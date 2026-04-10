Un mensaje religioso de Pascua de la secretaria de Agricultura a los funcionarios desencadena fuertes críticas

Un mensaje de Pascua con la frase “Cristo ha resucitado” enviado por la secretaria de Agricultura ha desatado una ola…

Un mensaje de Pascua con la frase “Cristo ha resucitado” enviado por la secretaria de Agricultura ha desatado una ola de rechazo dentro del departamento, provocando la indignación de algunos de sus casi 100.000 empleados y motivando la presentación de una queja formal contra la secretaria.

Los empleados de las 4.500 oficinas del departamento en todo el país recibieron el domingo un correo electrónico de la secretaria Brooke Rollins con el siguiente mensaje: “¡Feliz Pascua. Él ha resucitado verdaderamente!”.

Rollins comunicó a todo el personal del departamento que se trataba de un día para celebrar “el fundamento de nuestra fe”.

“Desde el pie de la Cruz el Viernes Santo hasta la piedra apartada de la tumba, ahora vacía, el pecado ha sido destruido. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros la victoria y una vida nueva”, rezaba el correo electrónico.

La queja, obtenida por CNN, fue presentada ante la Oficina del Asesor Especial (OSC, por sus siglas en inglés) por Ethan Roberts, presidente de un sindicato local de empleados federales que, a su vez, es empleado del USDA. La OSC es una agencia federal de investigación independiente que examina las denuncias de los empleados federales que alegan violaciones de leyes, normas o reglamentos.

En su queja, Roberts afirmó que el correo electrónico constituía un “sermón a favor del cristianismo” enviado a todos los empleados del USDA el día de Pascua, alegando que violaba la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. Roberts añadió que el correo electrónico “socavaba la separación entre la Iglesia y el Estado”.

Roberts declaró a CNN que el correo electrónico de la secretaria, al hacer referencia al “pecado” y al “Infierno”, le hizo “sentir como si ese fuera mi destino si no consideraba la Pascua tan sagrada como lo hace la secretaria Rollins”.

La queja exige la retractación del correo electrónico de Pascua y que se ponga fin al envío de cualquier otro correo electrónico del departamento que celebre o respalde festividades religiosas.

Un portavoz del USDA declaró a CNN en un comunicado: “La secretaria está en su derecho de enviar un mensaje a los empleados y al público con motivo de la festividad de Pascua, tal como lo han hecho en el pasado otros secretarios de Agricultura y presidentes”.

Otro empleado del USDA, que solicitó el anonimato para poder hablar con libertad, comentó a CNN que se sintió molesto al recibir el correo electrónico.

“Utilizar recursos gubernamentales para promover una religión contradice lo que aprendí sobre los fundamentos de Estados Unidos, basados ​​en la separación entre la Iglesia y el Estado”, afirmó el empleado. “Aunque muchos de mis compañeros de trabajo también estaban celebrando la Pascua judía, el correo electrónico no hacía referencia a ninguna otra tradición religiosa”. La Freedom from Religion Foundation, una organización sin fines de lucro que aboga por la separación entre la Iglesia y el Estado, comunicó a CNN que recibió quejas sobre el mensaje de Pascua de Rollins por parte de casi 30 empleados del USDA, quienes expresaron su indignación y calificaron el mensaje de “inapropiado e insultante”. La organización declaró haber enviado una carta formal a la secretaria exigiéndole que deje de “promover sus creencias religiosas personales a través de comunicaciones oficiales”.

Bajo la presidencia de Donald Trump, momentos como este —poco frecuentes en administraciones recientes— se están volviendo habituales. Se ha alentado a los ciudadanos estadounidenses a dedicar una hora a la oración cada semana. Algunas agencias gubernamentales han inaugurado sus reuniones con una oración o han organizado servicios religiosos periódicos. Versículos bíblicos e imaginería cristiana aparecen ahora en las cuentas oficiales de redes sociales del gobierno.

Una serie de iniciativas de carácter religioso, impulsadas por la Casa Blanca, han propiciado un resurgimiento religioso sistemático en las operaciones, la cultura y las políticas del gobierno.

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