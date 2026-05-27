Ejército de Colombia despliega soldados en Guaviare tras enfrentamientos entre grupos armados

Soldados de Colombia se desplegaron este miércoles en el departamento del Guaviare luego de que se registraran enfrentamientos entre grupos…

Soldados de Colombia se desplegaron este miércoles en el departamento del Guaviare luego de que se registraran enfrentamientos entre grupos armados que ponen en riesgo la vida de civiles, informó el Ejército del país sudamericano en su cuenta de X.

El despliegue se concentra en la zona rural de San José del Guaviare, la capital departamental, donde los uniformados buscan “proteger a la población civil, fortalecer la seguridad, preservar el control territorial y asegurar el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo.

De acuerdo con la publicación, los soldados patrullan los sectores Resbalón, Boquerón, Filo de Hambre, Caño Negro, Charras y Puerto Alvira, entre otros, para prevenir afectaciones a pobladores por “enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales”.

CNN contactó al Ministerio de Defensa de Colombia para pedir más información sobre lo sucedido y está en espera de respuesta.

Los hechos en el Guaviare ocurren menos de una semana después de que enfrentamientos entre pueblos indígenas en el departamento del Cauca causaran la muerte de al menos seis personas y heridas a otras 100.

También se desarrollan a pocos días de que el domingo se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales para definir a quien sucederá a Gustavo Petro al frente del Gobierno del país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.