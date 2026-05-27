El aeropuerto JFK de Nueva York se suma a los puntos de control del ébola para los viajeros de EE.UU.

Los viajeros estadounidenses que regresen de una región de África afectada por el ébola pronto podrán volar al Aeropuerto Internacional…

Los viajeros estadounidenses que regresen de una región de África afectada por el ébola pronto podrán volar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy para someterse a controles sanitarios, informó este miércoles un funcionario de salud de la ciudad de Nueva York.

“El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York mantiene una estrecha comunicación con los CDC y está discutiendo los próximos pasos a medida que el aeropuerto JFK se convierta, a finales de esta semana, en un punto adicional de control para el ébola”, declaró en un comunicado el Dr. Alister Martin, comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. “El riesgo para los neoyorquinos sigue siendo bajo. Actualmente no hay casos en ninguna parte de Estados Unidos. El aeropuerto JFK ya ha sido utilizado para examinar a viajeros durante brotes anteriores de ébola y Marburgo. El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York cuenta con una amplia experiencia y con protocolos establecidos para proteger la salud de los neoyorquinos”.

A los ciudadanos y nacionales estadounidenses que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días se les está indicando que aterricen en Atlanta, Houston o en el aeropuerto Dulles, situado en las afueras de Washington, para someterse a controles de salud.

Asimismo, los CDC han invocado el Título 42 —una ley de salud pública que restringe la entrada a EE.UU. durante brotes de enfermedades transmisibles— por un periodo de al menos 30 días a partir de la semana pasada. Esta medida incluye restricciones de entrada para los no ciudadanos que hayan permanecido en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur —país que comparte frontera con las dos naciones afectadas— durante los 21 días previos, así como el control y seguimiento de las personas que lleguen procedentes de dichos países.

The-CNN-Wire

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