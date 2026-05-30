Dónde votar y cómo consultar mi puesto y mesa de votación para las elecciones presidenciales de Colombia

Los colombianos ya pueden consultar dónde votarán en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Registraduría habilitó la…

Los colombianos ya pueden consultar dónde votarán en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Registraduría habilitó la plataforma para verificar el puesto, la mesa asignada y otros datos clave de la jornada electoral.

Para estos comicios presidenciales podrán votar 41.421.973 ciudadanos en Colombia y el exterior. Del total, 40.007.312 corresponden al territorio nacional y 1.414.661 al exterior, según cifras de la Registraduría.

Los ciudadanos pueden revisar su lugar de votación en la página oficial de la Registraduría siguiendo estos pasos:

Ingresa a la página oficial de la entidad.

Selecciona la opción de consulta “¿Dónde puedo votar?”.

Digita tu número de cédula.

El sistema te mostrará:

El lugar de votación donde estás inscrito.

La dirección del puesto.

El número de mesa.

El municipio y departamento.

En el puesto solo podrán votar las personas que tengan inscrita allí la cédula. Si realizaste un cambio de puesto de votación o la inscripción recientemente, puedes verificar en la página de la Registraduría si la modificación quedó registrada correctamente.

Si al ingresar los datos no apareces en el censo electoral, deberás presentar una reclamación ante la Registraduría para verificar la situación.

La Registraduría también habilitó un chatbot en WhatsApp para resolver dudas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2026.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden:

Consultar su lugar de votación.

Verificar si fueron designados jurados.

Revisar candidatos y listas electorales.

Consultar resultados preliminares.

Conocer fechas clave del calendario electoral.

Solo puedes votar en el puesto donde quedó inscrita tu cédula.

La mesa asignada la puedes verificar en la página de la Registraduría.

Lleva la cédula original (amarilla con hologramas o digital).

The-CNN-Wire

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