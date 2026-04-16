Trump no puede decir que el salón de baile de la Casa Blanca responde a motivos de seguridad nacional, dice juez

Un juez federal ha ordenado nuevamente al presidente Donald Trump que suspenda la construcción de un nuevo y gigante salón…

Un juez federal ha ordenado nuevamente al presidente Donald Trump que suspenda la construcción de un nuevo y gigante salón de baile en la Casa Blanca, al rechazar el intento “poco sincero” del mandatario de eludir una resolución anterior argumentando que el proyecto debía continuar por razones de seguridad nacional.

El fallo emitido este jueves por el juez federal de distrito Richard Leon es el más reciente capítulo en una compleja disputa legal en torno al controvertido salón de baile, que el mes pasado el juez determinó que se estaba construyendo de manera ilegal, ya que el Congreso no lo había aprobado expresamente.

Leon, designado por el expresidente George W. Bush, estableció una excepción para permitir que los equipos continúen trabajando en un búnker altamente sofisticado que se está instalando bajo el salón propuesto. Sin embargo, Trump sostenía que todo el proyecto estaba cubierto por esa excepción, ya que la estructura sobre el suelo “promueve objetivos críticos de seguridad nacional como un todo integrado”.

El juez rechazó de forma contundente ese argumento en su decisión más reciente, acusando al presidente de ofrecer una interpretación “increíble, si no poco sincera” de su fallo anterior.

“Los demandados argumentan que todo el proyecto de construcción del salón de baile, de principio a fin, entra dentro de la excepción de seguridad y, por lo tanto, puede continuar sin interrupciones”, escribió en su decisión de 10 páginas. “¡Esa no es una interpretación razonable ni correcta de mi orden!”, añadió.

“La seguridad nacional no es un cheque en blanco para proceder con actividades que de otro modo serían ilegales, y las afirmaciones tardías de que el salón sobre el suelo es ‘inseparable’ de una serie de características de seguridad no son motivo para que este tribunal reevalúe los argumentos o reconsidere la orden judicial preliminar”, añadió Leon.

El juez reiteró que los equipos pueden continuar trabajando en el búnker y avanzar en otras labores “necesarias para garantizar la seguridad, protección e integridad estructural de la Casa Blanca” y sus terrenos. Pero dejó claro que, sin la aprobación del Congreso para el salón de baile, no puede continuar ninguna construcción sobre el nivel del suelo, salvo trabajos para cubrir y asegurar las instalaciones subterráneas.

Anticipando una probable apelación, Leon retrasó la implementación de su fallo durante una semana. No obstante, advirtió a la Casa Blanca que cualquier trabajo sobre el nivel del suelo que se realice durante ese periodo podría tener que revertirse dependiendo del resultado del caso.

“No tengo ningún deseo ni intención de verme arrastrado al papel de gerente de construcción”, escribió Leon, añadiendo que confía en que el presidente aplicará su orden de buena fe.

La decisión llega días después de que un tribunal federal de apelaciones en Washington ordenara a Leon aclarar el alcance de su medida cautelar de marzo que detuvo las obras del salón de baile, de casi 8.400 metros cuadrados.

La Casa Blanca había solicitado al tribunal de apelaciones suspender esa orden, argumentando que todo el proyecto “promueve objetivos críticos de seguridad nacional” porque la estructura sobre el suelo incluye “columnas y vigas de acero resistentes a misiles, materiales de techo a prueba de drones y ventanas blindadas, balísticas y resistentes a explosiones”.

“También incluye la instalación de refugios antibombas, instalaciones hospitalarias y médicas, particiones de protección e instalaciones militares de alto secreto, así como sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, entre otros”, señalaron abogados del Departamento de Justicia que defienden el proyecto.

Sin embargo, el National Trust for Historic Preservation, que demandó el año pasado para bloquear la construcción, ha sostenido repetidamente que Trump está confundiendo erróneamente el búnker con la ampliación sobre el nivel del suelo.

“La ausencia de un gran salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca no es una emergencia de seguridad nacional. Su inexistencia no ha impedido que ningún presidente resida en la Casa Blanca durante los últimos dos siglos, ni que utilice el búnker del ala este durante aproximadamente 80 años”, señaló la organización en documentos judiciales presentados esta semana.

“Los demandados afirman que el búnker necesita ‘una cobertura adecuada sobre el nivel del suelo’, pero nunca explican por qué solo el salón de baile de 21 metros de altura propuesto por el presidente, y no una simple losa a nivel del suelo, sería suficiente”, escribieron los abogados del grupo.

Esta historia ha sido actualizada con más detalles.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.