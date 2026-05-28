E. Jean Carroll y el inconfundible patrón de la campaña de represalias de Trump

El secretario de Justicia interino Todd Blanche ha dicho que es “absolutamente falso” que el Departamento de Justicia esté ayudando…

El secretario de Justicia interino Todd Blanche ha dicho que es “absolutamente falso” que el Departamento de Justicia esté ayudando al presidente Donald Trump en una campaña de represalias contra sus enemigos.

Sin embargo, las pruebas que sugieren lo contrario se vuelven cada vez más irrefutables.

La primicia de CNN del miércoles de que el Departamento de Justicia está investigando a E. Jean Carroll, la excolumnista de revista que demandó con éxito a Trump por abuso sexual y difamación, refuerza ese inconfundible patrón.

Ese patrón es el siguiente: el Departamento de Justicia de Trump ha tomado medidas de investigación contra figuras clave que estuvieron del otro lado de la mayoría de los principales problemas legales de Trump en los últimos años.

Sería una coincidencia notable que las personas involucradas en cada uno de estos asuntos también hubieran estado implicadas en presuntos hechos delictivos que valía la pena investigar durante los primeros 16 meses del segundo gobierno de Trump. Pero ese es el punto en el que estamos.

Además, las acusaciones contra estos adversarios de Trump a menudo han demostrado ser bastante endebles cuando se examinan de cerca.

La investigación sobre Carroll implica examinar si cometió perjurio como parte de sus dos demandas civiles contra Trump. Su equipo legal aún no ha comentado. (Trump ha apelado el fallo del caso de abuso sexual ante la Corte Suprema y se ha comprometido a hacer lo mismo con el caso de difamación). CNN informó que Blanche se ha recusado de este asunto porque trabajó como uno de los abogados personales de Trump en las apelaciones del caso Carroll.

Carroll no es, por supuesto, la primera participante en una gran demanda civil contra Trump que después ha sido objeto de investigación.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada el año pasado por señalamientos bastante endebles de presunto fraude hipotecario después de ganar en 2024 una importante sentencia civil por fraude contra Trump y su empresa. Cuando esa acusación fue desestimada por problemas de la fiscalía, el Departamento de Justicia intentó sin éxito volver a acusar a James dos veces más. Luego, The New York Times informó en enero que el Departamento de Justicia estaba investigando otras acusaciones diferentes que involucraban a James.

El patrón también se extiende a investigaciones penales que involucran a Trump.

El entonces director del FBI, James Comey, y el entonces director de la CIA, James Brennan, fueron figuras clave en las primeras etapas de la investigación sobre Rusia que persiguió a Trump al comienzo de su primer mandato.

Comey fue acusado el año pasado por presunto perjurio, antes de que ese caso fuera desestimado por las mismas razones que la acusación contra James. Luego, el Departamento de Justicia de Trump consiguió el mes pasado otra acusación contra Comey, pero por un asunto completamente distinto: una supuesta amenaza contra Trump de la que muchos expertos legales desconfían profundamente.

Una investigación sobre Brennan por presuntamente mentir al Congreso también ha estado gestándose durante mucho tiempo, y Evan Perez y Hannah Rabinowitz de CNN informaron este mes que los fiscales todavía tienen dificultades para satisfacer el afán de la Casa Blanca por lograr cargos penales.

El Gobierno de Trump también ha investigado a figuras clave en las acusaciones en su contra, aunque ese proceso parece ser más lento.

El exfiscal especial Jack Smith, quien obtuvo las dos acusaciones federales contra Trump, ha sido objeto de una investigación de la Oficina del Asesor Especial por presuntamente violar la Ley Hatch, que limita las actividades políticas de los funcionarios del gobierno. (Los dos “asesores especiales” no son lo mismo).

Y el Times informó en octubre que el Departamento de Justicia estaba examinando a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien en 2023 obtuvo una acusación contra Trump y sus aliados por presuntamente interferir en las elecciones de 2020.

El Times dijo que había revisado una citación relacionada con un viaje que Willis hizo a las Bahamas. (Su oficina dijo que el viaje fue para capacitación en liderazgo y que no se utilizaron fondos públicos).

Y, por último, el Gobierno también ha tomado medidas de investigación contra figuras clave en investigaciones del Congreso sobre Trump y en sus procesos de juicio político.

Sobre su primer juicio político, The Washington Post informó que el entonces fiscal federal interino de EE.UU., Ed Martin, envió el año pasado cartas para indagar sobre un negocio dirigido por el representante demócrata Eugene Vindman, de Virginia, y su hermano Alexander Vindman, que se postula al Senado de EE.UU. en Florida; ambos fueron actores centrales en las acusaciones contra Trump y en torno a su llamada telefónica de 2019 con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, envió el mes pasado al Departamento de Justicia una denuncia penal solicitando una investigación sobre el entonces inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, quien desempeñó un papel importante al compartir una denuncia de un informante que desencadenó el escándalo.

El Departamento de Justicia también ha investigado acusaciones de fraude hipotecario contra el senador Adam Schiff, de California, quien encabezó el primer juicio político contra Trump en la Cámara de Representantes y más tarde presidió la comisión de la Cámara sobre el 6 de enero.

De hecho, a estas alturas es difícil encontrar un asunto legal que involucre a Trump en el que su Departamento de Justicia no haya intentado investigar a los principales actores implicados.

Quizá el único asunto importante en el que no hay informes de que se hayan tomado medidas de investigación contra figuras clave parece ser la condena penal local de Trump en Manhattan en 2024 por 34 cargos de falsificación de registros empresariales.

Por supuesto, Trump ha sugerido que los fiscales implicados en los casos en su contra deberían ser investigados.

Y no parece que esa posibilidad esté descartada.

Durante una aparición en marzo en la Conservative Political Action Conference (CPAC), se le preguntó a Blanche si se acercaba la “justicia” para Willis, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg y “este elenco de personajes”.

Blanche no cuestionó la premisa de que estas personas debían ser investigadas. De hecho, respaldó esa idea.

“Bueno, sí. Quiero decir, por supuesto, o sea, sí”, dijo Blanche entre aplausos. “Miren, están esos fiscales de distrito por todo el país; esos son, con mucha diferencia, los mejores ejemplos… del uso del sistema de justicia como arma política por parte de la izquierda”.

Blanche, quien entonces era fiscal general adjunto, añadió: “La fiscal general y yo, todos los días, siete días a la semana, estamos enfocados en hacer justicia. Y llegará”.

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