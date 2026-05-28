El impacto en los precios provocado por la guerra llevó la inflación de abril a su nivel más alto en casi tres años

El shock del precio del petróleo por la guerra con Irán llevó el indicador de inflación preferido de la Reserva…

El shock del precio del petróleo por la guerra con Irán llevó el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal al 3,8 % el mes pasado, su nivel más alto en casi tres años, mostraron nuevos datos publicados este jueves.

El índice de precios de Gastos de Consumo Personal aumentó un 0,4 % en abril respecto del mes anterior, una desaceleración frente al incremento del 0,7 % registrado en marzo. Con esta cifra del 3,8 %, la tasa anual de inflación es la más alta desde mayo de 2023.

Al excluir los costos de la gasolina y los alimentos —una medida de la inflación subyacente muy observada—, el indicador repuntó ligeramente hasta el 3,3 % en el periodo de un año finalizado en abril.

El último informe mensual del Departamento de Comercio también mostró que los consumidores levantaron el pie del acelerador: el gasto aumentó un 0,5 % en abril, un retroceso desde un salto del 1 % el mes anterior.

Sin embargo, al tener en cuenta la inflación, el gasto de los consumidores aumentó apenas un 0,1%.

Los economistas esperaban que la inflación aumentara un 0,5 % en términos mensuales y un 3,9 % respecto del año anterior, y que el gasto se desacelerara al 0,3 %, según FactSet.

Los precios de la gasolina continuaron subiendo en abril; no obstante, se preveía que las carteras de los estadounidenses —muchas de ellas más abultadas gracias a mayores reembolsos de impuestos— no podrían, a la larga, seguir el ritmo del aumento de los costos.

Gran parte del incremento del gasto del mes pasado se destinó a gasolina y otros artículos esenciales: el combustible, la energía, los servicios públicos, la vivienda y los alimentos representaron aproximadamente la mitad del aumento total del gasto. Sin embargo, los consumidores no redujeron la mayoría de sus compras discrecionales e incrementaron su gasto en actividades recreativas y restaurantes, según mostró el informe del jueves.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado ondas expansivas en la economía mundial. El tráfico marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz se ha reducido a un hilo, estrangulando una vía fluvial vital para el comercio de petróleo, gas natural, fertilizantes y otros materiales críticos.

El impacto derivado de la guerra ha disparado los precios de la gasolina, ha comenzado a encarecer los alimentos (especialmente los productos frescos) y amenaza con elevar el costo de otros bienes y servicios.

Dado que los precios de la gasolina y los alimentos pueden ser bastante volátiles, los economistas y los responsables de la política económica suelen recurrir a un indicador de precios “básico” o “subyacente” —que excluye dichas categorías— para obtener una imagen más clara de las tendencias inflacionarias de fondo. El índice de precios PCE subyacente subió a un ritmo más lento de lo esperado, un 0,2 % durante el mes. Sin embargo, la tasa anual aumentó hasta el 3,3 %.

La inflación subyacente continúa al alza, en gran medida debido a la serie de aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los productos importados, según escribió esta semana en una nota a los inversores Stephen Juneau, economista sénior para EE.UU. en Bank of America Securities.

Un informe independiente del Departamento de Comercio, publicado este jueves, reveló que la economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo reportado anteriormente durante el primer trimestre. La estimación revisada del producto interno bruto (PIB) tomó en cuenta la debilidad del gasto de los consumidores y de la inversión empresarial registrada en dicho periodo.

El PIB registró una tasa anualizada del 1,6 % en el trimestre comprendido entre enero y marzo; esta cifra supone un descenso respecto al 2 % reportado inicialmente, aunque representa un marcado repunte frente al 0,5 % registrado en el trimestre anterior.

La resiliencia de los consumidores y la fuerte inversión empresarial en inteligencia artificial contribuyeron a impulsar el crecimiento en el primer trimestre, un dinamismo que, con toda probabilidad, se mantuvo durante el segundo trimestre (de abril a junio). El Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB del segundo trimestre alcanzará un sólido 4,3 %.

Esta historia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.