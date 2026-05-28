EE.UU. aporta a Panamá US$ 3 millones para limpiar el Darién por el impacto de la migración

El embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos colaborará con…

El embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos colaborará con US$ 3 millones para restaurar y reparar las zonas de la provincia de Darién afectadas por la migración irregular, que durante una década pasó por la frontera entre Panamá y Colombia, con rumbo hacia América del Norte.

“Estamos anunciando una colaboración de US$ 3 millones con el Ministerio de Ambiente de Panamá para apoyar los esfuerzos de restauración en el Darién, tras el devastador impacto de la migración ilegal masiva, impulsada por las fallidas políticas de fronteras abiertas de la administración anterior”, dijo Cabrera.

El anuncio del diplomático estadounidense se produjo en Metetí, provincia de Darién, donde acompañó este jueves al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al acto de graduación de agentes fronterizos e inspectores migratorios.

“Con tres millones de dólares vamos a estar contratando personas locales, para darle empleo a estas personas, las cuales viven en estas comunidades, para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes. Y así acabar con el desastre ecológico que fue dejado por esas políticas fracasadas de fronteras abiertas”, declaró el embajador a los medios de comunicación.

Marino Cabrera adelantó que sostienen conversaciones con el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, para el plan de trabajo, porque hay todo tipo de materiales contaminantes, que incluyen plásticos, embarcaciones y ropa, entre otros.

“Fueron casi un millón de personas que cruzaron, o más, que cruzaron durante muchos años. Eran 5.000 personas al día. Tú te podrás imaginar la cantidad de cosas que podían traer”, dijo el embajador, destacando que solo ingresaron “10 personas el mes pasado” y que la frontera está “cerrada”, según dijo, por “los esfuerzos del presidente Mulino y el presidente Trump trabajando juntos y haciendo lo que muchos dijeron que era imposible”.

Mulino agradeció la donación y explicó que es parte de un acuerdo con Estados Unidos, por la cual se recibirán a través de la embajada los US$ 3 millones. El presidente detalló que servirán para que, bajo el plan de Mi Ambiente, unos 150 trabajadores locales descontaminen la zona por la cantidad de basura, baterías y plásticos botados en Darién.

“Se estima que más de 1.2 millón de personas atravesaron Darién en los últimos años, y el plan es que, a través de un programa de 36 meses de duración, se haga la limpieza y saneamiento en las áreas y comunidades impactadas por la migración irregular de la última década”, explicó el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro en su cuenta de X.

Según Navarro, a partir de este año, con este nuevo programa de limpieza y saneamiento, generarán hasta 150 nuevos empleos “para realizar labores de recolección de desechos plásticos, limpieza de basura, saneamiento de ríos, reforestación y restauración de ecosistemas en Darién y en Guna Yala, que fueron impactados en el pasado por la migración ilegal”.

El paso por la selva del Darién, entre la frontera de Colombia y Panamá, es una de las rutas migrantes más peligrosas del mundo. Durante años, miles de personas la atravesaron con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Periódicamente se han reportado muertes por ahogamiento, por el agotamiento extremo que implica el recorrido o a manos de grupos criminales.

En 2024 se registraron unos 300.000 viajeros, y en 2023 hubo un récord histórico de 520.085. Sin embargo, en 2025 los cruces se redujeron un 99%, según informó el Gobierno de Panamá. Se atriubye esa drástica caída a la dura política migratoria de Trump durante su segundo mandato.

Un comunicado de la Embajada de EE.UU. destaca “más de un año de exitosa cooperación entre Estados Unidos y Panamá para fortalecer la seguridad fronteriza” panameña, que “refleja un compromiso compartido con la protección de la soberanía, el respeto al Estado de derecho y el respaldo a las fuerzas de seguridad que se encuentran en la primera línea de defensa de Panamá”.

Cabrera expresó que Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar junto a Panamá para fortalecer la seguridad fronteriza, combatir la migración ilegal y promover la estabilidad y prosperidad a largo plazo en todo el hemisferio y aseguró que, por el Darién, “no solo cruzaban la frontera, migrantes, sino criminales de carteles y organizaciones que lucraban con el sufrimiento de las personas, donde se movían drogas y armas”.

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