, los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur, Katie Britt de Alabama y Eric Schmitt de Missouri presionaron para que los contribuyentes paguen la factura de US$ 400 millones para la construcción del salón de baile en sí, en lugar de los donantes y Trump. Sugirieron que las cuestiones de seguridad así lo exigían.

La Casa Blanca no ha respondido a una pregunta de CNN sobre si está a favor de esa propuesta. Pero señaló el martes que apoya la solicitud de seguridad de US$ 1.000 millones.

“La Casa Blanca aplaude la última propuesta del Congreso en su paquete de reconciliación, que incluye fondos adicionales para mejoras de infraestructura de seguridad en relación con el muy atrasado Proyecto de Modernización del Ala Este”, dijo el portavoz Davis Ingle. “El Congreso ha reconocido correctamente la necesidad de estos fondos”.

Ingle dijo que lo ocurrido en la cena demostró la necesidad de “endurecer totalmente y por completo el complejo de la Casa Blanca”.

Mientras tanto, la oficina del senador Chuck Grassley, quien lidera la Comisión Judicial, sugirió que el dinero para la seguridad del salón de baile no era técnicamente para el salón de baile.

El proyecto de ley dice que el dinero no puede ser utilizado para “elementos no relacionados con la seguridad” del proyecto. Pero los costos de seguridad parecerían ser una parte significativa del propio proyecto. Los US$ 1.000 millones en seguridad son mayores que la etiqueta de precio de US$ 400 millones que la Casa Blanca ha fijado para la construcción del salón de baile.

El antiguo Ala Este se asentaba sobre un búnker subterráneo. Hay mucho secretismo en torno a la reconstrucción de ese búnker, aunque Trump ha dicho que sería un “complejo enorme” debajo del salón de baile, incluyendo un refugio antiaéreo y otra de seguridad de grado militar.

Y esa etiqueta de precio de US$ 400 millones también ha demostrado cuánto se han movido los límites en este proyecto. De hecho, esa cifra ya es el doble de lo que inicialmente propuso la Casa Blanca.

Cuando se anunció el proyecto, se estimó que costaría US$ 200 millones.

Luego, en septiembre, Trump dijo que sería un poco más grande y costaría US$ 250 millones.

En octubre, aumentó a US$ 300 millones.

Luego, en diciembre, Trump subió el precio a US$ 400 millones.

La Casa Blanca también ha hecho otras promesas sobre el proyecto que no se cumplieron, incluyendo que la construcción del salón de baile no requeriría demoler el ala este existente. Luego, el ala este fue demolida de manera impactante y de repente en octubre.

“El alcance y el tamaño siempre estuvieron sujetos a variaciones a medida que el proyecto se desarrollaba”, explicó un alto funcionario de la Casa Blanca a Reuters en ese momento.

Parece que esa no fue la única promesa que estaba sujeta a cambios.

Y los términos cambiantes de la construcción y sus costos parecen ser un problema en aumento para la Casa Blanca y el Partido Republicano.

Este nunca fue un proyecto popular, desde la repentina demolición del ala este el otoño pasado.

Y aún después del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y en medio de los argumentos del Partido Republicano de que el salón de baile es necesario por razones de seguridad, los estadounidenses no parecían cambiar de opinión; una encuesta de Washington Post-ABC News mostró que el proyecto seguía siendo impopular por una proporción de 2 a 1, con los más fervientes detractores oponiéndose 3 a 1.

Esa encuesta se lanzó antes de que se planteara la cuestión del dinero de los contribuyentes. Eso podría reducir aún más el apoyo. Y tal vez valga la pena recordar que el segundo mandato de Trump comenzó con un fuerte énfasis en la idea de ahorrar dinero a los contribuyentes, por entonces a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Todo ello refuerza el poco cuidado político puesto en algo que a Trump obviamente le importa mucho. Pero como los republicanos del Congreso han demostrado en varias ocasiones, impulsarán ideas políticamente impopulares si Trump lo exige, incluso si eso significa que los contribuyentes paguen la factura.

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