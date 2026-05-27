BTS comparte el detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional de México

BTS compartió el detrás de cámaras de la visita que realizó al Palacio Nacional de México el pasado 6 de…

BTS compartió el detrás de cámaras de la visita que realizó al Palacio Nacional de México el pasado 6 de mayo, un día antes del primero de los tres conciertos que ofreció en el país como parte de su gira “BTS World Tour Arirang”.

El video, de más de cinco minutos de duración, fue publicado en la cuenta oficial de YouTube de la agrupación. En las imágenes se puede ver desde la llegada de los siete integrantes al recinto, su ingreso al Palacio Nacional y el encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien les explicó que el edificio tiene más de 700 años de historia.

Durante el recorrido, Sheinbaum también les mostró la oficina presidencial, les entregó un reconocimiento como visitantes distinguidos y se tomó una selfie con ellos. Además, el video muestra el momento en que los integrantes salieron a uno de los balcones para saludar a las fans reunidas en el Zócalo de Ciudad de México. Según la Secretaría de Cultura de México, más de 50.000 personas acudieron al lugar.

En otro momento de la visita, la mandataria les comentó que en el Palacio Nacional viven 16 gatos, lo que despertó la curiosidad de los artistas. Finalmente, el registro muestra la despedida de Sheinbaum, quien les expresó que espera volver a recibirlos en México el próximo año.

The-CNN-Wire

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