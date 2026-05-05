Buscan a veterano de las fuerzas especiales con amplio entrenamiento en supervivencia por disparar a su esposa

Investigadores están rastreando un terreno densamente boscoso en busca de un veterano armado de las fuerzas especiales sospechoso de intentar…

Investigadores están rastreando un terreno densamente boscoso en busca de un veterano armado de las fuerzas especiales sospechoso de intentar matar a su esposa, según las autoridades de Tennessee.

Craig Berry se encuentra a la fuga desde las primeras horas del viernes, momento en que disparó a su esposa en Dover, en el extremo noroeste de Tennessee, cerca de la frontera con Kentucky, afirman las autoridades.

“El sospechoso huyó hacia el bosque, en las inmediaciones de la residencia, antes de que llegaran los agentes”, declaró la Oficina del Sheriff del condado de Stewart.

Se ha emitido una orden de arresto contra Berry en la que se lo lo acusa de intento de homicidio, precisó la oficina del sheriff. Las autoridades no han revelado el estado de salud actual de la esposa.

Esta ardua operación de búsqueda resulta especialmente compleja dadas las habilidades del sospechoso en entornos naturales.

“Berry es un veterano retirado de las fuerzas especiales y posee una amplia formación en tácticas de supervivencia”, publicó el lunes la oficina del sheriff en Facebook.

“Es un excelente nadador y buceador, y se encuentra en buena condición física. Va armado con al menos una pistola y se cree que se llevó munición adicional”.

Una cámara de vigilancia instalada en el bosque captó una imagen que, según los investigadores, corresponde a Berry vistiendo ropa de camuflaje.

“No descartamos la posibilidad de que haya recibido algún tipo de ayuda externa tras el incidente”, señaló la oficina del sheriff. “No disponemos de información que sugiera que ya no se encuentre en la zona”.

The-CNN-Wire

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