El Gobierno de Trump puso en marcha su plan para incluir al presidente en un billete conmemorativo de US$ 250

La Oficina de Grabado e Impresión está considerando la posibilidad de imprimir un billete conmemorativo de US$ 250 con la…

La Oficina de Grabado e Impresión está considerando la posibilidad de imprimir un billete conmemorativo de US$ 250 con la imagen del presidente Donald Trump para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento del Tesoro confirmó la idea en un comunicado, indicando que se estaba llevando a cabo una “planificación y diligencia apropiadas” en respuesta a la “legislación vigente”.

“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Emisión de Moneda (BEP) está trabajando proactivamente para producir un billete conmemorativo de US$ 250 que reconocerá debidamente el 250° aniversario de nuestra gran nación”, declaró el portavoz a CNN.

El representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, presentó un proyecto de ley que “reconocería simbólicamente al presidente de Estados Unidos durante el 250° aniversario”, según un comunicado de prensa de su oficina. El proyecto de ley se encuentra estancado en el Congreso y no hay indicios de que vaya a ser aprobado.

De hecho, la ley estadounidense no autoriza la impresión de la imagen de una persona viva en la moneda estadounidense. Sería necesaria la autorización del Congreso para hacer una excepción a esta ley. CNN se ha puesto en contacto con el diseñador del billete para obtener comentarios.

El diseño, según informó The Washington Post, se asemeja a uno que el representante republicano Andy Barr, de Kentucky, publicó en X en enero. Mostraba un retrato serio de Trump con los colores de la bandera, el logotipo del “250” y la firma del presidente.

El portavoz del Tesoro confirmó que la firma de Trump figura en el posible billete.

“Siguiendo la recomendación del Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, el secretario Bessent reconocerá los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Trump añadiendo su firma al billete”, declaró el portavoz.

También señalaron que no se utilizaron fondos públicos, ya que la agencia es autosuficiente y no depende de las asignaciones del Congreso.

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