Dentro del complejo y secreto negocio de comprar ube, el nuevo alimento favorito de internet

Jeffrey Cesari creció comiendo ube, un ñame morado originario de Filipinas, cada vez que visitaba allí a sus familiares. Pero…

Jeffrey Cesari creció comiendo ube, un ñame morado originario de Filipinas, cada vez que visitaba allí a sus familiares. Pero hace siete meses, cuando lo encontró en un latte en un café turco, de repente le despertó una idea de negocio.

El exauditor, de 31 años, pensó que si en Estambul la gente estaba tomando lattes de ube, él podría lanzar un producto similar en su ciudad natal, París. Pero al sumarse a una creciente búsqueda global de ube —cuyo característico tono violeta se ha apoderado de las redes sociales en bebidas, pasteles y otros dulces—, Cesari se dio cuenta de que la hortaliza de raíz en sí era mucho más difícil de conseguir, sobre todo tras su reciente fama.

Primero, Cesari rastreó grupos de Facebook y pidió pistas a ChatGPT y Gemini. Pero no estaba seguro de poder confiar en los sitios web que encontró. Había distintas variedades de la planta —Baligonhon, Sampero, Kinampay— y distintas presentaciones —extracto, polvo, mermelada—. También le preocupaba conseguir un producto que tuviera mezclados cultivos más comunes, como el taro o la batata morada.

Puso su búsqueda en pausa hasta febrero, cuando fue a ver a su familia en Filipinas. Allí, visitó panaderías y mayoristas, con la esperanza de rastrear sus cadenas de suministro hasta llegar a los propios agricultores. Sin embargo, dijo que la mayoría se mostraba reacia a facilitar el contacto con sus fuentes.

“Fue un poco frustrante. Si queremos conseguir ube de alta calidad, creo que tenemos que estar en el lugar, porque hay que tocar, hay que ver, hay que probar”, dijo. “Hay que tener cuidado. En algunos proyectos no sabes si son muy transparentes”.

Finalmente, un familiar mencionó una iniciativa reciente de la que había oído hablar para cultivar más ube destinado a la exportación. Cesari tomó un viaje en barco de dos horas desde Cebú, donde vive su familia, hasta la isla vecina de Bohol, para reunirse con agricultores que dijeron que podrían abastecerlo empezando con 10 kilos al mes. Espera lanzar su mezcla para latte de ube, llamada Ube Signature Paris, para finales de junio.

“Puedo sentir el gran potencial del latte de ube”, dijo Cesari. “Pero tengo la impresión de que todo el mundo está intentando crear lattes de ube, porque pueden percibir ese potencial”.

El ube ha sido durante mucho tiempo un producto de nicho en gran parte del mundo, reconocido y consumido con mayor frecuencia entre las comunidades filipinas. Pero en los últimos años, ha ganado reputación como un prometedor sucesor del matcha, el té japonés de color verde brillante que rápidamente se convirtió en un básico de las cafeterías.

Una escasez mundial de matcha el año pasado fue lo que impulsó a algunas marcas de alimentos y bebidas a adoptar el ube, que también tiene raíces asiáticas, un sabor suave y un color intenso, dijo Rhea Topacio, fundadora de Panama World, una empresa con sede en Ámsterdam que vende productos con sabor a ube, como helado y jarabe.

“Hay un auge del ube”, dijo Topacio. “La gente siempre está buscando algo nuevo. Especialmente en estos tiempos, todo está en las redes sociales”.

En marzo, Starbucks añadió a su menú un macchiato helado de ube y coco, lo que, según la empresa, ocurrió después de que su sabor a ube se convirtiera en uno de los favoritos de los clientes en locales premium. El competidor británico Costa Coffee también lanzó un nuevo sabor a ube ese mismo mes para su chocolate caliente y sus bebidas tipo frappé.

Datassential, una firma de investigación de mercado con sede en Chicago, dijo que sus encuestas indican que el 27 % de los consumidores de Estados Unidos sabe ahora qué es el ube, frente al 15 % de hace cinco años. Pero, aunque la oferta de ube en los menús se ha triplicado en los últimos cuatro años, todavía aparece en menos del 2 % de los menús en Estados Unidos.

Aunque los productos morados no han alcanzado el mismo nivel de omnipresencia que los lattes de matcha, su creciente popularidad está presionando a la cadena de suministro de ube, menos desarrollada. Las empresas de ube pueden ser herméticas sobre el origen de sus insumos, y Topacio dijo que muchos consumidores probablemente no pueden distinguir si están probando ube real o no.

Después de que Topacio fuera nombrada la “reina del ube” en una revista filipina europea el año pasado, más negocios empezaron a contactarla tanto para comprar como para vender productos de ube. Algunos le ofrecieron, según dijo, polvo de ube procedente de Malasia, China o Vietnam.

Pero Topacio dijo que primero quiere ayudar a los agricultores filipinos, que rara vez se benefician de la demanda global porque no tienen conexiones directas con los consumidores en el extranjero. Las brechas en la cadena de suministro local también provocan una distribución desigual en todo el país, dijo.

“Falta un eslabón entre los agricultores y el mercado”, dijo. “Dicen que hay escasez de ube, pero, hasta donde saben algunos de mis amigos, hay mucho ube en el mercado”.

El aumento de la demanda mundial impulsó las exportaciones de ube y de productos a base de ube a más de US$ 3 millones el año pasado, según el Departamento de Comercio e Industria de Filipinas, un incremento del 20 % respecto de 2024. El Gobierno está trabajando con universidades locales para aumentar la producción de ube, con Estados Unidos, el Reino Unido y Medio Oriente como mercados clave.

Pero convencer a los agricultores de cultivar más ha sido difícil.

Según datos del Gobierno, la producción nacional de ube cayó un 6,7 % en 2025 en comparación con el año anterior. Grace Backian, directora del Centro de Investigación y Capacitación de Cultivos de Raíz del Norte de Filipinas, dijo que esto se debe en gran medida a que no hay un incentivo financiero para que los agricultores planten más.

El ube tarda entre nueve meses y un año en crecer, mientras que otras hortalizas como las papas pueden venderse con ganancias en menos de tres meses. Los agricultores de zonas remotas también tienen dificultades para encontrar compradores, por lo que a menudo les resulta más fácil vender sus cosechas a intermediarios —aunque a precios más bajos— que ir al mercado por su cuenta.

“En este momento, quienes realmente se benefician si sube el precio del ube son los comerciantes”, dijo. “Nuestros agricultores no lo consideran un cultivo comercial”.

La oferta podría verse aún más limitada a medida que las generaciones más jóvenes abandonen la agricultura, añadió. Mientras tanto, la menor producción y el aumento de la demanda dejan menos tubérculos semilla para plantar en las temporadas siguientes. Su centro de investigación está intentando revertir la tendencia desarrollando más material de siembra y organizando sesiones de capacitación sobre cómo cultivar ube.

Para brindar a los agricultores mayor seguridad financiera, el Proyecto Ube de Bohol, una iniciativa conjunta entre organizaciones locales —incluida la Cámara de Comercio Europea de Filipinas—, ha empezado a aceptar pedidos de ube a precios contractuales fijos de clientes en el extranjero, entre ellos Cesari, quien ha estado probando productos de granjas de Bohol para su mezcla de latte de ube.

Una socia del proyecto, Maria Wilvenna Añora, cofundadora de la startup de tecnología agrícola AtoANI Agriventures Inc., dijo que el año pasado empezó a recibir correos electrónicos solicitando cientos de kilos de ube al mes. Sin embargo, los agricultores filipinos se han mostrado escépticos respecto a los clientes internacionales.

“Al principio no les interesa, porque siempre dicen: ‘Ah, ya hemos pasado por eso. Estamos frustrados, así que no queremos escucharte’”, dijo Ellen Grace Zosa-Gallares, otra consultora de la iniciativa. “Se promueve plantar y cultivar, pero cuando llega la temporada de cosecha, el mercado prometido del que hablaba el Gobierno es muy difícil de alcanzar para los agricultores”.

En 2024, Camelle Morta Singh, una estudiante de Derecho de 31 años en la provincia costera de Pangasinán, empezó a cultivar ube para su familia. A medida que se expandió hacia la agricultura comercial, dijo que el mayor obstáculo había sido cubrir el costo de la tierra, la mano de obra y el equipo.

Ahora, su desafío más preocupante es la guerra en Irán.

El conflicto ha cortado los suministros de petróleo y gas natural procedentes de Medio Oriente, que representan más de la mitad de las importaciones energéticas de Asia. La escasez es especialmente aguda en Filipinas, que ha declarado un Estado nacional de emergencia energética y corre el riesgo de quedarse sin combustible.

Para Singh, eso significa que el costo del gas necesario para operar el sistema de riego se ha triplicado de cara a la calurosa temporada de verano. Eso la está obligando a elevar el precio base del ube crudo de la granja a 90 pesos (US$ 1,49) por kilo, un aumento de alrededor del 29 % en comparación con antes de la guerra.

“Por supuesto que no podemos detener la producción. No podemos dejar que el ube se seque. Así que, aunque el precio del gas sea realmente alto, tengo que asegurarme de comprarlo. Es realmente importante para el negocio”, dijo.

A medida que la cadena de suministro se ha visto bajo presión, incluso a algunos locales les está costando conseguir ube.

El centro de procesamiento de alimentos de la Universidad Estatal de Benguet ha estado convirtiendo el ube en mermelada —conocida como ube halaya— desde la década de 1980. Johnabel Basatan, gerente de la instalación, dijo que los clientes suelen comprar uno o dos paquetes de 400 gramos para comer en casa. Pero más recientemente, empresarios han estado comprando cientos de paquetes a la vez, agotando este mes lo último del stock restante.

La crisis energética ha agravado aún más la escasez, debido a que el Gobierno ha implementado semanas laborales de cuatro días y a los retrasos en el suministro de gas, añadió.

“Esta vez la demanda es realmente apremiante”, dijo. “La gente que compra solo para su consumo en casa ya no puede conseguir más. Sin embargo, con nuestra capacidad, con los trabajadores que tenemos y la maquinaria que tenemos, no podemos ampliar más la producción”.

Mientras tanto, los precios del ube crudo han subido alrededor de un 38 % en comparación con hace dos años, dijo Basatan, y el año pasado el proveedor solo pudo entregarle la mitad de su pedido habitual, unos 3.000 kilos.

En febrero, pidió comprar otros 6.000 kilos. Aún no ha recibido respuesta.

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