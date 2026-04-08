Trump arremete contra aliados de la OTAN tras reunirse con Rutte, quien dice que entiende la “decepción” de Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está “claramente decepcionado” con muchos aliados de la OTAN por no apoyar la guerra…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está “claramente decepcionado” con muchos aliados de la OTAN por no apoyar la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán en la medida en que él quería, dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras reunirse con Trump el miércoles.

Rutte, quien describió la reunión como una discusión franca y abierta entre “dos buenos amigos”, le dijo a Jake Tapper, de CNN, que entendía la decepción del presidente. Pero dijo que le señaló a Trump que muchas naciones europeas ayudaron de otras maneras, entre ellas proporcionando logística, sobrevuelos, bases y otro apoyo.

Sin embargo, el presidente continuó arremetiendo contra los aliados de la OTAN tras la reunión.

“LA OTAN NO ESTUVO AHÍ CUANDO LOS NECESITAMOS, Y NO ESTARÁN AHÍ SI LOS NECESITAMOS DE NUEVO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¡¡¡RECUERDEN GROENLANDIA, ESA GRAN PIEZA DE HIELO MAL ADMINISTRADA!!!”

Trump dijo que los aliados de la OTAN “fueron puestos a prueba y fallaron” cuando EE.UU. e Israel iniciaron una guerra contra Irán y ellos no acudieron en ayuda de Estados Unidos, según una declaración transmitida por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Cuestionada sobre si EE.UU. aún estaba considerando retirarse de la OTAN, Leavitt dijo que el presidente probablemente discutiría el asunto con Rutte.

Rutte declinó responder si el presidente dijo que intentaría retirarse.

“Bueno, como dije, hay una decepción, claramente, pero al mismo tiempo, él también estaba escuchando (atentamente) mis argumentos sobre lo que está pasando”, dijo Rutte cuando se le insistió sobre el tema.

El funcionario insistió en que gran parte de Europa apoya al presidente cuando se trata de eliminar la capacidad de Irán de “exportar caos”.

En una declaración difundida más temprano hoy, los líderes de una serie de países europeos acogieron con satisfacción el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y dijeron: “nuestros gobiernos contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

The-CNN-Wire

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