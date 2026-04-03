Una nueva encuesta de CNN revela cómo ven las elecciones intermedias los descontentos con ambos partidos

Según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, la opinión de los estadounidenses sobre los partidos Demócrata y Republicano…

Según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, la opinión de los estadounidenses sobre los partidos Demócrata y Republicano sigue siendo profundamente negativa. Y en un año electoral que podría depender de qué partido consideren los votantes como el mal menor, los demócratas llevan una leve ventaja inicial.

Aproximadamente una cuarta parte de la población tiene una opinión negativa de ambos partidos: los llamados “doble odio”. Sin embargo, los votantes de este grupo prefieren a los demócratas en las próximas elecciones de mitad de mandato por 31 puntos.

En una época marcada por una visión negativa hacia todos los sectores en Washington, los patrones de voto y las preferencias de quienes tienen sentimientos negativos hacia ambos partidos pueden desempeñar un papel clave en las elecciones.

Los votantes que tenían una opinión desfavorable tanto de Donald Trump como de Hillary Clinton resultaron decisivos en las elecciones de 2016 y volvieron a votar por Trump en 2024. En las elecciones de 2022, cuando poco más de la mitad de los votantes veían negativamente a ambos partidos, los votantes que odiaban a ambos se decantaron por los republicanos por un amplio margen, según las encuestas a pie de urna de CNN.

Actualmente, las preferencias de voto de los votantes que odian a ambos partidos se deben más a su oposición al Partido Republicano que a su entusiasmo por los demócratas.

Solo el 28 % de los estadounidenses tiene una opinión favorable del Partido Demócrata, mientras que el Partido Republicano se sitúa ligeramente por encima, en el 32%, en gran parte porque los republicanos tienen una visión más positiva de su propio partido que los demócratas.

En comparación con las elecciones intermedias del primer mandato del presidente Donald Trump, tanto el presidente como los demócratas han perdido popularidad. Si bien el índice de aprobación de Trump, del 35 %, es 7 puntos inferior al que tenía en este mismo punto durante las elecciones de mitad de mandato de 2018, la popularidad neta del Partido Demócrata ha pasado de estar prácticamente empatada entonces a ser negativa en casi 30 puntos ahora. Los índices de aprobación del Partido Republicano fueron muy bajos en ambos años.

En general, los votantes registrados afirman, por un margen de 6 puntos, que preferirían al candidato demócrata sobre el republicano si las elecciones al Congreso se celebraran hoy.

Cuando se les pregunta qué es lo que más les disgusta de cada partido, quienes odian a ambos partidos ofrecen diferentes razones para su insatisfacción. Sus razones más comunes para rechazar a los demócratas son considerarlos inactivos (22 % lo afirma), decir que no se oponen lo suficiente a Trump y al Partido Republicano (11 %) o que son demasiado progresistas (10 %). Otro 9 % los tacha de débiles o cobardes, y otro 9 % afirma que al partido no le importa la gente.

La razón más común para quienes odian al Partido Republicano es lo que consideran su incapacidad para hacerle frente a Trump (14 %), seguida de la sensación de que al partido no le importan las personas (10 %), sus opiniones sobre Trump en general (8 %) y la percepción de que el partido es corrupto (8 %).

“Hay una división tan grande que nadie está dispuesto a ceder para lograr nada”, escribió un independiente que respondió a la encuesta. “Se comportan como niños mimados”.

El Partido Demócrata enfrenta mayor descontento y disensión interna que el Republicano, pero también una clara ventaja para motivar a su base y la capacidad de capitalizar el sentimiento anti-Trump.

Los votantes registrados demócratas y con inclinación demócrata tienen 17 puntos porcentuales más de probabilidades que los alineados con el Republicano de describirse como extremadamente motivados para votar, aunque tienen 14 puntos porcentuales menos de probabilidades de tener una opinión favorable de su propio partido.

La ventaja general de los demócratas en cuanto a motivación y en la intención de voto, que se ha mantenido relativamente estable en las encuestas recientes, coincide con una tendencia en las elecciones de mitad de término que precede a Trump: los votantes tienden a votar en contra del partido en el poder, sobre todo cuando el inquilino de la Casa Blanca es tan impopular como lo es Trump actualmente.

Más de tres cuartas partes de los votantes que planean apoyar a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato ven su voto como un mensaje de oposición a Trump, mientras que solo la mitad de quienes planean votar por los republicanos dicen que lo harán para mostrar su apoyo al presidente. Esto podría ayudar a convencer incluso a algunos votantes que no están entusiasmados con el Partido Demócrata: el 44 % de los votantes que planean votar por los demócratas afirma que su voto estará motivado principalmente por la oposición al candidato republicano, un porcentaje mayor que el de quienes planean votar por los republicanos por oposición a los demócratas.

Mientras tanto, los líderes de ambos partidos en el Congreso siguen siendo muy impopulares entre la ciudadanía. Los líderes republicanos Mike Johnson y John Thune, y los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, registran índices de popularidad negativos.

Schumer registra cifras particularmente bajas, con un índice de popularidad neto de -32 entre el público en general y un neto de -4 incluso entre quienes se identifican con el Partido Demócrata. Jeffries, Johnson y Thune registran índices de popularidad netos positivos dentro de sus respectivos partidos, aunque Thune sigue siendo prácticamente desconocido para el público.

Los simpatizantes de ambos partidos perciben a su partido como más unido que dividido. Solo alrededor de un tercio de los adultos afines al Partido Demócrata lo consideran mayoritariamente dividido, y apenas el 19 % de los adultos afines al Partido Republicano opinan lo mismo del Partido Republicano. Esas cifras que apenas han variado desde enero pasado.

Pero esto no significa que no existan divisiones significativas dentro de cada partido. En el lado demócrata, el 72 % afirma que la división en torno a la postura del país hacia Israel está causando problemas internos. Alrededor de dos tercios consideran que el Partido Demócrata enfrenta divisiones problemáticas sobre sus prioridades y su posición ideológica, mientras que una mayoría menor, el 58 %, opina que el partido está dividido sobre si los funcionarios electos demócratas deberían cooperar alguna vez con Trump.

Poco más de la mitad de los adultos afines al Partido Republicano creen que el Partido Republicano enfrenta problemas debido a las divisiones sobre en qué debería centrarse el partido (54 %), si debería inclinarse hacia la derecha o hacia el centro (52 %), o si los funcionarios republicanos deberían oponerse públicamente a Trump (52 %). Un poco menos de la mitad, el 47 %, afirma que Israel representa una división problemática dentro del partido.

Pero también existe una división sobre el grado de polarización que generan estos temas dentro del Partido Republicano: los moderados tienen 24 puntos porcentuales más de probabilidades que los conservadores de afirmar que el partido enfrenta problemas debido a divisiones ideológicas, y los menores de 45 años tienen 24 puntos porcentuales más de probabilidades que los republicanos mayores de considerar a Israel como un tema controvertido.

Por otro lado, estos votantes jóvenes afines al Partido Republicano destacan por su particular desinterés en las próximas elecciones: solo el 33 % de los votantes republicanos y simpatizantes republicanos menores de 45 años afirma estar sumamente motivado para votar, en comparación con la mayoría de los republicanos mayores.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono entre el 26 y el 30 de marzo a una muestra nacional aleatoria de 1201 adultos. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de más o menos 3,2 puntos porcentuales.

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