Detienen en México a sobrino del “Chapo” Guzmán señalado como presunto operador de Los Chapitos

Las autoridades de México detuvieron en el norte del país a Isaí Martínez, un sobrino del narcotraficante Joaquín “el Chapo”…

Las autoridades de México detuvieron en el norte del país a Isaí Martínez, un sobrino del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán y quien enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos, informó este martes el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

La detención se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora, dijo García Harfuch en su cuenta de X.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de México, Martínez —también conocido como “el Chinacate”— es señalado como un presunto operador y coordinador logístico de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa.

Fundado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y por Ismael “el Mayo” Zambada, quien espera sentencia en ese país, el Cartel de Sinaloa es considerado uno de los grupos criminales más grandes del continente. En 2025, el Gobierno de Estados Unidos lo designó como organización terrorista internacional.

La Secretaría de Seguridad de México atribuye a Martínez haber coordinado el tráfico de 10.000 píldoras de fentanilo a Estados Unidos, así como haber sido el encargado de producir y distribuir drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

CNN busca saber si Martínez ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

También contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir más información sobre la solicitud de extradición en su contra.

La detención de Martínez se produce en medio de las presiones de Estados Unidos hacia México para que combata con más fuerza a los carteles del narcotráfico, así como de acusaciones contra políticos presuntamente vinculados con el Cartel de Sinaloa.

El Gobierno del presidente Donald Trump considera que el de su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, no hace lo suficiente contra los narcotraficantes e incluso asegura que estos controlan varias regiones del país. Sheinbaum lo niega y afirma que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad, siempre que sea con respeto a su soberanía y sin subordinación.

The-CNN-Wire

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