Trump amenaza a Irán antes del plazo para abrir el estrecho de Ormuz: “Toda una civilización morirá esta noche”

El presidente Donald Trump lanzó una dura amenaza contra Irán al decir que “toda una civilización morirá esta noche”, mientras…

El presidente Donald Trump lanzó una dura amenaza contra Irán al decir que “toda una civilización morirá esta noche”, mientras se acerca el plazo impuesto por el mandatario estadounidense para que Irán abra el estrecho de Ormuz.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su red social TRUTH.

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE? Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, agregó.

Trump había amenazado previamente con destruir las plantas eléctricas de Irán y otra infraestructura civil, al advertir que el país enfrentará graves consecuencias si no abre el estrecho de Ormuz antes de las 8 p.m., hora del Este, de este martes.

Sin embargo, Trump ya ha fijado varios plazos que posteriormente han cambiado.

El presidente y la Casa Blanca han desestimado las preocupaciones de que atacar este tipo de infraestructura podría constituir un crimen de guerra.

Según expertos en derecho internacional, los ataques deliberados contra infraestructura civil —como plantas eléctricas, sistemas de agua o instalaciones energéticas— pueden constituir crímenes de guerra si no tienen un objetivo militar claro o si el daño a la población civil es desproporcionado.

Estas normas forman parte de las leyes de la guerra, que buscan limitar el impacto de los conflictos armados sobre civiles y bienes no militares.

The-CNN-Wire

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