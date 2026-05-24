CNN verifica: 28 afirmaciones falsas distintas que Trump hizo esta semana

Hay tantas cosas sucediendo en las noticias que puede ser fácil pasar por alto el hecho de que el presidente…

Hay tantas cosas sucediendo en las noticias que puede ser fácil pasar por alto el hecho de que el presidente sigue diciendo una gran cantidad de mentiras.

El presidente Donald Trump hizo una asombrosa variedad de afirmaciones falsas en sus declaraciones públicas durante la semana pasada. Estas incluyeron afirmaciones inexactamente optimistas sobre la economía de Estados Unidos y la guerra con Irán, ataques infundados contra los demócratas y sus ya conocidas mentiras flagrantes sobre las elecciones estadounidenses.

A continuación se presenta una verificación de hechos de 28 afirmaciones falsas distintas que Trump pronunció entre el lunes y el viernes. Esto no pretende ser una lista exhaustiva, y no incluye múltiples afirmaciones de Trump que no han sido probadas pero tampoco pueden ser refutadas de manera definitiva

1) La inflación que heredó Trump: Trump afirmó falsamente: “Cuando heredamos, cuando comenzamos, teníamos la inflación más alta en la historia de nuestro país”. No fue así. La tasa de inflación interanual era del 2,9 % en el último mes completo de mandato del expresidente Joe Biden, en diciembre de 2024, y fue del 3,0 % en enero de 2025, cuando Trump asumió el cargo; esas cifras son más bajas que la tasa más reciente, 3,8 % en abril de 2026, y no son destacables según los estándares históricos. El pico de inflación bajo la administración Biden, 9,1 % en junio de 2022, fue el más alto en más de 40 años, pero incluso esa tasa del 9,1 % estuvo lejos del máximo histórico de 23,7 %, alcanzado en 1920, o del punto más alto de la presidencia de Jimmy Carter, 14,8 %, alcanzado en 1980.

Trump afirmó falsamente: “Cuando heredamos, cuando comenzamos, teníamos la inflación más alta en la historia de nuestro país”. No fue así. La tasa de inflación interanual era del 2,9 % en el último mes completo de mandato del expresidente Joe Biden, en diciembre de 2024, y fue del 3,0 % en enero de 2025, cuando Trump asumió el cargo; esas cifras son más bajas que la tasa más reciente, 3,8 % en abril de 2026, y no son destacables según los estándares históricos. El pico de inflación bajo la administración Biden, 9,1 % en junio de 2022, fue el más alto en más de 40 años, pero incluso esa tasa del 9,1 % estuvo lejos del máximo histórico de 23,7 %, alcanzado en 1920, o del punto más alto de la presidencia de Jimmy Carter, 14,8 %, alcanzado en 1980. 2) El estado de la inflación: Trump afirmó falsamente: “Tuvimos inflación, pero la hemos reducido”. Trump no ha reducido la inflación. La tasa de inflación más reciente, 3,8 % en abril, es la más alta desde mayo de 2023. Nuevamente, era del 3,0 % en el mes en que Trump regresó a la presidencia en 2025.

Trump afirmó falsamente: “Tuvimos inflación, pero la hemos reducido”. Trump no ha reducido la inflación. La tasa de inflación más reciente, 3,8 % en abril, es la más alta desde mayo de 2023. Nuevamente, era del 3,0 % en el mes en que Trump regresó a la presidencia en 2025. 3) Precios antes de la guerra: Trump afirmó falsamente que, antes de que comenzara la guerra con Irán a finales de febrero, “bajamos los precios y los bajamos a cifras que en algunos casos la gente no había visto antes”. En general, los precios al consumidor estaban subiendo, no bajando, antes de la guerra; hasta febrero de 2026, los precios promedio habían subido un 2,9 % en general desde el inicio del segundo mandato de Trump. Trump podría haber dicho con justicia que algunos productos se han abaratado desde el comienzo de su segunda presidencia, pero incluso antes de la guerra, muchos más productos se habían encarecido.

Trump afirmó falsamente que, antes de que comenzara la guerra con Irán a finales de febrero, “bajamos los precios y los bajamos a cifras que en algunos casos la gente no había visto antes”. En general, los precios al consumidor estaban subiendo, no bajando, antes de la guerra; hasta febrero de 2026, los precios promedio habían subido un 2,9 % en general desde el inicio del segundo mandato de Trump. Trump podría haber dicho con justicia que algunos productos se han abaratado desde el comienzo de su segunda presidencia, pero incluso antes de la guerra, muchos más productos se habían encarecido. 4) La tasa de inflación previa a la guerra: Trump afirmó falsamente que “la inflación fue del 1,6 % durante los últimos tres meses justo antes de la guerra”. No es cierto. Fue del 2,7 % en noviembre de 2025, 2,7 % en diciembre de 2025 y 2,4 % en enero de 2026; fue nuevamente del 2,4 % en febrero de 2026, mes para el cual casi todos los datos se recopilaron antes de que comenzara la guerra el último día del mes.

5) Precios de la gasolina antes de la guerra: hablando sobre los precios de la gasolina, Trump afirmó falsamente que, antes de la guerra, “yo tenía, en muchos casos, menos de US$ 2 por barril – por galón”. Cuatro noches antes de la guerra, el 24 de febrero, la empresa GasBuddy le dijo a CNN que solo cuatro estaciones en todo el país, de unas 150.000 que monitorea, vendían gasolina por menos de US$ 2 por galón (aparte de descuentos especiales). Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, dijo a CNN el miércoles que habría habido “la misma cantidad o menos estaciones” por debajo de US$ 2 el 28 de febrero, ya que los precios estaban en tendencia ascendente. El promedio nacional de la AAA para un galón de gasolina regular el 28 de febrero, el día que comenzó la guerra, era de US$ 2,98 por galón, y el promedio estatal más bajo era el de Oklahoma, con US$ 2,47 por galón.

hablando sobre los precios de la gasolina, Trump afirmó falsamente que, antes de la guerra, “yo tenía, en muchos casos, menos de US$ 2 por barril – por galón”. Cuatro noches antes de la guerra, el 24 de febrero, la empresa GasBuddy le dijo a CNN que solo cuatro estaciones en todo el país, de unas 150.000 que monitorea, vendían gasolina por menos de US$ 2 por galón (aparte de descuentos especiales). Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, dijo a CNN el miércoles que habría habido “la misma cantidad o menos estaciones” por debajo de US$ 2 el 28 de febrero, ya que los precios estaban en tendencia ascendente. El promedio nacional de la AAA para un galón de gasolina regular el 28 de febrero, el día que comenzó la guerra, era de US$ 2,98 por galón, y el promedio estatal más bajo era el de Oklahoma, con US$ 2,47 por galón. 6) Precios de la carne de res: después de culpar a Biden por los altos precios de la carne de res, Trump afirmó falsamente que los precios de la carne de res “han bajado.” En realidad, los precios de la carne de res se dispararon durante su presidencia; el precio promedio de la carne molida alcanzó otro récord en abril, US$ 6,90 por 0,45 kg. El promedio de mayo aún no está disponible, pero incluso si este mes llegara a registrar una disminución, los precios de la carne de res seguirán siendo mucho más altos que su promedio de US$ 5,55 por 0,45 kg en enero de 2025, el mes de la toma de posesión de Trump.

después de culpar a Biden por los altos precios de la carne de res, Trump afirmó falsamente que los precios de la carne de res “han bajado.” En realidad, los precios de la carne de res se dispararon durante su presidencia; el precio promedio de la carne molida alcanzó otro récord en abril, US$ 6,90 por 0,45 kg. El promedio de mayo aún no está disponible, pero incluso si este mes llegara a registrar una disminución, los precios de la carne de res seguirán siendo mucho más altos que su promedio de US$ 5,55 por 0,45 kg en enero de 2025, el mes de la toma de posesión de Trump. 7) Inversión en EE.UU. bajo Trump: Trump afirmó falsamente: “Tenemos US$ 18 billones siendo invertidos en nuestro país”, diciendo que esto fue “en 11 meses, porque los números del duodécimo aún no han salido, así que eso lo aumentará aún más”. La cifra de US$ 18 billones es ficticia. Hasta la mañana del viernes, el propio sitio web de la Casa Blanca decía que la cifra de “anuncios de inversiones importantes” durante este mandato de Trump era de “US$ 10,6 billones,” y aun eso era una gran exageración de la inversión real. Una revisión detallada de CNN en octubre encontró que la Casa Blanca estaba contando billones de dólares en promesas vagas de inversión, promesas que eran sobre “comercio bilateral” o “intercambio económico” en lugar de inversión en EE.UU., y declaraciones vagas que ni siquiera llegaban al nivel de promesas.

Trump afirmó falsamente: “Tenemos US$ 18 billones siendo invertidos en nuestro país”, diciendo que esto fue “en 11 meses, porque los números del duodécimo aún no han salido, así que eso lo aumentará aún más”. La cifra de US$ 18 billones es ficticia. Hasta la mañana del viernes, el propio sitio web de la Casa Blanca decía que la cifra de “anuncios de inversiones importantes” durante este mandato de Trump era de “US$ 10,6 billones,” y aun eso era una gran exageración de la inversión real. Una revisión detallada de CNN en octubre encontró que la Casa Blanca estaba contando billones de dólares en promesas vagas de inversión, promesas que eran sobre “comercio bilateral” o “intercambio económico” en lugar de inversión en EE.UU., y declaraciones vagas que ni siquiera llegaban al nivel de promesas. 8) Construcción de fábricas: Trump afirmó falsamente: “La construcción de fábricas está en aumento”. El gasto total en construcción manufacturera, la métrica a la que la Casa Blanca previamente le dijo a CNN que Trump se refiere cuando hace tales afirmaciones, en realidad está disminuyendo; de hecho, había caído todos los meses del segundo mandato de Trump hasta marzo de 2026, el mes más reciente con datos disponibles. Trump ha especificado previamente que está comparando el gasto en construcción manufacturera de este mandato con el gasto en 2022, a mitad del Gobierno de Biden, pero esta vez no lo dijo; y, de todos modos, esta comparación engañosa con los niveles de 2022 le permite atribuirse un crédito injustificado por el aumento del gasto que ocurrió bajo Biden en 2023.

Trump afirmó falsamente: “La construcción de fábricas está en aumento”. El gasto total en construcción manufacturera, la métrica a la que la Casa Blanca previamente le dijo a CNN que Trump se refiere cuando hace tales afirmaciones, en realidad está disminuyendo; de hecho, había caído todos los meses del segundo mandato de Trump hasta marzo de 2026, el mes más reciente con datos disponibles. Trump ha especificado previamente que está comparando el gasto en construcción manufacturera de este mandato con el gasto en 2022, a mitad del Gobierno de Biden, pero esta vez no lo dijo; y, de todos modos, esta comparación engañosa con los niveles de 2022 le permite atribuirse un crédito injustificado por el aumento del gasto que ocurrió bajo Biden en 2023. 9) Impuestos sobre el Seguro Social: Trump afirmó falsamente que había logrado “cero impuestos sobre el Seguro Social para nuestros grandes adultos mayores”. El gran proyecto de ley de política interna que Trump firmó en 2025 sí creó una deducción fiscal adicional y temporal de US$ 6.000 por año para personas de 65 años o más (con una deducción menor para quienes ganan US$ 75.000 al año o más), pero como la Casa Blanca ha reconocido implícitamente, millones de beneficiarios del Seguro Social seguirán pagando impuestos sobre sus beneficios.

10) Victorias electorales de los demócratas: Trump afirmó falsamente sobre los demócratas: “La única manera en que pueden ganar es haciendo trampa”. Los demócratas, al igual que los republicanos, ganan elecciones de manera justa.

Trump afirmó falsamente sobre los demócratas: “La única manera en que pueden ganar es haciendo trampa”. Los demócratas, al igual que los republicanos, ganan elecciones de manera justa. 11) Los demócratas y el tamaño de la Corte Suprema: Trump afirmó falsamente sobre los demócratas en el Congreso: “Quieren llegar a 21 jueces en la Corte Suprema. Ese es su número perfecto. Hablan de 13, pero quieren llegar a 21”. Algún demócrata en alguna parte del país podría haber propuesto tener 21 jueces en la Corte Suprema en lugar de los nueve actuales, pero no hay base para la sugerencia de Trump de que esta sea la posición del partido en su conjunto. Un proyecto de ley apoyado en los últimos años por una minoría de los miembros demócratas del Congreso agregaría cuatro asientos a la corte para un total de 13 jueces.

Trump afirmó falsamente sobre los demócratas en el Congreso: “Quieren llegar a 21 jueces en la Corte Suprema. Ese es su número perfecto. Hablan de 13, pero quieren llegar a 21”. Algún demócrata en alguna parte del país podría haber propuesto tener 21 jueces en la Corte Suprema en lugar de los nueve actuales, pero no hay base para la sugerencia de Trump de que esta sea la posición del partido en su conjunto. Un proyecto de ley apoyado en los últimos años por una minoría de los miembros demócratas del Congreso agregaría cuatro asientos a la corte para un total de 13 jueces. 12) Kamala Harris y la frontera: Trump afirmó falsamente que Harris “nunca fue a la frontera” a pesar de que “era la zar de la frontera”. Harris visitó la frontera dos veces como vicepresidenta, una vez en 2021 y otra en 2024. (Y la administración Biden dijo repetidamente que ella nunca fue realmente la “zar de la frontera”, señalando que se le había asignado una misión más limitada de abordar las “causas fundamentales” liderando la diplomacia con los países centroamericanos en un intento de abordar las razones por las que sus ciudadanos migran a Estados Unidos).

13) Gasto en Obama, Biden y el estanque reflectante: la administración de Trump está gastando más de US$ 13 millones en un proyecto para mejorar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, según muestran los registros federales. Trump afirmó falsamente en un evento: “El presidente Obama y Biden gastaron cientos de millones de dólares tratando de arreglarlo”. En otro evento, afirmó falsamente que estos dos presidentes demócratas “gastaron mucho más de US$ 100 millones en el lago reflectante” y que “gastaron, algunas personas dicen, US$ 200 millones”. Estas cifras son incorrectas; la Casa Blanca no pudo ofrecer ninguna corroboración de ellas cuando CNN preguntó esta semana. La administración de Obama gastó alrededor de US$ 35 millones en un contrato para intentar solucionar problemas con el estanque, pero eso no son cientos de millones, y la administración de Biden no llevó a cabo ningún proyecto importante de reparación del estanque. Chuck Sams, quien fue director del Servicio de Parques Nacionales bajo Biden, dijo a CNN esta semana que habían recibido una estimación de costos “superior a US$ 100 millones” para una “rehabilitación completa”, pero no realizaron el proyecto. (Sams dijo que “probablemente se habría llevado a cabo si hubiéramos permanecido en el cargo”, pero Trump afirmó que ya había sucedido).

la administración de Trump está gastando más de US$ 13 millones en un proyecto para mejorar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, según muestran los registros federales. Trump afirmó falsamente en un evento: “El presidente Obama y Biden gastaron cientos de millones de dólares tratando de arreglarlo”. En otro evento, afirmó falsamente que estos dos presidentes demócratas “gastaron mucho más de US$ 100 millones en el lago reflectante” y que “gastaron, algunas personas dicen, US$ 200 millones”. Estas cifras son incorrectas; la Casa Blanca no pudo ofrecer ninguna corroboración de ellas cuando CNN preguntó esta semana. La administración de Obama gastó alrededor de US$ 35 millones en un contrato para intentar solucionar problemas con el estanque, pero eso no son cientos de millones, y la administración de Biden no llevó a cabo ningún proyecto importante de reparación del estanque. Chuck Sams, quien fue director del Servicio de Parques Nacionales bajo Biden, dijo a CNN esta semana que habían recibido una estimación de costos “superior a US$ 100 millones” para una “rehabilitación completa”, pero no realizaron el proyecto. (Sams dijo que “probablemente se habría llevado a cabo si hubiéramos permanecido en el cargo”, pero Trump afirmó que ya había sucedido). 14) El estado del estanque reflectante bajo Obama y Biden: después de hacer su afirmación falsa sobre cuánto supuestamente gastaron Obama y Biden en el estanque reflectante, Trump añadió otra afirmación falsa: “¿Saben lo que obtuvieron de eso? Un lago cerrado. Nunca abrió y, cuando lo hizo, lo cerraron de inmediato”. Después del proyecto de reparación de la era Obama, que duró aproximadamente dos años, el estanque reabrió en agosto de 2012 y ha estado abierto la gran mayoría de los días desde entonces. Ha habido algunos cierres adicionales breves para abordar diversos problemas de reparación y mantenimiento, incluido uno en octubre de 2012, y una pequeña fracción del estanque estuvo cerrada durante un período prolongado en 2015 y 2016 para reparar daños causados por la construcción de un monumento cercano, pero todo eso está muy lejos de la afirmación de Trump de que “nunca abrió y, cuando lo hizo, lo cerraron de inmediato”.

después de hacer su afirmación falsa sobre cuánto supuestamente gastaron Obama y Biden en el estanque reflectante, Trump añadió otra afirmación falsa: “¿Saben lo que obtuvieron de eso? Un lago cerrado. Nunca abrió y, cuando lo hizo, lo cerraron de inmediato”. Después del proyecto de reparación de la era Obama, que duró aproximadamente dos años, el estanque reabrió en agosto de 2012 y ha estado abierto la gran mayoría de los días desde entonces. Ha habido algunos cierres adicionales breves para abordar diversos problemas de reparación y mantenimiento, incluido uno en octubre de 2012, y una pequeña fracción del estanque estuvo cerrada durante un período prolongado en 2015 y 2016 para reparar daños causados por la construcción de un monumento cercano, pero todo eso está muy lejos de la afirmación de Trump de que “nunca abrió y, cuando lo hizo, lo cerraron de inmediato”. 15) Biden y los vehículos eléctricos: Trump declaró que él “terminó con el mandato insano de vehículos eléctricos de Joe Biden”, y luego añadió momentos después: “Terminé con toda esa tontería. ¿Iban todos a tener autos eléctricos para 20230? No lo creo”. Biden sí impulsó legislativamente y mediante regulaciones que los fabricantes de automóviles redujeran las emisiones y adoptaran vehículos eléctricos, pero nunca hubo un requisito para que los consumidores estadounidenses poseyeran autos eléctricos; las normas sobre emisiones para los fabricantes de automóviles que presentó la administración de Biden en 2024 tenían como objetivo que los vehículos eléctricos representaran entre el 35 % y el 56 % de los autos nuevos vendidos en 2032.

16) La legitimidad de las elecciones en EE. UU.: Trump afirmó falsamente en un evento: “Tenemos elecciones más corruptas que los países del tercer mundo”; en otro evento, afirmó falsamente que las partes del país ganadas por la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 “fueron manipuladas, por cierto”, añadiendo: “Tenemos elecciones manipuladas”. Las elecciones en EE.UU. son libres, justas y no están manipuladas; Harris venció legítimamente a Trump en varias áreas aunque Trump fue el legítimo ganador de la elección.

Trump afirmó falsamente en un evento: “Tenemos elecciones más corruptas que los países del tercer mundo”; en otro evento, afirmó falsamente que las partes del país ganadas por la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 “fueron manipuladas, por cierto”, añadiendo: “Tenemos elecciones manipuladas”. Las elecciones en EE.UU. son libres, justas y no están manipuladas; Harris venció legítimamente a Trump en varias áreas aunque Trump fue el legítimo ganador de la elección. 17) La elección de 2020: Trump afirmó falsamente que “saben que somos un presidente de tres mandatos” porque “ganamos tres veces”. Trump perdió legítimamente la elección de 2020 y está en su segundo mandato como presidente, habiendo ganado en 2016 y 2024.

18) La legitimidad del voto por correo: Trump afirmó falsamente que el voto por correo “es tan corrupto” y afirmó falsamente en otro evento que “el voto por correo, por su propia naturaleza, va a ser corrupto”. El voto por correo es un método legítimo utilizado por votantes legítimos para emitir votos legítimos. Expertos electorales dicen que la incidencia de fraude tiende a ser marginalmente mayor con los votos por correo que con la votación en persona, pero también que toda la evidencia muestra que las tasas de fraude en las elecciones federales son mínimas incluso con los votos por correo.

19) Quiénes usan votos por correo: Trump afirmó falsamente: “Somos el único país en el mundo que está usando votos por correo”. En realidad, decenas de países utilizan votos por correo. La lista incluye Canadá, Australia, Alemania, Suiza y el Reino Unido.

Trump afirmó falsamente: “Somos el único país en el mundo que está usando votos por correo”. En realidad, decenas de países utilizan votos por correo. La lista incluye Canadá, Australia, Alemania, Suiza y el Reino Unido. 20) Las derrotas electorales de Trump en California: Trump afirmó falsamente: “Si tuviéramos a Jesucristo bajando y contando los votos, yo habría ganado California”. Claramente no es así. Los votos en California se cuentan con precisión, y es un estado dominado por los demócratas en el que Trump ha perdido por márgenes enormes en sus tres campañas: por 30 puntos porcentuales en 2016 (más de 4 millones de votos), 29 puntos en 2020 (más de 5 millones de votos) y 20 puntos en 2024 (más de 3 millones de votos).

Trump afirmó falsamente: “Si tuviéramos a Jesucristo bajando y contando los votos, yo habría ganado California”. Claramente no es así. Los votos en California se cuentan con precisión, y es un estado dominado por los demócratas en el que Trump ha perdido por márgenes enormes en sus tres campañas: por 30 puntos porcentuales en 2016 (más de 4 millones de votos), 29 puntos en 2020 (más de 5 millones de votos) y 20 puntos en 2024 (más de 3 millones de votos). 21) Boletas en California: Trump afirmó falsamente sobre California: “Ellos envían 38 millones de votos. Nadie sabe a dónde van”. Ambas afirmaciones son incorrectas. California, que envía una boleta por correo a todos los votantes registrados activos, tenía alrededor de 22,6 millones de votantes registrados aproximadamente dos semanas antes de la última elección presidencial y alrededor de 23,1 millones de votantes registrados a principios de abril de 2026; no hay base para sugerir que se distribuyeron unos 15 millones de boletas de más en ninguna elección, ni que las oficinas electorales no sepan a dónde se están enviando. Puedes leer más detalles aquí.

Trump afirmó falsamente sobre California: “Ellos envían 38 millones de votos. Nadie sabe a dónde van”. Ambas afirmaciones son incorrectas. California, que envía una boleta por correo a todos los votantes registrados activos, tenía alrededor de 22,6 millones de votantes registrados aproximadamente dos semanas antes de la última elección presidencial y alrededor de 23,1 millones de votantes registrados a principios de abril de 2026; no hay base para sugerir que se distribuyeron unos 15 millones de boletas de más en ninguna elección, ni que las oficinas electorales no sepan a dónde se están enviando. Puedes leer más detalles aquí. 22) Un error en el envío de boletas en Maryland: Trump afirmó falsamente: “En Maryland, como probablemente vieron, tuvieron 500 – 500.000 votos por correo que eran corruptos. Eran corruptos”. Eso no fue lo que sucedió; el problema en Maryland no involucró votos corruptos. Más bien, la junta electoral de Maryland dijo que, debido a un error en el proceso de impresión, algunos votantes que solicitaron una boleta por correo antes del 14 de mayo para las primarias para gobernador del 23 de junio recibieron la boleta del partido equivocado. La junta dijo que cualquier voto emitido usando las boletas incorrectas fue anulado y que a los votantes se les enviará una boleta de reemplazo correcta.

23) Control del estrecho de Ormuz: Trump afirmó falsamente: “Tenemos el control total del estrecho de Ormuz, como saben, con nuestro bloqueo”. Claramente, Estados Unidos no tiene el control total del estrecho de Ormuz, como lo evidencia algo que Trump dijo poco después en el mismo evento: “Queremos que esté abierto, queremos que sea libre, no queremos peajes; es internacional, es una vía marítima internacional”. En el momento en que habló, Irán no permitía el paso libre por la vía marítima, aunque lo había hecho antes de la guerra, y estaba exigiendo a los barcos el pago de tasas para cruzar.

Trump afirmó falsamente: “Tenemos el control total del estrecho de Ormuz, como saben, con nuestro bloqueo”. Claramente, Estados Unidos no tiene el control total del estrecho de Ormuz, como lo evidencia algo que Trump dijo poco después en el mismo evento: “Queremos que esté abierto, queremos que sea libre, no queremos peajes; es internacional, es una vía marítima internacional”. En el momento en que habló, Irán no permitía el paso libre por la vía marítima, aunque lo había hecho antes de la guerra, y estaba exigiendo a los barcos el pago de tasas para cruzar. 24) El estado de las fuerzas armadas iraníes: Trump afirmó falsamente sobre Irán: “Todo el material que usan para la guerra se ha ido”; en otro evento, afirmó falsamente: “Todo se ha ido”. Aunque no hay duda de que Estados Unidos e Israel han degradado las capacidades militares de Irán durante la guerra, Trump reconoció implícitamente esta semana que no se ha perdido “todo” el material y no se ha ido “todo”, diciendo: “Tienen una pequeña capacidad. Estimamos que sus misiles han desaparecido en un 82 %… Lo mismo con los drones, en su mayoría han desaparecido, pero todavía tienen una pequeña capacidad”. CNN informó en abril que, según tres fuentes familiarizadas con los hallazgos de inteligencia de EE.UU., aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles de Irán seguían intactos y que miles de drones kamikaze seguían en el arsenal iraní; CNN informó el jueves que cuatro fuentes dijeron que la inteligencia estadounidense indica que las fuerzas armadas iraníes se están reconstituyendo mucho más rápido de lo estimado inicialmente y que “Irán también mantiene capacidad de misiles balísticos, ataques con drones y defensa antiaérea a pesar de los graves daños infligidos por los ataques estadounidenses-israelíes, según evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense, lo que significa que la rápida reconstrucción de la capacidad de producción militar no parte de cero”.

25) Quién utiliza la ciudadanía por nacimiento: Trump señaló que hay una inminente decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, y luego afirmó falsamente: “Y somos el único país en el mundo que la tiene”. En realidad, alrededor de tres decenas de países otorgan ciudadanía automática a las personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los países sudamericanos.

Trump señaló que hay una inminente decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento, y luego afirmó falsamente: “Y somos el único país en el mundo que la tiene”. En realidad, alrededor de tres decenas de países otorgan ciudadanía automática a las personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los países sudamericanos. 26) Migración bajo Biden: Hablando sobre los migrantes que cruzan la frontera, Trump afirmó falsamente: “¿Sabes cuántas personas en cuatro años en el último mandato? Veinticinco millones de personas”. Esa cifra es ficticia, una exageración adicional de la cifra previa de Trump de “21 millones”. Hasta diciembre de 2024, el último mes completo bajo la administración Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” a nivel nacional con migrantes durante esa administración, incluyendo a millones que fueron expulsados rápidamente del país. Incluso sumando a los llamados “gotaways” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara en aproximadamente 2,2 millones, no hay manera de que el total se acerque siquiera a lo que Trump ha dicho.

Hablando sobre los migrantes que cruzan la frontera, Trump afirmó falsamente: “¿Sabes cuántas personas en cuatro años en el último mandato? Veinticinco millones de personas”. Esa cifra es ficticia, una exageración adicional de la cifra previa de Trump de “21 millones”. Hasta diciembre de 2024, el último mes completo bajo la administración Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” a nivel nacional con migrantes durante esa administración, incluyendo a millones que fueron expulsados rápidamente del país. Incluso sumando a los llamados “gotaways” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara en aproximadamente 2,2 millones, no hay manera de que el total se acerque siquiera a lo que Trump ha dicho. 27) Migración bajo Trump: Trump afirmó falsamente que “en 11 meses, ni un solo extranjero ilegal pudo entrar a nuestro país”. Esto es una exageración. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. dijo a principios de este mes que las autoridades no habían liberado a ningún migrante en el país durante los últimos 12 meses después de encontrarse con estos migrantes cruzando la frontera. Pero está claro que algunos migrantes evadieron a las autoridades para cruzar la frontera ilegalmente durante ese período, aunque parece que el número de “gotaways” fue mucho menor que durante la administración Biden. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, dijo al Washington Examiner que el 18 de diciembre, solo 17 migrantes que cruzaron la frontera sur evadieron el arresto. El Examiner informó que Banks estaba “anticipando un día en el futuro cercano en el que ni una sola persona que cruce ilegalmente se escape”, pero claramente ese día aún no había llegado.

Trump afirmó falsamente que “en 11 meses, ni un solo extranjero ilegal pudo entrar a nuestro país”. Esto es una exageración. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. dijo a principios de este mes que las autoridades no habían liberado a ningún migrante en el país durante los últimos 12 meses después de encontrarse con estos migrantes cruzando la frontera. Pero está claro que algunos migrantes evadieron a las autoridades para cruzar la frontera ilegalmente durante ese período, aunque parece que el número de “gotaways” fue mucho menor que durante la administración Biden. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, dijo al Washington Examiner que el 18 de diciembre, solo 17 migrantes que cruzaron la frontera sur evadieron el arresto. El Examiner informó que Banks estaba “anticipando un día en el futuro cercano en el que ni una sola persona que cruce ilegalmente se escape”, pero claramente ese día aún no había llegado. 28) Migrantes y homicidios: Al denunciar el historial migratorio de la administración Biden, Trump afirmó: “Tuvimos 11.888 homicidas, el 50 % de los cuales mataron a más de una persona, y los permitieron entrar a nuestro país”. No es cierto que la administración Biden haya permitido la entrada de todos estos homicidas; Trump, una vez más, describía incorrectamente los datos federales. El Departamento de Seguridad Nacional y expertos independientes han señalado que la cifra a la que parece referirse Trump es sobre no ciudadanos que ingresaron a EE.UU. no solo bajo Biden, sino a lo largo de varias décadas, incluyendo durante la propia primera administración de Trump. Fueron condenados por homicidio en algún momento, generalmente en EE.UU. después de su llegada, y aún se encuentran en el país mientras están en la “lista de no detenidos” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que incluye a personas que actualmente están cumpliendo sus sentencias en prisión.

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