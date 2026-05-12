China acusa a las autoridades de Paraguay de actuar como “peones” de Taiwán, tras la visita de Peña a la isla

China acusó este martes a las autoridades de Paraguay de actuar como “peones de las fuerzas independentistas de Taiwán”, tras…

China acusó este martes a las autoridades de Paraguay de actuar como “peones de las fuerzas independentistas de Taiwán”, tras la reciente visita a la isla del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien firmó varios acuerdos de cooperación bilateral.

Beijing “se opone firmemente y condena enérgicamente” las acciones de Paraguay, dijo el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun.

El vocero señaló que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China responde a los “intereses fundamentales y de largo plazo” de Asunción y dijo que el Gobierno está ignorando “la voluntad del pueblo”. También instó nuevamente al Gobierno paraguayo a “cambiar de rumbo cuanto antes” y situarse “del lado correcto de la historia”.

Además, el portavoz acusó a determinados dirigentes paraguayos de “respaldar abiertamente” al presidente taiwanés, William Lai, al que Beijing considera un “independentista”, y de servir voluntariamente a las fuerzas favorables a la independencia de la isla.

CNN envió una consulta al Gobierno de Paraguay sobre los comentarios de China y espera respuesta.

Peña visitó Taiwán entre el 7 y el 10 de mayo al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en un viaje marcado por acuerdos en materia de tecnología avanzada, ciberseguridad e inteligencia artificial (IA), incluido el establecimiento de un centro de computación para IA impulsado conjuntamente por ambos gobiernos.

“Hoy Paraguay y Taiwán se unen con el liderazgo de Taiwán en la producción de semiconductores y nuestro potencial en generación de energía renovable y abundante”, expresó el mandatario en un comunicado, en el que dijo que se trata de un acuerdo entre “dos países hermanos”.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los 12 del mundo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Por su parte, China ha intensificado en los últimos años su presión diplomática para reducir el número de aliados internacionales de la isla.

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