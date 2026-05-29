Cuba denuncia que el bloqueo de EE.UU. afecta el abasto de agua a un 28 % de su población

Cuba denunció este miércoles que un 28 % de los 9,7 millones de habitantes del país tiene problemas en con…

Cuba denunció este miércoles que un 28 % de los 9,7 millones de habitantes del país tiene problemas en con el abastecimiento de agua corriente a consecuencia del bloqueo petrolero de EE.UU. y sus últimas sanciones a la isla.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, dijo a la televisión estatal que alrededor de 2,7 millones de cubanos tienen dificultades agravadas con el suministro de agua por el bloqueo energético y las últimas órdenes ejecutivas dispuestas por Washington.

Resaltó que la crisis energética, agravada por el cerco petrolero, golpea el funcionamiento de estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento y sistemas de distribución, situación que afecta el suministro estable de agua corriente.

“Hay lugares donde el agua se rebombea con bajas presiones y si no hay corriente se quedan muchas personas sin recibir el servicio”, apuntó el directivo y a su vez señaló que con el déficit de generación de energía se ha incrementado la rotura de equipos y conductoras de agua.

Explicó además que la imposibilidad de acceder a financiamientos, el retiro de proveedores, entre otros factores, han incidido directamente en el sector hidráulico, uno de los más impactados por las medidas estadounidenses.

Asimismo, señaló que ante tal contingencia el sector está “urgido de acelerar el cambio de la matriz energética” y que se trabaja para que el 52 % de las 3.300 estaciones de bombeo del país cuenten con las fuentes de energía renovables.

Cuba padece una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero decretado por EE.UU., que ha ocasionado una parada casi total de su economía y azuzado el descontento social.

El cerco petrolero ha impedido que Cuba reciba crudo del exterior casi por completo desde finales de 2025, agudizando la crisis energética -con apagones de 20 horas y más- y la estructural que ya arrastraba el país. La ONU ha calificado este asedio de contrario al derecho internacional.

The-CNN-Wire

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