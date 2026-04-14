Trump y Putin acaban de perder a su “figura emblemática” en Europa. ¿Qué sigue para Hungría?

En las últimas décadas, Estados Unidos y Rusia rara vez han respaldado al mismo candidato en una elección extranjera. Viktor…

En las últimas décadas, Estados Unidos y Rusia rara vez han respaldado al mismo candidato en una elección extranjera. Viktor Orbán, de Hungría, fue una excepción. Pero, al final, apoyaron al perdedor.

Para la Casa Blanca, Orbán, una referencia para los populistas de derecha, era clave en su impulso por una Europa más nacionalista y “afín”. Para el Kremlin, Orbán era el principal obstáculo a los esfuerzos de la Unión Europea por armar a Ucrania y reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos.

Pero ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tendrán que prescindir de su aliado en Budapest. El Gobierno de Fidesz, liderado por Orbán, sufrió una contundente derrota mientras los votantes se volcaron hacia el partido opositor Tisza, de Péter Magyar, con una participación récord. La campaña de Magyar denunció la corrupción y el clientelismo que florecieron durante los 16 años de Orbán en el poder, y pidió romper con Rusia y mejorar las relaciones con la Unión Europea.

“Nuestro país no tiene tiempo que perder”, dijo Magyar a periodistas en Budapest el lunes. “Hungría está en problemas. Ha sido saqueada, traicionada, devastada”.

Si la victoria de Magyar fue un golpe para Trump y Putin, también fue un gran alivio para Europa. “Estoy muy feliz. Creo que estoy más feliz que tú”, dijo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una llamada con Magyar el domingo por la noche. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vilipendiado durante la campaña de Orbán, felicitó a Tisza y afirmó que Ucrania está “lista para avanzar en nuestra cooperación con Hungría”.

Cuando el nuevo Parlamento húngaro se constituya en los próximos 30 días, Magyar enfrentará importantes desafíos internos, desde impulsar la debilitada economía del país hasta reducir el control de Fidesz sobre los medios de comunicación y el poder judicial. Pero el próximo primer ministro también tendrá que equilibrar las exigencias de tres potencias —Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea— que en los últimos tiempos han mostrado gran interés en los asuntos de Hungría.

El rumbo que trace tendrá consecuencias mucho más allá de sus fronteras.

Orbán, descrito alguna vez por Steve Bannon como “Trump antes de Trump”, desarrolló lo que se considera un “modelo” de gobernanza iliberal. Se presentó como defensor de la libertad de expresión y de los “valores tradicionales”, y criticó lo que llamó la influencia corruptora de la Unión Europea.

Además de respaldar las campañas presidenciales de Trump, Orbán cortejó al movimiento MAGA, posicionando a Budapest como una sede europea para los conservadores nacionalistas. A su vez, el Gobierno de Trump apoyó su campaña electoral, incluso con la participación del vicepresidente J. D. Vance en persona.

En respuesta a una pregunta de CNN en una conferencia de prensa en Budapest, Magyar dijo que la derrota de Orbán también fue “una gran derrota” para sus partidarios estadounidenses. “Orbán era su figura emblemática”, afirmó. “Era el cerebro intelectual detrás de esta lucha contra Bruselas”.

En un golpe al impulso al Gobierno de Trump por una Europa más cercana a las ideas de Orbán, Magyar dijo que su Gobierno no respaldará la infraestructura ideológica que Orbán construyó mediante generosas subvenciones estatales. Por ejemplo, el Mathias Corvinus Collegium (MCC), una institución educativa que, según críticos, forma a conservadores nacionalistas y que Vance visitó recientemente, se financia con una participación del 10 % en la mayor empresa de petróleo y gas de Hungría.

Desde 2022, Budapest también ha sido sede de versiones húngaras de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un importante encuentro político de derecha originado en Estados Unidos. En un comunicado el domingo, antes de los resultados electorales, CPAC dijo que seguía de cerca la votación y que respaldaba “firmemente” a Orbán, al que calificó como un “líder con fuertes valores conservadores que ha enfrentado con valentía a las élites y a los globalistas”.

Magyar dijo a CNN que ni el MCC ni CPAC recibirán fondos estatales bajo su Gobierno.

“Creo que el Estado nunca debió financiarlos. Fue un crimen. Mezclar financiamiento partidista con gasto público del presupuesto estatal es, en mi opinión, un delito”, afirmó. Añadió que instituciones como el MCC “deberían ser investigadas” por organismos anticorrupción que planea crear.

“CPAC puede venir a Budapest. Son bienvenidos. Pero no con dinero de los contribuyentes húngaros. Con dinero de Fidesz o de los aliados de Orbán, antes de que lo recuperemos”, dijo.

Magyar señaló que no habló con Vance durante su visita a Budapest, pero añadió: “Esperemos que tengamos la oportunidad de conocernos”.

Rusia apoyó a Orbán, entre otras razones, porque durante años obstaculizó los esfuerzos de la Unión Europea para sancionar a Rusia y armar a Ucrania tras la invasión a gran escala ordenada por Putin.

En diciembre, los líderes de la UE acordaron un préstamo clave de 90.000 millones de euros (US$ 105.000 millones) para Ucrania. Orbán insistió en que Hungría no contribuiría y posteriormente bloqueó el préstamo, alegando retrasos en la reparación de un oleoducto que va de Rusia a Hungría a través de Ucrania. El lunes, Magyar reiteró que Budapest no contribuirá a ese monto debido a la difícil situación financiera del país, pero sugirió que levantaría el veto. Como la decisión “ya se tomó en diciembre”, dijo, su Gobierno quiere “mantener coherencia” con los compromisos previos de Hungría.

Orbán también favoreció a Rusia comprando su petróleo. Cuando los países de la UE acordaron eliminar gradualmente el crudo ruso, Hungría y Eslovaquia recibieron más tiempo para reducir su dependencia. Sin embargo, la aumentaron: el año pasado, el 92 % de las importaciones de petróleo de Hungría provinieron de Rusia, frente al 61 % antes de la invasión.

Días antes de las elecciones, la campaña de Orbán se vio afectada por filtraciones de conversaciones entre su Gobierno y el Kremlin. Según Bloomberg, en una llamada en octubre, Orbán dijo a Putin que “en cualquier asunto en el que pueda ser de ayuda, estoy a su servicio”.

Otro informe, elaborado por un grupo de medios de investigación, afirmó que el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, colaboró con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para debilitar las sanciones de la UE contra Rusia, ofreciendo enviar documentos del bloque a través de la embajada húngara en Moscú.

En un marcado cambio de tono respecto a Orbán, Magyar describió a Moscú como un “riesgo de seguridad” para Europa y dijo que, si hablara con Putin, le diría que “sería bueno poner fin a las muertes tras cuatro años” de guerra en Ucrania.

Aun así, Magyar sugirió que Hungría seguirá dependiendo de Rusia por algún tiempo, especialmente en materia energética. “No podemos cambiar la geografía”, afirmó en varias ocasiones. Aunque aseguró que su partido hará “todo lo posible por diversificar” las fuentes de energía, dejó abierta la posibilidad de seguir comprando petróleo ruso, buscando siempre las opciones más baratas.

El Kremlin dijo el lunes que respeta el resultado electoral en Hungría y que está abierto al diálogo con el nuevo liderazgo. Magyar declaró a periodistas: “Si Vladimir Putin me llama, contestaré. Pero no lo llamaré yo”.

A diferencia de Washington y Moscú, Europa recibió con satisfacción la derrota de Orbán. Aunque algunos líderes desconfían del pasado de Magyar en Fidesz y de su inclinación conservadora, “el ambiente en Bruselas es más cercano al alivio”, dijo Grégoire Roos, director de programas sobre Europa, Rusia y Eurasia en el centro de estudios Chatham House.

“Es claramente más proeuropeo y menos cercano a Rusia que Orbán”, dijo Roos a CNN. La expectativa es que Hungría deje de ser “una línea de fractura dentro de la UE”.

Magyar ya había señalado que rompería con la postura hostil de Orbán hacia Ucrania. “Todos en Hungría saben que Ucrania es la víctima de esta guerra”, afirmó el lunes. “Nadie debería decirles en qué condiciones deben firmar un tratado de paz”.

Sin embargo, comparte algunas posturas con Orbán, como oponerse a una adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea, una opinión que también comparten, en privado, algunos aliados de Kyiv.

“Para la UE, el Reino Unido y Ucrania, este es un buen resultado: menos bloqueos y una cooperación más fluida”, dijo Roos. “Para Washington y Moscú, es claramente un golpe. Elimina a un aliado atípico para ambos y ancla a Hungría dentro de la UE”.

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