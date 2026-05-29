Bruce Springsteen y Foo Fighters, entre los artistas que encabezarán el festival Power to the People, que celebra la libertad

El festival Power to the People será encabezado por diversas bandas y cantantes; entre los más destacados se encuentran Foo…

El festival Power to the People será encabezado por diversas bandas y cantantes; entre los más destacados se encuentran Foo Fighters, Dave Matthews, Jack Black y Bruce Springsteen, aunque este último es anunciado como una participación especial. El festival es organizado por el guitarrista y activista Tom Morello y es descrito como una “celebración de la paz, la justicia, la solidaridad, la música y la acción comunitaria”.

A través de un comunicado, se informó que Power to the People reunirá a artistas, fans, activistas, organizaciones y líderes comunitarios para celebrar el poder de la música y la acción colectiva para “inspirar el cambio”. En el mismo comunicado, Tom Morello comentó que se siente muy honrado de poder llevar a cabo este evento, que se suma al espíritu del activismo, la creatividad y la esperanza.

También se informó que el festival se llevará a cabo en dos escenarios y que los asistentes podrán interactuar con organizaciones sin fines de lucro, grupos de defensa, artistas y socios de Freedom Village, un espacio que destaca las oportunidades para la participación cívica, la organización comunitaria, la educación, la ayuda mutua y las iniciativas de impacto social.

Adicionalmente, se informó que una parte de las ganancias del festival, así como el 100 % de las ganancias de las entradas VIP, serán donadas a VoteRiders, una organización a favor de la democracia, y a HeadCount, que ayuda a promover el voto en conciertos y festivales.

Power to the People se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, y las entradas se pondrán a la venta a partir del 30 de mayo.

The-CNN-Wire

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