Trump destituye a Pam Bondi del cargo de secretaria de Justicia

El presidente Donald Trump destituyó a Pam Bondi como secretaria de Justicia. Por ahora será reemplazada por el subsecretario de…

El presidente Donald Trump destituyó a Pam Bondi como secretaria de Justicia.

Por ahora será reemplazada por el subsecretario de Justicia Todd Blanche, quien se desempeñará como secretario de Justicia interino, dijo Trump.

El presidente escribió en Truth Social que Bondi estaría “transicionando a un nuevo trabajo muy necesario e importante en el sector privado”, elogiándola por su trabajo en el Gobierno y sin ofrecer ninguna razón específica de por qué se iría.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, que sirvió fielmente como mi secretaria de Justicia durante el último año. Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos desplomándose a su nivel más bajo desde 1900”, escribió Trump.

Trump se había sentido frustrado con Bondi en múltiples frentes, dijeron fuentes, incluida su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein y que no había investigado ni procesado a suficientes de sus oponentes políticos. Ella es la segunda secretaria del Gabinete en ser destituida en las últimas semanas; el mes pasado, Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Una fuente dijo que Trump sintió que ese despido transcurrió sin contratiempos, lo que lo hizo menos receloso de destituir a otros.

En los últimos días, Trump ya había hablado con aliados sobre la posibilidad de destituir a Bondi. No obstante, la conversación directa con ella es un indicio aún mayor de la seriedad con la que el presidente está considerando la medida. Durante la conversación del miércoles —que una de las fuentes calificó de “dura”—, Trump dio a entender que a Bondi no le quedaba mucho tiempo en su puesto y que la reemplazaría en un futuro cercano, según las fuentes.

Fuentes dijeron que a Bondi se le dijo que más adelante se le asignaría un puesto diferente, y dos personas indicaron que Trump planteó la posibilidad de nombrarla jueza después de su salida del Departamento de Justicia. Sin embargo, eso pareció quedar truncado con la afirmación de Trump de que dejaría el Gobierno por completo. Y una fuente dijo a CNN que, a pesar de la referencia de Trump al sector privado, Bondi no tiene otro trabajo asegurado.

CNN ha contactado al Departamento de Justicia para solicitar comentarios.

Aunque Bondi se había topado con obstáculos significativos al llevar a cabo la campaña de represalias deseada por Trump, no siempre fue por falta de intentarlo. El Departamento de Justicia había conseguido acusaciones formales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, pero ambas fueron desestimadas después de que un juez dictaminara que la fiscalía estaba ejerciendo ilegalmente.

Uno de esos asuntos que llama la atención de Trump es una investigación sobre si el exdirector de la CIA John Brennan hizo declaraciones falsas ante el Congreso acerca de una evaluación de inteligencia de hace años sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Fiscales de carrera en Miami dijeron a funcionarios del Departamento de Justicia que no consideran sólido el caso, pero aun así siguen trabajando hacia posibles cargos en un tribunal federal de Washington, según informó previamente CNN.

Bondi citó al fiscal principal en Miami, quien supervisa la investigación, para que viajara a Washington el miércoles a fin de hablar sobre el avance y sobre su creencia de que la investigación estaba siendo ralentizada deliberadamente, según una persona familiarizada con el asunto.

La reunión fue vista por algunos dentro del Departamento de Justicia como un intento por mostrar que ella aún estaba impulsando investigaciones que son una prioridad para el presidente, dijeron fuentes.

Mientras Blanche asume por ahora el liderazgo del departamento, fuentes han dicho a CNN que Trump está considerando reemplazar a Bondi por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, y también se están considerando a otros. Blanche, quien se desempeñó como abogado defensor de Trump en varios casos penales que el entonces expresidente enfrentó tras su primer mandato, dijo en X: “Pam Bondi lideró este Departamento con fuerza y convicción y estoy agradecido por su liderazgo y amistad”.

La posibilidad de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero, y luego disminuyó a medida que la cobertura de Epstein se desvanecía de las noticias, dijeron fuentes. Pero el rumor de que Trump quería reemplazar a Bondi por Zeldin comenzó a circular de nuevo en el Ala Oeste el lunes. Y en los últimos días, Bondi había preguntado en privado a sus asociados si Trump hablaba en serio sobre destituirla y si su puesto estaba en peligro, dijeron fuentes a CNN. Pocos podían decir qué pretendía hacer.

Algunos miembros del círculo íntimo de Trump llevaban tiempo molestos por la gestión que Bondi hizo de los expedientes de Epstein, porque creen que sus declaraciones sobre el asunto contribuyeron a generar la impresión de que la administración estaba reteniendo indebidamente ciertos materiales, impidiendo que salieran a la luz pública.

A muchos les molestó, en particular, que en una entrevista concedida a Fox News en febrero de 2025, ella afirmara que tenía una lista de clientes de Epstein “justo ahora sobre mi escritorio, lista para ser revisada”, para que luego el propio Departamento declarara que tal lista no existía. (Desde entonces, Bondi ha aclarado que se refería a toda la documentación relacionada con la investigación de Epstein —como los registros de vuelos— y no a una lista de clientes específica).

Bondi recibió una citación judicial por parte de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes para testificar sobre el caso Epstein a finales de este mismo mes. Cuando compareció voluntariamente ante la comisión a mediados de marzo, los legisladores demócratas se retiraron en menos de media hora. Sin embargo, los republicanos permanecieron en la sala y formularon preguntas; posteriormente, el presidente del Partido Republicano, James Comer, declaró que ya no consideraba necesario que ella regresara a testificar bajo juramento.

“Personalmente, no veo ninguna razón para que ella preste declaración formal”, afirmó en aquel momento el republicano de Kentucky.

La representante republicana Nancy Mace, quien encabezó el esfuerzo para citar a Bondi, dijo en un comunicado el jueves que la citación del Congreso sigue vigente.

En las últimas semanas, Bondi ha pasado más tiempo cerca de Trump; de hecho, el miércoles lo acompañó al Tribunal Supremo para asistir a los argumentos orales del caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta estrategia contrasta con la adoptada por otros altos funcionarios de la primera administración de Trump, quienes redujeron el tiempo que pasaban junto al presidente al percibir que este se mostraba cada vez más insatisfecho con su labor.

Este reporte se actualizó con información adicional.

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