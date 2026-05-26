Con el ébola en mente, México se prepara para el reto sanitario del Mundial con helicópteros, médicos y equipos de emergencia

A pocas semanas de que México reciba a millones de aficionados para la Copa del Mundo, autoridades sanitarias reforzaron sus…

A pocas semanas de que México reciba a millones de aficionados para la Copa del Mundo, autoridades sanitarias reforzaron sus planes de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta médica ante posibles riesgos de salud.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, admitió que hay preocupación en torno al virus de ébola. Ante esta situación, el Gobierno emitió una alerta de viaje para personas que provengan de los países afectados por el brote de ébola.

El tema adquiere un componente particular para México, ya que la selección congoleña jugará este 23 de junio su segundo partido de la Copa del Mundo en el Estadio Guadalajara contra Colombia, tras tener su primer partido en Houston, Texas, el 17 de junio.

La selección de la República Democrática del Congo consiguió recientemente un histórico pase a la Copa del Mundo, en el estadio Guadalajara, marcando su primera clasificación en 52 años. El triunfo emocionó a miles en este país africano, que hoy enfrenta una dura realidad con el brote letal de ébola.

El brote de ébola afecta principalmente a la República Democrática del Congo, donde, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el contagio se propaga rápidamente.

“Existen varios factores que justifican la preocupación respecto al potencial de mayor propagación y muertes. En primer lugar, más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas; esperamos que estas cifras sigan aumentando, dado el tiempo que el virus estuvo circulando antes de que se detectara el brote”, afirmó el Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

La Copa del Mundo movilizará a millones de personas entre continentes en uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Lo que obliga a reforzar protocolos de prevención y detección temprana.

“A diferencia de muchos brotes anteriores de ébola, causados ​​por el virus zaire, este brote es causado por el virus bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.”, indicó el director de la OMS este viernes.

Mauricio Rodríguez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la letalidad de este virus. Sin embargo, afirmó que su transmisión no es tan rápida ni contagiosa como lo fue en su momento el covid-19 o el sarampión, por ejemplo.

“El virus de ébola es un virus muy peligroso para la persona que tiene la enfermedad y, digamos, menos peligroso porque la transmisión no es tan fácil para que este virus se transmita. Se tiene que estar en contacto directo con los fluidos de la persona que está enferma durante la etapa de la enfermedad clínica”, explicó Rodríguez.

Funcionarios mexicanos insisten en que el enfoque de reforzamiento sanitario no está dirigido hacia un país específico sino hacia la vigilancia integral de riesgos epidemiológicos asociados con la movilidad internacional.

En Jalisco, estado que albergará cuatro de los trece partidos del Mundial que se disputarán en México, autoridades calculan que cerca de tres millones de visitantes llegarán durante la competencia.

“Debemos estar preparados, por ejemplo, para contingencias epidemiológicas. Para proteger tanto a la población del propio estado de Jalisco, como también a toda la población visitante”, dijo a CNN Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco.

La preparación incluye inversiones adicionales en infraestructura y capacidad médica.

Según autoridades estatales, alrededor de 70 millones de pesos (cerca de US$ 3.7 millones) han sido destinados al fortalecimiento de la respuesta sanitaria para el torneo.

Parte de esos recursos se utilizará para desplegar dos hospitales móviles, uno de ellos instalado cerca del Fan Festival, una zona donde autoridades estiman una asistencia de hasta 80.000 personas al día y aproximadamente 2,7 millones de visitantes durante todo el evento.

Los preparativos también incluyen una red de 30 hospitales regionales y comunitarios, así como sistemas de atención médica de urgencia conocidos como SAMU.

Pero los escenarios que se ensayan van más allá de enfermedades infecciosas.

Durante simulacros observados por CNN, helicópteros despegaron, personal médico instaló clínicas móviles y equipos de emergencia practicaron protocolos para responder a posibles situaciones derivadas de grandes concentraciones humanas.

“Deshidrataciones, golpes de calor, diarrea: estamos enfocados también en la prevención”, dijo a CNN Montserrat Olvera, enfermera de la Secretaría de Salud.

Autoridades explican que parte del desafío será identificar riesgos potenciales incluso antes de que los visitantes lleguen a los estadios.

“Si vamos a tener visitantes acompañando a su selección, sabemos perfectamente bien qué podría estar ocurriendo en aquellos países que pudiera significar algún riesgo epidemiológico”, explicó Pérez Gómez.

El Gobierno federal informó además que activó alertas y monitoreo para personas que viajen hacia zonas consideradas de riesgo.

“Estamos alertas a lo que pueda suceder con el ébola, se emitió una alerta de viaje”, dijo Kershenobich. “Si alguien viaja de México a países del Congo o Uganda, queremos saber y tenerlos reportados”.

Con la cuenta regresiva para el Mundial en marcha, México no solo prepara estadios, seguridad y movilidad para recibir a millones de aficionados. También ensaya cómo responder a amenazas sanitarias que podrían cruzar fronteras junto con el evento deportivo más visto del mundo.

The-CNN-Wire

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