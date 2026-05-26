Cómo es el plan para que Irán esté en el Mundial: la propuesta de México para que la selección viaje a los partidos en EE.UU.

En medio de las tensiones globales derivadas de la guerra en Irán de Estados Unidos e Israel, la selección iraní…

En medio de las tensiones globales derivadas de la guerra en Irán de Estados Unidos e Israel, la selección iraní de fútbol finalmente resolvió uno de los problemas que mantenía en suspenso su participación en el Mundial 2026 de la FIFA, el cual se juega en su mayoría en EE.UU., territorio de su rival bélico.

La selección de Irán tendrá su campanento mundialista en Tijuana, ciudad mexicana que se encuentra a unos minutos de la frontera con Estados Unidos. En ese lugar, la delegación iraní entrenará y dormirá, para luego viajar a EE.UU. y jugar sus partidos mundialistas, según confirmaron autoridades gubernamentales y deportivas.

Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol de Irán, dijo el fin de semana que, tras reuniones con la FIFA y funcionarios de la comunidad internacional, se llegó al acuerdo de mover el campamento de la selección iraní de EE.UU. (en Tucson, Arizona) a México (en Tijuana, Baja California), con lo que se reduce “en gran medida” el problema de las visas para entrar a Estados Unidos.

“Con este cambio, el problema de las visas y los problemas que actualmente se están discutiendo sobre visas se reducirán en gran medida porque el equipo entra a México”, dijo Taj, citado por la agencia semioficial Fars.

Desde inicios de este año, todas las visas, tanto de inmigrante como de migrante, para entrar a Estados Unidos están suspendidas para ciudadanos iraníes. Poco después, en febrero, EE.UU. e Israel lanzaron ataques conjuntos en Irán, lo que inició una guerra que hasta el momento continúa. Esta situación ha elevado las ya de por sí tensas relaciones entre EE.UU. e Irán, impactando incluso al mundo deportivo al punto de que los iraníes habían amenazado en marzo con no participar en el torneo de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

A pesar de las suspensiones de visa para iraníes, los jugadores, entrenadores y demás personal de apoyo que participan en el Mundial están exentos de estas medidas.

Tras ser cuestionado por las especulaciones en torno a los visados, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, aseguró el lunes que no hay preocupación con el tema de la expedición de visas para el equipo nacional.

“A pesar de las discusiones que se están generando, no creo que haya ningún problema con el tema de las visas para la selección nacional”, indicó Donyamali, citado por la agencia de noticias estatal IRNA.

Donyamali agregó que la propuesta de cambiar el campamento de Irán para el Mundial fue de la FIFA. Para que se pueda lograr el objetivo (es decir, que la selección iraní tenga su sede en México y viaje a EE.UU. para cada uno de sus partidos de fase de grupos), “Estados Unidos debería emitir una visa de entrada múltiple”, declaró.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para conocer su postura al respecto y está en espera de respuesta.

Previamente en marzo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que Irán era bienvenido a participar en el Mundial, pero que no creía que fuera apropiado que la selección iraní estuviera en Estados Unidos “por su propia vida y seguridad”.

Ese mismo mes, Taj dijo que había pláticas con FIFA para mover los partidos de la selección de Irán a territorio mexicano, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que el país estaba abierto a recibir al equipo iraní. FIFA, sin embargo, dejó el programa del Mundial sin cambios.

Irán juega sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU. El 15 de junio se enfrenta a Nueva Zelandia, el 21 de junio es contra Bélgica y el 26 de junio cierran contra Egipto. Los primeros dos partidos se llevarán a cabo en Los Ángeles, a pocos kilómetros de Tijuana, la nueva base de Irán para el Mundial, lo que fue destacado como una ventaja por los iraníes; el tercer encuentro se realizará en Seattle.

“En la concentración anterior (en Tucson), la distancia entre el hotel y la concentración era considerable, pero este problema no existe en la concentración mexicana”, declaró Donyamali.

Por su parte, Taj señaló que, desde Tijuana, pueden llegar a Los Ángeles en un vuelo de 55 minutos o en un viaje de poco más de tres horas en autobús.

“Esto es una gran ventaja, porque son 55 minutos. Si queremos ir en coche, son tres horas y 20 minutos. En autobús, podemos ir a Los Ángeles. Esta es una gran ventaja”, añadió Taj.

La presidenta Sheinbaum informó el lunes que la selección de Irán tendrá su campamento base en el país. Ese mismo día, la FIFA confirmó oficialmente que Tijuana será la sede de la selección de Irán.

Sheinbaum aseguró que el problema era que Estados Unidos no quería que los ireníes pasaran la noche en su territorio.

“EE.UU. no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces, nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’. Y dijimos: ‘Sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria agregó que se buscó que la sede iraní fuera en Tijuana “para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”.

“Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México”, agregó Sheinbaum.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) afirmó en un comunicado que Irán es una de las siete selecciones que tendrán su campamento en México. La sede de la selección iraní será el Centro Xoloitzcuintle, ubicado en Tijuana y que es la casa de Xolos, equipo de la primera división de México.

“Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la selección nacional de Irán. Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte”, compartió el club Xolos en un comunicado.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, dio la bienvenida a Tijuana a la selección iraní en un mensaje en X.

“Tijuana será el escenario de su preparación rumbo al Mundial de la FIFA 2026, y Baja California está lista para recibirlos como en casa”, dijo Del Pilar.

La Embajada de Irán en México escribió en un mensaje en X: “Confiamos plenamente en la hospitalidad de los mexicanos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.