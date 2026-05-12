El Departamento de Justicia anuncia cargos penales por el mortal colapso del puente Key en Baltimore

Dos años después de que un buque portacontenedores chocara contra el puente Francis Scott Key de Baltimore y lo derrumbara,…

Dos años después de que un buque portacontenedores chocara contra el puente Francis Scott Key de Baltimore y lo derrumbara, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos penales contra dos empresas y el superintendente técnico del barco.

El accidente causó la muerte de seis trabajadores de carreteras e interrumpió el tráfico en uno de los puertos marítimos más grandes de Estados Unidos, según informaron las autoridades, quienes añadieron que la reconstrucción del puente costará miles de millones.

Synergy Marine Pte Ltd, con sede en Singapur, y Synergy Maritime Pte Ltd, con sede en Chennai, India, junto con Radhakrishnan Karthik Nair, de 47 años, quien trabajaba para ambas empresas como superintendente técnico del buque “Dali”, están acusados ​​de conspiración, omisión deliberada de informar de inmediato a la Guardia Costera sobre una condición peligrosa conocida, obstrucción de un procedimiento administrativo y declaraciones falsas.

“La investigación del gobierno también reveló que empleados de Synergy, incluidos sus gerentes técnicos en tierra, falsificaron y dirigieron la falsificación de inspecciones y certificaciones de seguridad relacionadas con los sistemas del buque”, declaró la fiscal federal Kelly O. Hayes del Distrito de Maryland en una conferencia de prensa en Baltimore el martes. Añadió que los investigadores creen que Nair, de nacionalidad india, se encuentra en la India.

“Vamos a aplicar la ley y utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance” para intentar capturarlo, afirmó Hayes.

Tras el accidente, el FBI y la Guardia Costera de Estados Unidos abrieron una investigación penal. A varios miembros de la tripulación, que no eran ciudadanos estadounidenses, se les ordenó permanecer en el país mientras continuaba la investigación.

En diciembre del año pasado, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) emitió su informe final sobre el incidente, el cual concluyó que una etiqueta de un cable se había deslizado sobre una cubierta, impidiendo que dicho cable estableciera una conexión adecuada con el interruptor automático.

Esto provocó cortes de energía en el buque Dali cuando salía del puerto de Baltimore. A pesar de los esfuerzos fallidos de la tripulación por recuperar la propulsión tras la pérdida de energía eléctrica, según el informe, el Dali se estrelló contra el puente minutos después.

En noviembre, la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, afirmó que encontrar el cable suelto en un barco del tamaño del Dali sería como encontrar un tornillo suelto en la Torre Eiffel.

El informe de la NTSB también reveló que el puente presentaba un riesgo estructural significativo que nunca había sido evaluado por la Autoridad de Transporte de Maryland.

Según la acusación, los acusados ​​supuestamente modificaron el barco y dependieron de una bomba de purga para suministrar combustible a dos de los cuatro generadores del Dali. La bomba de purga no estaba diseñada para reiniciarse automáticamente tras un apagón, y los generadores del Dali no podían funcionar sin suministro de combustible, por lo que el barco sufrió un segundo apagón, según el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia afirmó que si el barco no hubiera dependido de la bomba de purga, se habría restablecido la energía, evitando el accidente.

El cargo de obstrucción se deriva de la declaración de Nair a las autoridades, en la que afirmó desconocer que el barco estuviera utilizando la bomba de descarga, según la acusación formal.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Baltimore, Jimmy Paul, declaró que el puente de mando fue impactado “porque los responsables de la operación del barco deliberadamente escatimaron esfuerzos en detrimento de la seguridad”.

“La acusación formal demuestra que Synergy y (Nair) incumplieron reiteradamente su obligación de documentar, investigar e informar sobre riesgos y peligros significativos para la seguridad a bordo del Dali”, afirmó Paul. “Falsificaron inspecciones y certificaciones de seguridad. Afirmaron falsamente que el barco estaba en buen estado de funcionamiento y luego mintieron a los investigadores sobre sus acciones cuando surgieron dudas”.

El 1 de junio se celebrará un juicio sin jurado en un caso civil aparte contra el propietario y operador del barco, presentado por la ciudad de Baltimore y otros, en un intento de las empresas por limitar su responsabilidad en el accidente.

El Departamento de Justicia y el estado de Maryland ya habían llegado a acuerdos con los propietarios y operadores del Dali.

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