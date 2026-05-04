Mueren dos personas después de que un automóvil atropellara a una multitud en Leipzig, Alemania

Al menos dos personas murieron después de que un automóvil atropellara a una multitud en la ciudad de Leipzig, en…

Al menos dos personas murieron después de que un automóvil atropellara a una multitud en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, dijo la policía local este lunes.

Otras dos personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital, mientras que otras 20 se han visto “afectadas”, según Axel Schuh, jefe del cuerpo de bomberos de Leipzig.

Schuh añadió que una gran presencia de servicios de emergencia se encuentra en el lugar.

Mientras tanto, la policía alemana dijo que el presunto conductor del automóvil, un hombre, fue arrestado y “ya no representa una amenaza”.

“Actualmente se desarrolla un operativo policial en el centro de Leipzig”, publicó la policía en X. “Por favor, mantengan despejadas las rutas de emergencia y sigan las instrucciones del personal de emergencia en el lugar”.

El alcalde de la ciudad, Burkhard Jung, dijo que el motivo del presunto responsable aún no está claro. “No hay más peligro”, afirmó.

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