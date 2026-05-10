El chavismo reconoce la muerte de Víctor Quero, un preso político cuya madre de 82 años lo buscaba desde hace más de un año

Cerca de 10 meses tuvieron que pasar desde la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, detenido por motivos políticos en…

Cerca de 10 meses tuvieron que pasar desde la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, detenido por motivos políticos en Venezuela, para que su madre pudiera confirmar que el hijo al que buscaba ya no estaba con vida.

Víctor Quero, de 50 años, estaba detenido desde el 3 de enero de 2025 en el Centro Penitenciario Rodeo I, bajo custodia del Estado venezolano. El 7 de mayo de este año, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario confirmó su muerte mediante un comunicado. Falleció el 24 de julio de 2025, poco más de seis meses desde su privación de libertad, dijeron las autoridades.

La cruzada de incertidumbre y dolor que emprendió Carmen Teresa Navas hace más de un año en busca de su hijo terminó ante una tumba. Desde su detención en enero de 2025, la madre de Quero venía denunciando que esperaba respuesta de las autoridades.

“Que me den fe de mi hijo, ¿dónde me lo tienen? Si está vivo… porque desde que lo apresaron no lo he visto una sola vez”, pedía Navas a la prensa el 4 de mayo en la Plaza Altamira de Caracas. Con los ojos húmedos, sostenía una imagen de su hijo y un cartel con la palabra “desaparecido”.

El jueves, apenas tres días después, la respuesta que más temía le llegó.

Desde 2014 se contabilizan 19 personas encarceladas por motivos políticos que han muerto en prisión, según registra la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal, que da seguimiento y ofrece defensa legal para este tipo de casos.

Navas, de 82 años, fue parte de manifestaciones, visitó cárceles y contactó a las autoridades, pero decía que solo recibía negativas y silencio. Nadie le podía dar certeza sobre el paradero de su hijo.

La mujer insistía en que no tenía detalles sobre la aprehensión de su hijo, que se dedicaba al comercio y era su sostén económico. Él, asegura, fue acusado de terrorismo y ella afirma que era inocente.

“Así que he tenido esta, vamos a decir, el viacrucis… Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo”, decía la mujer sobre la búsqueda que había emprendido, hasta ese momento sin novedades.

Tres días después, la búsqueda concluyó con la confirmación oficial de la muerte de Víctor. La noticia se hizo pública dos días después de que la mujer denunciara que a su hijo le habían negado la amnistía.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 23 de abril el fin de la histórica Ley de Amnistía, promulgada por su Gobierno meses antes y que buscaba, según sus impulsores, consolidar la paz y la convivencia con la excarcelación de presos políticos. Esto, en un intento de mostrar buena voluntad y reconciliación luego de la captura del presidente derrocado Nicolás Maduro, detenido el 3 de enero durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas y otras ciudades venezolanas.

El caso de Carmen Teresa Navas es uno entre decenas de madres, esposas y familiares de detenidos por razones políticas que dicen haber pasado semanas o meses sin saber cómo estaban sus seres queridos, sin tener ningún detalle sobre su paradero o su estado de salud.

La muerte de Víctor Quero fue el 24 de julio de 2025, según la información oficial, luego de que sufriera hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.

Las autoridades aseguran que Quero no brindó datos sobre vínculos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar una visita formal en la prisión de alta seguridad donde estuvo encarcelado.

La Fiscalía General de Venezuela anunció el inicio de una investigación penal y se comprometió a realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos de manera oportuna e imparcial.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, además de pedir el establecimiento de responsabilidades, instó a impulsar reformas para erradicar abusos.

Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela reaccionaron con indignación.

“La regla era el silencio… el silencio, la incertidumbre, la violación a los derechos humanos, pero además hay una violación a los derechos religiosos de, por lo menos, permitir que la madre sepultara a su hijo”, dijo Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.

Carmen Teresa Navas exigió una prueba de ADN para confirmar que los restos correspondieran a los de Víctor.

La policía científica exhumó el cuerpo el viernes, tal como lo había adelantado el Ministerio Público en un comunicado. Ese mismo día, fue sepultado en un cementerio distinto a aquel donde se encontraba y donde su familia ahora podrá recordarlo.

Hasta el 4 de mayo, Foro Penal registraba más de 450 presos detenidos por motivos políticos. Mientras tanto, la indignación y las preguntas sobre el paradero de otras personas desaparecidas se multiplican tanto en manifestaciones públicas como en las redes sociales.

The-CNN-Wire

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