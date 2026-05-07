EE.UU. sanciona al consorcio empresarial cubano GAESA, controlado por los militares

El Gobierno de Estados Unidos dio este jueves un paso más para incrementar la presión que ejerce sobre Cuba al…

El Gobierno de Estados Unidos dio este jueves un paso más para incrementar la presión que ejerce sobre Cuba al imponer nuevas sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio de mando militar que supervisa empresas como hoteles, marinas y otros negocios.

La medida se anunció en un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y es una continuación del decreto que el presidente Donald Trump publicó el viernes para sancionar, entre otros, a personas y entidades de los sectores energético, minero, de seguridad y defensa de Cuba o a quienes brinden apoyo material a la isla, bajo el argumento de que esta representa una amenaza para Estados Unidos. Cuba niega estos señalamientos.

Rubio dijo que, con base en ese decreto, Estados Unidos decidió imponer sanciones a GAESA; a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a MNSA, una empresa conformada por La Compañía General de Níquel, propiedad del Estado cubano, y por la canadiense Sherritt International Corporation.

“Estas sanciones son parte de la amplia campaña del Gobierno de Trump para enfrentar la presión de las amenazas a la seguridad nacional que representa el régimen comunista de Cuba y para hacer que ese régimen y quienes le proveen apoyo financiero y material rindan cuentas”, señaló Rubio.

“A solo 90 millas de territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado para ser una plataforma para la inteligencia extranjera y para operaciones militares y terroristas. Designaciones adicionales podrían ocurrir en los próximos días y semanas”, agregó.

Entre otras acciones, las sanciones implican el congelamiento de los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, así como que los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido realizar operaciones con ellas.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, se refirió al tema en su cuenta de X, donde rechazó las medidas de Estados Unidos y dijo que estas “despejan todas las dudas sobre la falsa naturaleza de sus pretextos para atacar a nuestro país”.

“Sus acciones se basan en la certeza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y personas de negocios están siendo amenazados por la coacción ilegítima ejercida por el gobierno de los Estados Unidos”, señaló.

CNN contactó a la Cancillería de Cuba para pedir comentarios adicionales sobre las sanciones contra GAESA y su presidenta ejecutiva. También se comunicó con Sherritt International Corporation y está en espera de respuesta.

Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba desde la década de 1960 y desde principios de año, luego de su operativo militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —viejo aliado de La Habana—, ha incrementado su presión sobre la isla.

A finales de enero, Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que directa o indirectamente brinden petróleo a Cuba, lo que ocasionó que algunos aliados, como México, suspendieran sus envíos. A su vez, esto ha originado una crisis energética en Cuba, que apenas aminoró con la llegada de 100.000 barriles de crudo que llegaron en marzo procedentes de Rusia.

En varias ocasiones a lo largo del año, Trump ha insistido con que podría buscar tomar el control de Cuba, una posiblidad repetidamente rechazada por el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

The-CNN-Wire

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