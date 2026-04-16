Una agente retirada de la Guardia Costera con experiencia en salud pública es designada por Trump para dirigir los CDC

El presidente Donald Trump está designando a una exagente de la Guardia Costera y funcionaria de salud pública para dirigir…

El presidente Donald Trump está designando a una exagente de la Guardia Costera y funcionaria de salud pública para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

El presidente nombró este jueves a la Dra. Erica Schwartz para dirigir la agencia, que ha estado sin un director permanente desde la destitución de la Dra. Susan Monarez en agosto.

“Es un honor para mí designar a la increíblemente talentosa Dra. Erica Schwartz”, escribió Trump en Truth Social. “¡Ella es una ESTRELLA!”

Schwartz se desempeñó como subjefa de sanidad en el primer gobierno de Trump, pasó 24 años en el Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y sirvió como contralmirante en la Guardia Costera. Tiene un título de medicina de la Universidad de Brown y un título de derecho de la Universidad de Maryland.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y su equipo habían recomendado a Schwartz al presidente junto con una lista de otros designados para reforzar el liderazgo de los CDC, a quienes Trump también designó este jueves.

Entre ellos se incluyen la Dra. Sara Brenner, principal comisionada adjunta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, quien se desempeñará como asesora de salud pública de Kennedy; la Dra. Jennifer Shuford, comisionada del Departamento de Salud de Texas, quien se convertirá en subdirectora de los CDC y directora médica principal; y Sean Slovenski, un exejecutivo de Walmart y Humana que se desempeñará como subdirector y director de operaciones.

El secretario hizo referencia al grupo entrante de líderes de los CDC durante una audiencia presupuestaria del Congreso este jueves.

“Estamos incorporando a un equipo extraordinario… Se ha filtrado el equipo, y ha recibido aplausos tanto de republicanos como de demócratas”, dijo Kennedy ante la subcomisión de salud de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. “Creo que este nuevo equipo realmente va a poder revolucionar los CDC y encauzarlos de nuevo y hacer que realicen el trabajo que hacen mejor que cualquier otra agencia de salud en el mundo”.

Schwartz ciertamente tiene experiencia en las áreas de especialidad de los CDC. Durante su tiempo en la Guardia Costera, dirigió programas de vigilancia de enfermedades y vacunación y redactó la política de la Guardia Costera sobre la influenza pandémica y otros brotes de enfermedades virales.

También desempeñó un papel en la respuesta del Gobierno a desastres naturales, incluidos huracanes y terremotos.

Aun así, es probable que Schwartz enfrente la desconfianza de algunos senadores sobre si está dispuesta a apartarse de Kennedy en temas controvertidos, como la política de vacunas.

La Casa Blanca tenía un plazo para designar a un director permanente de los CDC después de que Kennedy despidiera abruptamente en agosto a la última directora confirmada por el Senado, Monarez. La Ley Federal de Vacantes dice que un cargo confirmado por el Senado solo puede estar vacante durante 210 días y, pasado ese plazo, la agencia no puede tener un director interino. Ese límite de 210 días se cumplió a finales de marzo.

Actualmente, el Dr. Jay Bhattacharya está desempeñando un doble papel como director de los Institutos Nacionales de Salud y jefe de los CDC, después de haber servido como su director interino.

Si se confirma en el cargo, Schwartz heredará una agencia que busca lograr un equilibrio entre su misión tradicional de salud pública y una serie de cambios de alto perfil, salidas y recortes presupuestarios propuestos.

Monarez estuvo en el cargo por poco menos de un mes antes de que Kennedy la despidiera por su negativa a aprobar sin cuestionar cambios en la política de vacunas. Tras su destitución, varios funcionarios de alto nivel de la agencia renunciaron en protesta, dejando un vacío de liderazgo.

Poco después de que Monarez asumiera el cargo, un hombre armado que culpaba a las vacunas de sus problemas de salud atacó la sede de los CDC en Atlanta, disparando más de 180 balas que impactaron en múltiples edificios y mataron al agente de policía del condado de DeKalb, David Rose.

Antes del tiroteo, el personal de los CDC había soportado meses de caos. Una gran cantidad de recortes por reducción de personal vaciaron divisiones y departamentos, aunque algunos de ellos fueron restablecidos tras acciones legales. Páginas web sobre la seguridad de las vacunas fueron editadas sin consultar a los científicos del personal para sembrar dudas sobre las afirmaciones de que las vacunas no causan autismo. Designados políticos ocuparon puestos de liderazgo superior que antes habían estado ocupados por personal de carrera.

Kennedy destituyó a un panel clave de 17 expertos que asesoran a los CDC en sus decisiones sobre vacunas, sustituyéndolos por sus propios elegidos, muchos de los cuales han enfatizado los riesgos de las vacunas mientras minimizan sus beneficios para la salud. Un juez federal ha revertido algunas de las gestiones de Kennedy, diciendo que probablemente violó procedimientos federales.

Mientras tanto, los casos de sarampión en Estados Unidos están en su nivel más alto en tres décadas, y la nación corre el riesgo de perder su estatus como un país que ha eliminado la transmisión continua de la enfermedad altamente infecciosa dentro de sus fronteras. Otras enfermedades infecciosas, incluidas la tos ferina y las paperas, también han aumentado a medida que han disminuido las tasas de vacunación.

Schwartz comparecerá ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado para su confirmación. El comité HELP aún no ha votado sobre otra designada del Gobierno de Trump, la Dra. Casey Means, para desempeñarse como cirujana general. Means testificó en una audiencia de febrero que volvió repetidamente a sus opiniones sobre las vacunas, y algunos republicanos, incluido el presidente de la comisión, Bill Cassidy, de Louisiana, expresaron inquietudes sobre los cambios de la administración a las recomendaciones de vacunas.

Consultado por legisladores este jueves sobre la moral en los CDC, Kennedy dijo que ha mejorado desde los despidos generalizados liderados por los Servicios DOGE federales el año pasado y que el nuevo liderazgo de los CDC ayudará a la agencia a avanzar.

“La moral está mucho mejor de lo que estaba hace un año. Creo que hace un año estaba realmente en su punto más bajo. Ya sabe, durante todas las [reducciones de personal]”, dijo.

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