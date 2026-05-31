Así es Uzbekistán: lo que debes saber del país al que se enfrenta Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán es una de las cuatro selecciones que debutan en el Mundial 2026 (Cabo Verde, Jordania y Curazao completan el…

Uzbekistán es una de las cuatro selecciones que debutan en el Mundial 2026 (Cabo Verde, Jordania y Curazao completan el ramillete) y prometen, sin nada que perder, dar una que otra sorpresa.

Uzbekistán es un país de Asia Central que hacía parte de la extinta Unión Soviética, y cuya relación con el fútbol internacional se remonta a un puñado de buenas presentaciones en la confederación asiática. De ahí poco menos hasta su clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, como parte de la Unión Soviética, Uzbekistán fue uno de los pilares que alimentaban el fútbol de la región.

Tres años después de la disolución del bloque soviético, en 1991, Uzbekistán comenzó a ser parte de la FIFA y de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol). Su primer proceso mundialista fue camino a Francia 1998 y, tras siete procesos fallidos, finalmente llegó la clasificación.

Un empate 0-0 contra los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi aseguró a los Lobos Blancos un puesto entre los dos primeros del Grupo A de las eliminatorias asiáticas en junio de 2025, cuando faltaba una fecha para concluir la eliminatoria.

El histórico logro del equipo no sorprende a los seguidores del fútbol asiático, dado el creciente talento de sus integrantes y las divisones inferiores, donde han sido protagonistas desde hace varios años a nivel de selecciones.

Uzbekistán ganó la Copa Asiática Sub23 de 2018 y la Copa Asiática Sub20 de 2023, así como la Copa Asiática Sub17 de 2025. El equipo, además, participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de 2024, que se disputaron en París.

Abdukodir Khusanov, un talentoso defensa central de 22 años, juega actualmente en el Manchester City, club al que se unió en enero de 2025 por una suma superior a los 45 millones de dólares. Desde entonces ha disputado una treintena de partidos.

El delantero Eldor Shomurodov juega en el Basaksehir FK de Turquía, donde se encuentra a préstamo por parte de la Roma de Italia. Es el máximo referente, capitán y goleador del equipo con 43 anotaciones.

Otra figura para destacar es Abbosbek Fayzullaev, también en el Basaksehir, quien fue nombrado Jugador Joven del Año de Asia en 2023.

No por cercanía geográfica o ni siquiera por colonización política podríamos decir que Uzbekistán es lo más cercano que tendrá Italia a una participación en el Mundial de fútbol 2026.

Pero si podríamos decir que la sorpresiva llegada de Fabio Cannavaro para asumir la dirección técnica impregnó de inmediato el sabor del fútbol italiano al uzbeko.

Cannavaro ha logrado imponer mayor orden táctico y defensivo, un aspecto especialmente notorio en la poca cantidad de goles que ha permitido el equipo desde su llegada. Sin embargo, no fue Cannavaro quien clasificó al seleccionado al Mundial.

Timur Kapadze llevó al conjunto uzbeko a su primera Copa del Mundo, pero su inexperiencia en mundiales quizás fue la principal razón para considerar a Cannavaro (campeón del mundo con Italia en 2006 como jugador).

En la segunda ronda de clasificación del proceso asiático, Uzbekistán ocupó el segundo lugar del Grupo E con un invicto en seis partidos, producto de cuatro victorias y dos empates.

En la tercera ronda de clasificación también ocupó el segundo lugar y cupo directo, escoltando a Irán, sumando 21 puntos de 30 posibles.

Uzbekistán tendrá su debut mundialista el 17 de junio ante Colombia en la Ciudad de México, después tendrá que enfrentar a Portugal en Houston el 23 y cerrará frente a la República Democrática del Congo el 27 de junio en Atlanta.

Sin duda ese Grupo K es bastante complicad. El propio seleccionador reconoce que la diferencia entre la selección uzbeka y las de Colombia y Portugal es muy grande. Ello, además de las altas temperaturas, hacen creer a Cannavaro que seguramente van a sufrir mucho, y tienen que prepararse para ello.

Cannavaro quiere e intenta quitar la presión a sus dirigidos, acumular experiencia y hacerlos crecer como equipo y jugar sin miedo. Al mismo tiempo, reconoció a Colombia, uno de sus rivales, no como una selección favorita, pero si como un rival bastante complicado al ser sudamericano y estar entre las mejores clasificadas del ranking.

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