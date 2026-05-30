Desvían vuelo de United a Wisconsin tras “múltiples intentos” de un pasajero de entrar a cabina, dice miembro de tripulación

Un vuelo de United Airlines desde Chicago a Minneapolis fue desviado a Madison, Wisconsin, en la noche del viernes luego…

Un vuelo de United Airlines desde Chicago a Minneapolis fue desviado a Madison, Wisconsin, en la noche del viernes luego de que un “pasajero indisciplinado” causara preocupación por la seguridad a bordo, informó la aerolínea.

El audio del control de tráfico aéreo revisado por CNN capturó a miembros de la tripulación del vuelo 2005 de United describiendo a un pasajero que había realizado “múltiples intentos de acceder a la cabina” antes de que los agentes de la ley a bordo pudieran contenerlo.

Después de que el avión aterrizara en Madison, el pasajero fue detenido por las autoridades locales, dijo la portavoz del FBI Caroline Clancy en un comunicado a CNN.

Agentes federales y de la ley respondieron en el aeropuerto, pero los funcionarios no han revelado la identidad del pasajero, si se han presentado cargos o qué acciones específicas llevaron a la detención.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Dane y los funcionarios del aeropuerto de Madison para obtener información adicional.

Mike Rundle, un pasajero a bordo del vuelo, describió a CNN la tensa situación que se desarrolló en el aire.

Un compañero de viaje “vio al hombre en la parte delantera del avión cerca de la cabina, en palabras de ellos, intentando alcanzar a una auxiliar de vuelo, y posteriormente varios hombres lo contuvieron”, dijo Rundle.

En el audio del control de tráfico aéreo revisado por CNN, se puede escuchar a la tripulación diciéndoles a los controladores en tierra del Aeropuerto Regional del Condado de Dane que los oficiales de la ley que viajaban en el avión lograron controlar al pasajero.

La tripulación le dijo a los controladores en tierra que el pasajero estaba “sentado en un asiento” y “custodiado” por los agentes de la ley a cada lado antes de que los oficiales externos abordaran la aeronave.

Rundle dijo que presenció “un poco de conmoción” unas filas adelante de él y personas llevando al hombre de vuelta a su asiento.

Luego el avión “hizo un giro en U y se desvió a Madison”, agregó. Después del desvío del vuelo, la policía subió al avión y parecía esposar al hombre y sacarlo del avión, dijo Rundle.

El FBI fue notificado y “la Agencia Residente de Madison del FBI de Milwaukee y los socios locales de la ley respondieron de inmediato”, dijo Clancy en el comunicado a CNN. “Un sujeto fue detenido por la Oficina del Sheriff del Condado de Dane y después los pasajeros reanudaron su vuelo”.

Indicios de posibles problemas habían surgido incluso antes de que el avión estuviera en el aire.

Antes del despegue del vuelo, Rundle dijo que el hombre que luego fue detenido “se había levantado durante el rodaje por la pista en el Aeropuerto Internacional O’Hare y le pidieron repetidamente que se sentara”.

Los miembros de la tripulación preguntaron si alguien a bordo podía hablar ruso y pidieron a esa persona “que fuera al frente del avión para ayudar con la interpretación”, dijo Rundle. Finalmente, el hombre se sentó y el vuelo despegó.

El avión, un Boeing 737, que llevaba a 147 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó de manera segura y no se reportaron lesiones, dijo la aerolínea.

La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado a CNN que el vuelo aterrizó de manera segura después de que la tripulación reportara una alteración de un pasajero, y señaló que las aerolíneas han reportado más de 640 incidentes de pasajeros indisciplinados hasta el momento este año.

La FAA “investiga todos los incidentes de disturbio de pasajeros” y emprende acciones legales “contra cualquier pasajero que agreda, amenace, intimide o interfiera con los miembros de la tripulación de la aerolínea, y puede proponer multas civiles de hasta US$ 43,658 por violación”.

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